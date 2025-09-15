Malditos Nerds

Square Enix confirma que la trilogía de Final Fantasy VII Remake llegará a Nintendo y Xbox

Final Fantasy VII Remake Intergrade verá la luz en Nintendo Switch 2 y Xbox Series el 22 de enero de 2026

Por Gustavo Robles

Guardar
Final Fantasy VII Remake |
Final Fantasy VII Remake | Diseñador: Naoki Hamaguchi | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I

Square Enix ha confirmado que la trilogía de Final Fantasy VII Remake tendrá un lanzamiento en múltiples plataformas. A partir del 22 de enero de 2026, los aficionados podrán disfrutar de Final Fantasy VII Remake Intergrade tanto en Nintendo Switch 2 como en Xbox Series, además de las versiones ya disponibles para PlayStation 5 y PC a través de Steam y Epic Games Store.

Este anuncio pone fin a la exclusividad que, hasta el momento, poseían las consolas de Sony para este clásico renovado y representa un cambio significativo en la estrategia comercial de Square Enix.

Historia de la trilogía remake

Final Fantasy VII Remake es una reconstrucción completa del reconocido RPG de 1997. El primer juego, estrenado originalmente en PlayStation 4, abarca la parte de Midgar y fue posteriormente expandido con la versión Intergrade, que incluye mejoras en los gráficos y un episodio adicional protagonizado por Yuffie.

La segunda parte, Final Fantasy VII Rebirth, lanzada en PlayStation 5 en febrero de 2024 y en PC en enero de 2025, amplía la historia permitiendo a los jugadores explorar un mundo más extenso, lleno de nuevas ciudades y amenazas. Este título ha recibido elogios tanto por su narrativa como por la modernización de su sistema de combate.

Los dos primeros capítulos habían disfrutado de una exclusividad temporal en PlayStation, pero Square Enix, tras adoptar una política de estrenar sus títulos en diversas plataformas, confirmó ahora que la trilogía completa llegará a Nintendo Switch 2, Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Sin embargo, la tercera entrega aún no cuenta con un título oficial ni con una fecha aproximada de lanzamiento, aunque todo sugiere que se lanzará de manera simultánea en todas las plataformas.

Final Fantasy VII Remake |
Final Fantasy VII Remake | Diseñador: Naoki Hamaguchi | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I

Fechas importantes y estrategia de lanzamientos

Recientemente, se confirmó que Final Fantasy VII Remake Intergrade estará disponible en Nintendo Switch 2 y Xbox Series desde el 22 de enero de 2026. Las preventas para estas versiones se habilitarán en las próximas horas, respondiendo así a una larga demanda de los seguidores del título.

Hasta el momento, Square Enix mantenía una política de exclusividades temporales con Sony, lo que provocó frustración entre los jugadores de otras plataformas. Esta nueva decisión de llevar toda la trilogía a Xbox y Nintendo implica un acercamiento a un público más amplio y fortalece la tendencia actual de la industria hacia los lanzamientos multiplataforma, con el fin de maximizar el alcance y los ingresos.

Repercusiones y transformación de la industria

El lanzamiento de la trilogía de Final Fantasy VII Remake en todas las plataformas constituye una noticia muy esperada por aquellos que no poseen una consola PlayStation. Numerosos jugadores habían expresado su inconformidad ante las exclusividades temporales, ya que esto limitaba el acceso igualitario a uno de los RPG más influyentes. Al expandir la disponibilidad a Nintendo Switch 2, Xbox Series y PC, Square Enix facilitará que los usuarios disfruten de esta saga reconocida sin la necesidad de adquirir una consola específica.

Asimismo, el hecho de que Square Enix no haya confirmado si la tercera entrega estará restringida por acuerdos de distribución con Sony ha generado cierta cautela. Sin embargo, los antecedentes y las recientes declaraciones de los responsables indican que el próximo lanzamiento será simultáneo, con el objetivo de evitar polémicas y fidelizar jugadores en todas las plataformas.

Temas Relacionados

Final Fantasy VII RemakeSquare EnixFinal FantasyNintendo Switch 2Xbox SeriesFinal Fantasy VIIPlayStation 5PCmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Dying Light: The Beast adelanta su fecha de lanzamiento al 18 de septiembre

Con más de un millón de reservas, Techland adelanta el estreno de su nuevo título de acción zombie

Dying Light: The Beast adelanta

Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récords y podría coronarse como la película de anime más taquillera

El fenómeno Demon Slayer se consolida como referencia global, impulsando cifras sin precedentes en la industria anime

Demon Slayer: Castillo Infinito rompe

The Witcher presenta el primer adelanto de su cuarta temporada con Liam Hemsworth como protagonista

Las primeras imágenes muestran al reemplazo de Henry Cavill enfrentando monstruos y empleando la magia icónica de la franquicia

The Witcher presenta el primer

Dune: Awakening estrena su Capítulo 2 y un DLC entre polémicas

El equipo de Funcom sigue apostando a expandir el universo de Dune entre contenido gratuito y pago

Dune: Awakening estrena su Capítulo

The International 2025: entrevistamos a Adrián “Wisper” Dobles, jugador del equipo HEROIC

Adrián “Wisper” Dobles, de HEROIC, cuenta cómo vive The International 2025, los sacrificios detrás de su carrera y el apoyo de toda Latinoamérica

The International 2025: entrevistamos a

ANIME

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

PELÍCULAS

Demon Slayer: Castillo Infinito rompe

Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récords y podría coronarse como la película de anime más taquillera

El remake de Highlander con Henry Cavill detiene su rodaje hasta 2026 por un accidente

The Rip, el thriller policial protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck, presenta su tráiler

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ logra apertura récord de $83 millones y marca un hito en la franquicia

REVIEW | El Conjuro 4: Últimos Ritos - Cameos de nuestras entidades favoritas y los mismos Warren de siempre

SERIES

The Witcher presenta el primer

The Witcher presenta el primer adelanto de su cuarta temporada con Liam Hemsworth como protagonista

Ricky Gervais regresa con Alley Cats, una nueva comedia animada para adultos

La serie de God of War comenzará su rodaje a principios del año próximo

REVIEW | Peacemaker - Temporada 2 - Episodios 1, 2 y 3: El New Game Plus de James Gunn

Entrevistamos a Michael Cyril Creighton, actor de la serie Only Murders in the Building