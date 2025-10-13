Malditos Nerds

Avatar Legends: The Fighting Game anuncia su llegada en 2026 a consolas y PC

Gameplay Group apuesta por un sistema de movimiento revolucionario y conexión online de alta calidad para 2026

Por Lucas Rivarola

Guardar
Avatar Legends: The Fighting Game presenta su primer tráiler.

Avatar Legends: The Fighting Game, el nuevo título anunciado por Gameplay Group, se lanzará a mediados de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 y PC a través de Steam. El juego está inspirado en el universo de Avatar: The Last Airbender y su secuela La Leyenda de Korra, y busca trasladar la capacidad de controlar los elementos al formato de combates uno contra uno.

Características principales del nuevo juego de Avatar

Aunque la saga Avatar ha contado con diversos videojuegos, Avatar Legends: The Fighting Game será el primero en enfocarse por completo en el género de peleas uno a uno. Entre sus innovaciones destaca la incorporación de un sistema llamado Flow System, un sistema de movimiento exclusivo que proporcionará una fluidez diferente a la de otros títulos similares. La jugabilidad ha sido desarrollada para que resulte accesible a quienes se inician, sin dejar de ofrecer profundidad y reto para quienes buscan competencia.

El juego contará con 12 personajes jugables en el lanzamiento inicial, incluyendo figuras reconocidas como Aang, Katara y Zuko. La inclusión de Korra ha sorprendido a muchos fanáticos, integrando también el universo de la secuela. Se planea añadir más personajes a través de un modelo de temporadas para mantener el interés de la comunidad en el tiempo.

Avatar Legends: The Fighting Game también ofrecerá un modo campaña para un solo jugador con una historia completamente original. Esto apunta a captar tanto a quienes buscan competencias en línea como a quienes prefieren experiencias narrativas. También incluirá el modo Combo Trials, pensado para practicar movimientos y mecánicas avanzadas, y una galería para explorar arte y contenido desbloqueable, ampliando las opciones para los seguidores más dedicados.

Avatar Legends: The Fighting Game,
Avatar Legends: The Fighting Game, de Gameplay Group.

Compatibilidad multiplataforma y objetivos técnicos

Entre los aspectos técnicos más destacados por el equipo de desarrollo se encuentra la implementación de un net code avanzado, diseñado para mejorar la experiencia en línea y reducir problemas de latencia y conectividad, elementos clave para la competencia en línea y la comunidad internacional de eSports. La función de juego cruzado permitirá que jugadores de distintas plataformas puedan enfrentarse sin limitaciones.

La elección de usar gráficos en 2D y animaciones dibujadas a mano se debe no solo a un homenaje al origen de la serie, sino también al deseo de atraer a un público que valora la autenticidad y la nostalgia. Aunque Gameplay Group no es aún un estudio muy reconocido, ha colaborado en el desarrollo de otros juegos de lucha como Them’s Fightin’ Herds, lo que genera expectativas sobre su competencia técnica y artística.

Impacto entre los aficionados y perspectivas futuras

La reacción inicial de los seguidores de Avatar ha sido positiva, destacando especialmente el compromiso con los detalles visuales y la narrativa. Muchos esperan que el juego represente fielmente las técnicas de los maestros de agua, fuego, tierra y aire, así como la adecuada integración de personajes secundarios a través del sistema de apoyo.

Por otra parte, la inclusión de una historia inédita en el modo campaña ha despertado el interés de quienes desean explorar nuevas tramas dentro del universo Avatar, lo que puede atraer a nuevos públicos y ampliar la base de jugadores más allá de quienes ya son adeptos al género de lucha.

La combinación de elementos técnicos avanzados, el respeto por la obra original y una propuesta dirigida a todo tipo de jugadores posiciona a Avatar Legends: The Fighting Game como un lanzamiento a observar en los próximos años. La experiencia previa del estudio y la promesa de nuevas revelaciones sobre mecánicas y características refuerzan el interés, aunque será fundamental mantener la comunicación con la comunidad y la transparencia en lo relativo al contenido adicional y su modelo de distribución.

Temas Relacionados

Avatar Legends: The Fighting GameGameplay GroupPlayStation 5Xbox SeriesNintendo Switch 2PlayStation 4PCSteamAvatar: The Last Airbendermalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Tekken 8 presenta a Miary Zo, la luchadora de Madagascar que llegará como próximo personaje DLC

Miary Zo apuesta por el carisma y la representación cultural con su llegada a Tekken 8, destacando la influencia africana

Tekken 8 presenta a Miary

Battlefield 6 arrasa en Steam y supera los 700.000 jugadores en simultáneo

El nuevo título de EA irrumpió en la plataforma de PC con colas virtuales y una audiencia masiva

Battlefield 6 arrasa en Steam

Conversamos con Joanna Wang, Directora de Producción Artística de Ghost Of Yotei

Además, Joanna Wang trabajó en otros grandes títulos como Ghost Of Tsushima, inFamous y SlyCooper

Conversamos con Joanna Wang, Directora

Wonder Man, la nueva serie meta de Marvel, llegará en enero de 2026

Marvel presenta un tráiler inédito para Wonder Man, una serie que promete romper el molde del género

Wonder Man, la nueva serie

Invincible estrenará su temporada 4 en marzo de 2026 con Lee Pace como el villano Thragg

La serie sumará al actor Lee Pace en el papel de Thragg, uno de los villanos más icónicos del cómic original

Invincible estrenará su temporada 4

ANIME

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera a nivel global

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

PELÍCULAS

Predator: Badlands, la nueva película

Predator: Badlands, la nueva película de la saga, presenta su tráiler final

Entrevistamos a Joachim Rønning y Jared Leto, de la película TRON: ARES

Dwayne Johnson enfrenta su mayor fracaso en taquilla con The Smashing Machine

The Carpenter’s Son presenta un nuevo tráiler con Nicolas Cage como San José

‘Gente que conocemos en vacaciones’, la adaptación de la novela romántica, presenta su tráiler

SERIES

Wonder Man, la nueva serie

Wonder Man, la nueva serie meta de Marvel, llegará en enero de 2026

Invincible estrenará su temporada 4 en marzo de 2026 con Lee Pace como el villano Thragg

REVIEW | The Paper - Temporada 1: Un buen comienzo

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodios 5, 6 y 7: Una sensación multiversal

Dexter: Resurrección confirma que recibirá una segunda temporada