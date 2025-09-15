Square Enix confirma que la trilogía de Final Fantasy VII Remake llegará a Nintendo y Xbox

Final Fantasy VII Remake | Diseñador: Naoki Hamaguchi | Desarrolladores: Square Enix, Creative Business Unit I

Square Enix ha confirmado que la trilogía de Final Fantasy VII Remake tendrá un lanzamiento en múltiples plataformas. A partir del 22 de enero de 2026, los aficionados podrán disfrutar de Final Fantasy VII Remake Intergrade tanto en Nintendo Switch 2 como en Xbox Series, además de las versiones ya disponibles para PlayStation 5 y PC a través de Steam y Epic Games Store.

Este anuncio pone fin a la exclusividad que, hasta el momento, poseían las consolas de Sony para este clásico renovado y representa un cambio significativo en la estrategia comercial de Square Enix.

Historia de la trilogía remake

Final Fantasy VII Remake es una reconstrucción completa del reconocido RPG de 1997. El primer juego, estrenado originalmente en PlayStation 4, abarca la parte de Midgar y fue posteriormente expandido con la versión Intergrade, que incluye mejoras en los gráficos y un episodio adicional protagonizado por Yuffie.

La segunda parte, Final Fantasy VII Rebirth, lanzada en PlayStation 5 en febrero de 2024 y en PC en enero de 2025, amplía la historia permitiendo a los jugadores explorar un mundo más extenso, lleno de nuevas ciudades y amenazas. Este título ha recibido elogios tanto por su narrativa como por la modernización de su sistema de combate.

Los dos primeros capítulos habían disfrutado de una exclusividad temporal en PlayStation, pero Square Enix, tras adoptar una política de estrenar sus títulos en diversas plataformas, confirmó ahora que la trilogía completa llegará a Nintendo Switch 2, Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Sin embargo, la tercera entrega aún no cuenta con un título oficial ni con una fecha aproximada de lanzamiento, aunque todo sugiere que se lanzará de manera simultánea en todas las plataformas.

Fechas importantes y estrategia de lanzamientos

Recientemente, se confirmó que Final Fantasy VII Remake Intergrade estará disponible en Nintendo Switch 2 y Xbox Series desde el 22 de enero de 2026. Las preventas para estas versiones se habilitarán en las próximas horas, respondiendo así a una larga demanda de los seguidores del título.

Hasta el momento, Square Enix mantenía una política de exclusividades temporales con Sony, lo que provocó frustración entre los jugadores de otras plataformas. Esta nueva decisión de llevar toda la trilogía a Xbox y Nintendo implica un acercamiento a un público más amplio y fortalece la tendencia actual de la industria hacia los lanzamientos multiplataforma, con el fin de maximizar el alcance y los ingresos.

Repercusiones y transformación de la industria

El lanzamiento de la trilogía de Final Fantasy VII Remake en todas las plataformas constituye una noticia muy esperada por aquellos que no poseen una consola PlayStation. Numerosos jugadores habían expresado su inconformidad ante las exclusividades temporales, ya que esto limitaba el acceso igualitario a uno de los RPG más influyentes. Al expandir la disponibilidad a Nintendo Switch 2, Xbox Series y PC, Square Enix facilitará que los usuarios disfruten de esta saga reconocida sin la necesidad de adquirir una consola específica.

Asimismo, el hecho de que Square Enix no haya confirmado si la tercera entrega estará restringida por acuerdos de distribución con Sony ha generado cierta cautela. Sin embargo, los antecedentes y las recientes declaraciones de los responsables indican que el próximo lanzamiento será simultáneo, con el objetivo de evitar polémicas y fidelizar jugadores en todas las plataformas.