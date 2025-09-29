Malditos Nerds

Final Fantasy VII Remake Parte 3 “avanza realmente bien”, según Square Enix

Square Enix enfrenta desafíos tras ventas de Final Fantasy VII Rebirth, pero garantiza calidad y avances para el capítulo final

Por Gustavo Robles

Final Fantasy VII Rebirth | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I | Publisher: Square Enix

El esperado tercer capítulo del remake de Final Fantasy VII continúa su desarrollo bajo la dirección de Naoki Hamaguchi. En entrevistas recientes, el director confirmó que el trabajo en el juego progresa de manera muy positiva y que la estructura del capítulo ya está completamente definida.

Así, se disipan las preocupaciones de que las ventas más bajas de Final Fantasy VII Rebirth pudieran afectar la producción. Hamaguchi señaló que parte del contenido es actualmente jugable y que el equipo se centra en refinar tanto la jugabilidad como los gráficos con el objetivo de entregar un cierre destacado a la saga.

Proceso de desarrollo y estado actual del proyecto

De acuerdo con las declaraciones de Naoki Hamaguchi, el desarrollo de Final Fantasy VII Remake Parte 3 se encuentra en una etapa avanzada. Tras concluir la fase de conceptualización, el equipo está dedicado al perfeccionamiento del producto. Se están realizando ajustes en la jugabilidad y los gráficos para cumplir con las expectativas de los seguidores y mantenerse fieles a la trayectoria de la trilogía. Hamaguchi mencionó que ya existen versiones funcionales del juego, lo que indica que algunas partes ya pueden jugarse internamente, mientras se sigue trabajando en la experiencia completa que marcará el cierre de la saga.

Además, Hamaguchi resaltó la importancia de la colaboración dentro del equipo en esta etapa. Todos los departamentos están enfocados en la meta de entregar un producto de alta calidad que cumpla con las expectativas tanto de los seguidores de larga data como de quienes se introducen por primera vez a la historia de Cloud y sus compañeros. Esta fase de mejora requiere un esfuerzo continuo, por lo que, si bien el proyecto ha avanzado significativamente, aún no existe una fecha de lanzamiento definida.

Final Fantasy VII Rebirth | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I | Publisher: Square Enix

Repercusión de las ventas de Final Fantasy VII Rebirth

Entre los desafíos recientes, destacan las ventas por debajo de lo esperado de Final Fantasy VII Rebirth, la segunda parte de la trilogía. Lanzado en febrero de 2024, el título recibió una recepción positiva de la crítica y los fanáticos, pero Square Enix informó en sus resultados financieros que las ventas iniciales en PlayStation 5 no alcanzaron los objetivos previstos. Pese a ello, Naoki Hamaguchi aclaró que esto no amenaza ni la calidad ni el progreso de la tercera parte. Hamaguchi indicó que el lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth en PC impulsó las ventas, lo que permitió al equipo contar con los recursos y la confianza necesarios para concluir la trilogía de forma satisfactoria.

Square Enix aseguró a los seguidores que su compromiso con el proyecto permanece firme y expresaron que están convencidos de poder entregar un final apropiado para la saga, alineando sus expectativas con las de la comunidad de jugadores. El hecho de que las ventas de Final Fantasy VII Rebirth fueran inferiores a lo proyectado ha llevado a Square Enix a esforzarse aún más para garantizar que la tercera parte supere los estándares previos de calidad.

Perspectivas para los jugadores y próximos pasos del proyecto

Para la comunidad de jugadores, en especial quienes han acompañado la saga desde el principio, la noticia es alentadora. La confirmación de Hamaguchi sobre el avance según lo previsto y la existencia de material jugable incrementan la expectativa para un episodio final que respete la narrativa y la jugabilidad icónicas de Final Fantasy VII.

Hamaguchi pidió paciencia y comprensión a los aficionados, enfatizando la importancia que tiene este desenlace dentro del panorama actual de los videojuegos. Entre los próximos pasos, el director mencionó la idea de compartir más novedades en un futuro no muy lejano, lo que mantiene pendiente a la comunidad internacional.

