Football Manager 26 suma licencias de FIFA y la Copa Mundial

Football Manager 26 - Desarrollador: Sports Interactive - Editor: SEGA

Sports Interactive ha firmado un acuerdo multianual con FIFA que transformará Football Manager 26. Por primera vez, los jugadores podrán gestionar selecciones nacionales en las Copas Mundiales FIFA con licencias oficiales, camisetas auténticas, gráficos fieles y emblemas representativos del torneo.

Este avance significativo para la serie también marca la incorporación del fútbol femenino y la transición técnica al nuevo motor Unity, en un contexto donde la administración deportiva virtual sigue ganando popularidad a nivel mundial.

Expansión de licencias: un cambio significativo en la franquicia

El acuerdo entre Sports Interactive y FIFA permitirá que Football Manager 26 incluya desde su lanzamiento todas las competiciones oficiales bajo la supervisión de FIFA: la Copa Mundial masculina, la Copa Mundial Femenina y el Mundial de Clubes. Esto implica no solo la inclusión de estas competencias en la jugabilidad, sino también la integración de elementos de presentación oficiales que distinguen estos torneos, como gráficos televisivos, uniformes originales de las 48 selecciones clasificadas y distintivos visuales, algo inédito en este tipo de juegos.

La incorporación de estos torneos responde a una meta histórica de Sports Interactive. “Revelar esta asociación con FIFA es realmente un hecho histórico para el estudio”, expresó el director Miles Jacobson, reconociendo la importancia de este acuerdo no solo para la Copa Mundial 2026, sino también para el futuro de la franquicia.

Disponibilidad en nuevas plataformas

Football Manager 26 estará disponible a partir del 4 de noviembre de 2025 en cuatro versiones principales: la edición tradicional para PC, Football Manager 26 Console (compatible con PlayStation 5 y Xbox Series), Football Manager 26 Touch para Apple Arcade y Nintendo Switch, y Football Manager 26 Mobile, que por primera vez se ofrecerá exclusivamente para suscriptores de Netflix.

En el momento del lanzamiento en noviembre, Football Manager 26 se centrará únicamente en la administración de clubes. Sin embargo, Sports Interactive confirmó que a comienzos de 2026 se lanzará una actualización específica con el nuevo “International Management module”. Este módulo permitirá a los usuarios desempeñar el papel de entrenadores de selecciones nacionales en las distintas competencias FIFA, incluida la Copa Mundial 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos a partir de junio.

La actualización, disponible en todas las versiones del juego, incluidas Consola y Touch, integrará uniformes oficiales de las 48 selecciones, gráficos de transmisión realistas y toda la ambientación propia de FIFA, con la promesa de ofrecer una experiencia altamente inmersiva. Además, significará un avance en complejidad y profundidad respecto a la administración de equipos internacionales vista en las entregas previas. El estudio destaca que se trata de un módulo mucho más completo, diseñado acorde al calendario real y a las demandas históricas de los seguidores.

Repercusiones para los jugadores y efectos en el mercado

La introducción de licencias oficiales promete transformar la experiencia dentro del género de videojuegos deportivos. Para muchos usuarios, la falta de licencias ha sido una limitante importante: los estudios demuestran que los juegos con licencias tienden a incrementar tanto las ventas como la retención de jugadores, ya que contar con nombres y elementos reales genera una mayor identificación. Este acuerdo podría motivar a otros competidores del sector a buscar asociaciones similares.

Con la incorporación de la Premier League y la gestión de selecciones femeninas, Football Manager 26 se adapta a las preferencias actuales del mercado, donde la inclusión de nuevas ligas y modalidades refleja la diversidad de la audiencia.

No obstante, este proceso de cambio presenta desafíos; la comunidad tendrá que adaptarse al nuevo motor gráfico y las expectativas respecto a la administración internacional serán objeto de seguimiento durante los próximos meses. La decisión de lanzar la versión Mobile únicamente a través de Netflix también representa una variación en la forma de acceder al juego, lo que podría cambiar los hábitos de los usuarios de dispositivos móviles.