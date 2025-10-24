Malditos Nerds

Masahiro Sakurai confirma que Kirby Air Riders no tendrá DLC ni secuela

La esperada secuela del clásico de GameCube aterriza en Nintendo Switch 2 como un producto terminado

Por Lucas Rivarola

Kirby Air Riders, de Nintendo.
Kirby Air Riders, de Nintendo.

Masahiro Sakurai, el reconocido director japonés responsable de varios éxitos de Nintendo, ha confirmado lo que muchos seguidores de Kirby sospechaban tras el reciente Nintendo Direct exclusivo: el nuevo juego Kirby Air Riders, previsto para el 20 de noviembre en Nintendo Switch 2, será un título completo desde su lanzamiento, sin planes de contenido descargable adicional ni secuelas en desarrollo.

El juego de carreras definitivo según Sakurai

Durante una presentación especial, Sakurai fue claro al afirmar que “todo está aquí”, dejando en evidencia que Kirby Air Riders incluirá desde el primer día todo el contenido planeado, tanto en modos de juego como en personajes y circuitos. El director explicó que el desarrollo se motivó en gran parte por el entusiasmo y apoyo de la comunidad, y destacó el enorme esfuerzo y recursos necesarios para dar vida a este título.

He puesto todo lo que tengo en este juego desde el principio. Espero que no pierdan la oportunidad de disfrutarlo”, comentó Sakurai, quien también agradeció a los seguidores por hacer posible esta secuela espiritual del recordado Kirby Air Ride de Nintendo GameCube.

Kirby Air Riders, de Nintendo.
Kirby Air Riders, de Nintendo.

Un lanzamiento diferente para la saga Kirby

El lanzamiento de Kirby Air Riders estará acompañado de una campaña que incluye una demo gratuita llamada Global Test Ride, que permitirá probar el juego los días 8, 9, 15 y 16 de noviembre. Esta versión de prueba tiene como objetivo que los jugadores experimenten directamente el sistema de controles, que se presenta como simple pero profundo, un aspecto que recibió elogios tras la prueba a puerta cerrada en Gamescom.

En términos de jugabilidad, el juego permitirá elegir entre diferentes pilotos y naves, competir en los habituales modos de carrera por zonas urbanas, así como enfrentar diversos retos tanto en solitario como en multijugador. También incluirá un modo historia denominado Escapada, varias posiciones de cámara, compatibilidad con los nuevos amiibo de gran tamaño y, como novedad, la posibilidad de escanear estos accesorios para desbloquear pilotos y naves adicionales e ir mejorando sus estadísticas dentro del juego.

Perspectivas sobre el futuro de la franquicia Kirby Air Riders

A pesar de la postura clara de Sakurai sobre la ausencia de DLC y continuación, algunos fans todavía albergan la esperanza de que la estrategia de Nintendo cambie en el futuro. El propio director dejó una pequeña posibilidad al expresar que “es necesario gastar tiempo y dinero para realizar juegos, y esos deseos de secuelas no siempre pueden hacerse realidad”. Por ahora, parece definitivo: Kirby Air Riders se concibe como una propuesta única sin expansiones previstas.

Mientras tanto, la prueba Global Test Ride funcionará como indicativo para evaluar la recepción del público y la capacidad del juego para mantenerse relevante por sí solo, en un entorno donde la mayoría de los grandes títulos reciben actualizaciones regularmente. En una industria dominada por la constante llegada de contenido nuevo, la visión de Sakurai representa tanto un homenaje a los juegos clásicos como un riesgo importante para el presente y el futuro de la serie.

