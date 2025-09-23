Pocketpair anuncia Palworld: Palfarm, un spin-off enfocado en la simulación agrícola

Palworld: Palfarm, de Pocketpair.

Pocketpair, la desarrolladora reconocida por su título de aventuras y supervivencia Palworld, ha anunciado el lanzamiento de un spin-off enfocado en la simulación agrícola, Palworld: Palfarm. El juego estará disponible para PC a través de Steam, aunque todavía no se ha confirmado una fecha de estreno definitiva.

En Palworld: Palfarm, los jugadores son transportados a una isla habitada por las misteriosas criaturas llamadas Pals, y disfrutarán de una experiencia que combina el cultivo, la elaboración, la defensa y la economía, con un marcado énfasis en la colaboración tanto con los propios Pals como con otros usuarios.

Nuevas dinámicas para la administración de la granja

Palworld: Palfarm incorpora mecánicas de simulación agrícola en un entorno fantástico. Los jugadores comienzan con una parcela de tierra sin cultivar en la isla de los Pals y, usando las habilidades particulares de cada criatura, podrán sembrar, regar y cosechar diferentes tipos de plantas. El juego fomenta la distribución de responsabilidades y la cooperación en modo multijugador, lo que permite a los usuarios compartir la administración y el crecimiento de la granja.

La interacción con los Pals no se limita al trabajo agrícola. Mediante conversaciones diarias y el intercambio de obsequios, los jugadores pueden fortalecer lazos con estas criaturas, así como con los residentes de la isla, lo que da acceso a historias y eventos especiales que profundizan en la narrativa personal del juego.

La isla cuenta con un mercado activo de manera continua, donde es posible comprar y vender productos cultivados o fabricados. Además, se incluye un mercado negro en la zona más apartada de la isla, en el cual se pueden adquirir objetos extraños y poco comunes, tales como armas de fuego y fertilizantes de dudosa procedencia. Este aspecto introduce una mayor complejidad en la economía local.

La amenaza constante: protección y enfrentamientos

Uno de los aspectos que distinguen a Palworld: Palfarm respecto a otros títulos de simulación agrícola es la presencia constante de amenazas. Los jugadores deben proteger sus cultivos de Pals hostiles que pueden atacar la granja o emboscar desde el subsuelo. En este sentido, la experiencia previa con Palworld resulta útil, ya que en el juego no solo se cultiva y comercia, sino que también es necesario combatir para resguardar los propios recursos.

Este componente de acción añade dinamismo y requiere que los usuarios planifiquen estrategias defensivas, determinen qué Pals asignar a labores agrícolas y cuáles a tareas de protección. Asimismo, justifica la presencia de armas y objetos inusuales en el mercado negro, lo que proporciona a Palworld: Palfarm una identidad diferente dentro del género de simulación agrícola.

Opciones multijugador e interacción social

El modo multijugador es un elemento central en Palworld: Palfarm, permitiendo a los usuarios colaborar para construir y desarrollar su granja. Se pueden compartir recursos, dividir las tareas y planificar estrategias en conjunto, tanto en lo relacionado con la producción como en la defensa. Esta dinámica favorece la formación de una comunidad donde la colaboración y las relaciones sociales adquieren una relevancia especial dentro del entorno virtual.

Palworld: Palfarm busca aportar innovación al género de simulación agrícola al combinar el manejo de cultivos y criaturas con un sistema de relaciones y progresión social que tiene un impacto directo en las oportunidades del jugador dentro del universo Palworld.