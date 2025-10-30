Pokémon Legends: Z-A recibirá una actualización en noviembre para corregir errores de progreso

Pokémon Legends: Z-A, de Game Freak.

Pokémon Legends: Z-A recibirá en noviembre su primera actualización importante después del lanzamiento, con el objetivo de corregir una serie de errores que han causado preocupación entre la comunidad de jugadores. El parche, confirmado por The Pokémon Company y Game Freak, estará disponible tanto para Nintendo Switch como para Nintendo Switch 2, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta de lanzamiento.

El principal objetivo es solucionar bugs que impiden el avance del juego en momentos clave, afectando tanto las misiones principales como secundarias y la obtención de Pokémon.

Errores detectados y su impacto en la experiencia de los jugadores

Desde la llegada de Pokémon Legends: Z-A, varios usuarios han reportado fallos relacionados con dos situaciones críticas del juego. El primer error aparece cuando las cajas de Pokémon están llenas antes de la primera batalla de Rogue Mega Evolution y el sistema de cajas no ha sido abierto previamente. En estas circunstancias, cualquier intento de capturar nuevos Pokémon falla. Lo más grave es que, si se intenta realizar una misión secundaria destinada a otorgar un Pokémon durante este estado, la misión se completa sin entregar la recompensa, bloqueando así el acceso a criaturas que podrían ser únicas.

El segundo problema afecta el funcionamiento de ciertas misiones secundarias, en particular aquellas ubicadas en Ciudad Luminalia, donde la transición entre el día y la noche puede provocar que un movimiento falle justo en el momento en que debería impactar al objetivo. Si esto sucede, el jugador pierde la posibilidad de avanzar en dicha misión, ya que el objetivo se vuelve inalcanzable y la progresión se bloquea.

Ambos errores han causado molestia en la comunidad, afectando especialmente a quienes buscan completar el juego al cien por cien o disfrutar de todo el contenido adicional que ofrecen las misiones y el sistema de coleccionismo característico de la franquicia Pokémon.

Pokémon Legends: Z-A, de Game Freak.

Respuesta de Game Freak y The Pokémon Company

La reacción de Game Freak y The Pokémon Company fue rápida. Aunque la versión 1.0.1 ya había incluido algunas mejoras, no abordaba los problemas mencionados. Tras la identificación pública de estos errores, las compañías se enfocaron en revisar los reportes y desarrollar una solución específica que estará disponible en noviembre. Según comunicados oficiales, la meta es “solucionar los problemas de progreso que dificultan la experiencia de los jugadores”.

Estas reacciones no son inesperadas en la industria de los videojuegos, donde las actualizaciones posteriores al lanzamiento ya forman parte del proceso habitual. Sin embargo, la transparencia y el reconocimiento temprano de estos fallos por parte de la desarrolladora han sido bien recibidos por la comunidad, que aprecia la comunicación directa sobre la naturaleza de los errores y los planes concretos para solucionarlos.

Efectos de los errores en la experiencia de juego y perspectivas a futuro

Las repercusiones prácticas de estos errores han sido diversas. Por un lado, los jugadores que avanzaron sin abrir las cajas de Pokémon perdieron la oportunidad de capturar nuevas criaturas y, en algunos casos, de recibir Pokémon exclusivos de misiones secundarias. Esto ha causado horas de juego perdidas y, en los casos más graves, la necesidad de reiniciar la partida, lo que puede desmotivar a jugadores ocasionales o a quienes disponen de poco tiempo para jugar.

Por otro lado, las misiones secundarias, que suelen ser uno de los principales atractivos para coleccionistas y jugadores experimentados, han sido limitadas por el fallo relacionado con el ciclo día/noche. Algunos usuarios han contado cómo quedaron atrapados en misiones que no pueden completar, perdiendo así recompensas importantes y únicas.

Aunque la prensa y la comunidad siguen considerando a Pokémon Legends: Z-A como un título sólido, estos fallos han afectado la experiencia ideal que pretendía ofrecer Game Freak. El anuncio de una pronta solución refleja la comprensión de la empresa sobre la importancia de mantener la confianza del público en sagas de larga trayectoria como Pokémon.