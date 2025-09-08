Gamescom 2025 | 007 First Light - Mucho más que un ‘clon’ de Hitman

007 First Light, de IO Interactive.

Creo que desde GoldenEye 007, el icónico videojuego de la extinta Nintendo 64, no estaba tan entusiasmado por un juego de James Bond. Esto se debe a que IO Interactive es el estudio perfecto para hacer uso de dicha licencia gracias a toda la experiencia acumulada con la saga Hitman. Es muy probable que junto Indiana Jones and the Great Circle, 007 First Light sea una de las mejores adaptaciones de un universo cinematográfico al mundo de los videojuegos. Durante nuestro paso por la Gamescom 2025 pudimos asistir a una presentación exclusiva llevada a cabo por el estudio danés para descubrir todo lo que el juego tiene para ofrecer: una aventura digna de las mejores películas del mejor espía del mundo, con todo lo que ello implica.

El avance al que tuvimos acceso nos ofreció un detallado vistazo a una de las primeras misiones del juego. El equipo de IO Interactive nos anticipó que en 007 First Light, Bond está lejos de ser el espía que todos conocemos. Por el contrario, se nos presenta a nuestro protagonista como una suerte de ‘novato’ en compañía de otros agentes del MI6 que tienen la tarea de rastrear al agente rebelde 009 en un lujoso hotel. La demostración comienza presentando el detallado entorno que rodea el lugar donde debemos cumplir con nuestra misión, introduciendo con ello la mecánica de conducción de vehículos.

007 First Light, de IO Interactive.

Bond está a cargo de tomar el papel de chófer, pero también de vigilante, debiendo informar a sus compañeros de cualquier actividad sospechosa. Sin embargo, una situación algo inusual se presenta ante sus ojos por lo que decide abandonar su puesto. A partir de ahí, pudimos ver las diferentes formas en que se pueden abordar las misiones en 007 First Light. En este sentido, el juego toma muchos elementos de la saga Hitman, pero -al menos en mi opinión- nunca se siente como una ‘copia’. Las acciones que nuestro protagonista lleva a cabo, son las mismas que realiza en cualquiera de sus películas. Aprovecha sus dotes de espía, su carisma natural y el uso de diversos artilugios para superar cualquier adversidad que se le presente.

En esta demostración en concreto -que es la misma que se enseñó en el State of Play del 3 de septiembre- podemos ver como Bond debe acceder al hotel en que se sospecha que está 009. Nuestro protagonista puede aprovechar el entorno de diversas formas para evadir la seguridad del lugar. En este caso, James aprovecha su reloj para aturdir a uno de los guardias para acto seguido robar un encendedor con el que prender fuego a una parva de hojas. Entonces, aprovechando el caos de la situación, podemos aprovechar a trepar por una cornisa y acceder al lugar a través de una de las ventanas.

007 First Light, de IO Interactive.

Me resultó bastante divertido que al ingresar al lugar, uno de los empleados del hotel se percató de que lo habíamos hecho por una ventana. Sin embargo, con un rápido ‘Soy inspector de seguridad y reportaré que esta ventana no ha pasado la prueba’, Bond evitó resultar atrapado. El interior del lugar lucía espectacular y ofrecía un amplio abanico de opciones para seguir los pasos de nuestro objetivo. 007 First Light ofrece la posibilidad de hablar con diferentes personajes para hallar pistas o indicios. Es difícil predecir el tamaño del juego, pero creo que tiene un gran potencial de rejugabilidad gracias a los múltiples enfoques posibles para cada situación, adaptándose tanto a un estilo de juego letal o pacífico.

La búsqueda de 009 se vio interrumpida a fin de no hacer ningún spoiler, por lo que IO Interactive nos llevó directo a lo inevitable: Una secuencia de persecución automovilística. Al respecto de ello, sólo puedo decir que la impresión con la que me quedé fue muy buena. La escena se vió increíblemente espectacular, como extraída directamente de la pantalla grande, con el vehículo transitando a toda velocidad por calles asfaltadas y caminos rurales, evitando camiones y obstáculos. Si bien tenemos total control del volante, algo que me cuesta dilucidar es la libertad que disponemos para equivocarnos o improvisar. Es decir, el frenetismo del momento invita a no querer perder de vista a nuestro objetivo, pero no me quedó en claro que estaba scripteado y que margen de maniobra real podemos tener.

007 First Light, de IO Interactive.

A lo que me refiero con esto, es que la conducción se sentía rígida, casi diseñada para mantenernos dentro de una pista específica. Coches de policía, camiones e incluso ovejas aparecían para bloquear el camino. Lo que me encantó es como el magnífico y variado paisaje transmitía la sensación de una grandiosa aventura global, lo que encaja a la perfección con la sensación de estar ante una trama 100% a lo James Bond. La persecución finalmente llegó a su fin en las inmediaciones de un aeropuerto. Ahí nuestro protagonista recibió la ‘Licencia para matar’, dando inicio a una secuencia de acción fantástica.

Si para este momento aún tenía algún tipo de dudas de si lo que estaba viendo era una nueva entrega de Hitman pero con un skin de James Bond, los últimos 5 minutos de la demostración lo disiparon todo. La ‘licencia para matar’ está reservada para momentos específicos, cuando no hay otra opción más que hacer estallar todo por los aires. Disparar y apuntar es fluido y rápido. Uno de los mejores momentos llegó cuando nuestro protagonista se queda sin munición, pero en lugar de arrojar el arma al suelo la lanza contra uno de los enemigos asestando un satisfactorio golpe seco.

007 First Light, de IO Interactive.

También existe la posibilidad de pelear a puñetazos o empujar a los oponentes por cornisas o contra otros objetos. Esto hace que las peleas se sientan viscerales, intensas y muy dinámicas. Mientras toda la acción transcurre, 009 sube a un avión que comienza a carretear por la pista de despegue. Debemos llegar hasta nuestro objetivo a como de lugar, por lo que, al mejor estilo Uncharted, inicia una secuencia de súper acción a bordo de un pequeño camión con una escalera que lleva a nuestro protagonista a trepar por un ala de la aeronave casi en pleno vuelo.

Una vez dentro del avión se desata una increíble balacera y todo se va al garete. Explosiones, carga cayendo al vacío mientras con los controles intentamos mantener el aeroplano estable. A pesar de los desesperados intentos de Bond por atrapar a 009, finalmente termina cayendo al vacío sin paracaídas. Afortunadamente, logra atrapar a un enemigo que huía en pleno vuelo, asegurando una caída a tierra segura. O eso es lo que imagino, ya que en ese momento la demostración llegó a su final.

Por todo esto y más, es que 007 First Light se convirtió en uno de los juegos que más espero para el próximo año. La mezcla de juego de acción infundida con sigilo y espionaje deja en claro que IO Interactive sabe lo que está haciendo. Estamos ante algo muy diferente a lo que es Hitman muy a pesar de las inevitables semejanzas y comparaciones que pueden surgir. Lo que queda por ver es qué tan variada será la jugabilidad y la estructura a lo largo de la historia que pretenden contar. Por supuesto, lejos estoy de hacer una valoración, pero visto lo visto, mucho me cuesta llegar a otra conclusión que no sea que esta es exactamente la experiencia James Bond que tanto estaba esperando.