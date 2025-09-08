Malditos Nerds

Call of Duty: Black Ops 7 incluirá mapas clásicos de Black Ops 2 en modo multijugador

Treyarch Studios prepara una experiencia nostálgica para veteranos y nuevos jugadores con el relanzamiento de mapas emblemáticos

Por Gustavo Robles

Guardar
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

El anunciado lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7, programado para el 14 de noviembre, ha generado un notable interés entre la comunidad de seguidores. Treyarch Studios confirmó, semanas antes de la beta abierta, que el juego incluirá mapas de Call of Duty: Black Ops 2 que hasta ahora nunca habían sido remasterizados. Esta decisión responde a una demanda de larga data por parte de los jugadores y promete renovar la experiencia multijugador al incorporar contenidos originales y nostálgicos.

Regreso de mapas clásicos: impacto y expectativas

Desde su lanzamiento en 2012, Call of Duty: Black Ops 2 se consolidó como uno de los títulos más influyentes de la franquicia, en parte debido a la popularidad de sus mapas multijugador. Varios de estos escenarios, como Raid e Hijacked, han sido remasterizados en varias ocasiones en entregas anteriores. Sin embargo, una buena parte del catálogo, incluyendo ubicaciones como Yemen, Plaza, Aftermath, Cargo y Overflow, no figuraba en los relanzamientos. La noticia de que Call of Duty: Black Ops 7 incluirá estas versiones inéditas fue celebrada activamente en foros y comunidades.

Matt Scronce, director de diseño de Treyarch, comunicó la novedad durante una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales. Consultado sobre la posible llegada de mapas de Black Ops 2 que no habían sido remasterizados, respondió de forma clara: “Sí, los habrá”. Esto no solo confirma la aparición de escenarios muy solicitados como Yemen y Plaza, sino que también sugiere que en futuras actualizaciones podrán añadirse más mapas clásicos.

Durante años, la estrategia de remasterización se había centrado en apenas unos pocos mapas populares, lo que provocaba críticas por la escasa variedad. Con este cambio de rumbo, Treyarch busca revitalizar el multijugador, apelando a la nostalgia de los jugadores veteranos y a la curiosidad de quienes se inician en la saga, que podrán disfrutar de mapas hasta ahora exclusivos de la versión original.

Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops 7

Nuevas mecánicas de movimiento

Otra novedad importante es el rediseño de la mecánica de movimiento en Call of Duty: Black Ops 7. Aunque en los últimos años la franquicia experimentó con sistemas futuristas como jetpacks o desplazamientos en las paredes, Treyarch decidió abandonar estos elementos para optar por una movilidad más depurada y cercana al combate clásico de Call of Duty: Black Ops 2, pero con características contemporáneas. El nuevo sistema, denominado omnimovement, permitirá a los jugadores realizar hasta tres wall-jumps consecutivos, aunque a partir del segundo salto se reducirá el impulso.

Matt Scronce explicó que el objetivo es evitar que los usuarios se desplacen sin control por los mapas, manteniendo así el ritmo táctico que distingue a la saga. Si bien este cambio busca mejorar la fluidez y fomentar la estrategia, quedan dudas sobre cómo se adaptarán estos movimientos en escenarios pensados para mecánicas diferentes.

La beta, que comenzará en octubre para quienes reserven el juego y después se habilitará para el resto de los jugadores, será el primer escenario de prueba para estas nuevas dinámicas. Allí, los usuarios podrán evaluar la actualización de las tácticas clásicas frente a las nuevas opciones de movimiento, una interacción fundamental para el equilibrio del modo multijugador.

Cambios en progresión y narrativa: efectos en la comunidad

Además del interés que despiertan los mapas remasterizados, Treyarch anunció una decisión controvertida: el programa Carry Forward, que permitía transferir armas, aspectos de operadores y otros objetos cosméticos de Call of Duty: Black Ops 6 a Call of Duty: Black Ops 7, ha sido cancelado en su mayor parte. Solo se podrán transferir los tokens de doble XP y GobbleGums a la nueva entrega.

En cuanto a la historia, Call of Duty: Black Ops 7 retomará la trama diez años después de los eventos del segundo juego. El regreso de Menendez y Mason amplía el arco argumental principal, añadiendo una campaña con un endgame específico y un modo Zombies renovado con mapas de gran tamaño. Sin embargo, esta evolución en la narrativa ocurre mientras algunos jugadores muestran escepticismo y comparan el recibimiento inicial de Call of Duty: Black Ops 7 con lanzamientos recientes de otras franquicias, como Battlefield 6.

Para el público general, estos cambios pueden aportar una experiencia más novedosa en lo referente a personalización y progresión, pero también implican el redescubrimiento de mapas y modos de juego clave que ayuden a compensar la ausencia de objetos transferibles. Por su parte, el nuevo sistema de movimiento y la incorporación de mapas inéditos tendrán un impacto directo en la jugabilidad y la vida útil del título en los meses posteriores al lanzamiento.

Temas Relacionados

Call of Duty: Black Ops 7TreyarchCall of Duty: Black Ops 2malditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ofrece reembolsos de su edición Premium en PlayStation 5

Paradox y The Chinese Room reembolsan precompras tras el rechazo a clanes de pago en la Premium Edition

Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Starfield celebra dos años y desliza pistas sobre su próxima expansión

Un críptico mensaje en redes sociales de Bethesda sugiere la posible llegada de la próxima expansión de Starfield

Starfield celebra dos años y

Gamescom 2025 | 007 First Light - Mucho más que un ‘clon’ de Hitman

Lo nuevo de IO Interactive promete una experiencia cinematográfica digna del mejor espía del mundo

Gamescom 2025 | 007 First

Entrevistamos a Michael Cyril Creighton, actor de la serie Only Murders in the Building

La serie protagonizada por Steve Martin y Selena Gomez regresa, y pudimos conversar con uno de sus protagonistas

Entrevistamos a Michael Cyril Creighton,

Life is Strange: la icónica franquicia de Square Enix confirma que tendrá una serie

El equipo creativo promete fidelidad al legado de Life is Strange, aunque la ausencia de los creadores originales enciende la polémica

Life is Strange: la icónica

ANIME

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia

Sekiro: Shadows Die Twice anuncia una adaptación al anime para el 2026

Retrocultura Activa | Appleseed: la semilla cyberpunk que floreció en los VHS

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

PELÍCULAS

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’

‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ logra apertura récord de $83 millones y marca un hito en la franquicia

REVIEW | El Conjuro 4: Últimos Ritos - Cameos de nuestras entidades favoritas y los mismos Warren de siempre

James Gunn confirma ‘Superman: Man of Tomorrow’ con David Corenswet para julio e 2027

Entrevistamos a Jay Roach, director de la película The Roses

Call of Duty llegará a los cines y no descarta adaptaciones a series de TV

SERIES

Entrevistamos a Michael Cyril Creighton,

Entrevistamos a Michael Cyril Creighton, actor de la serie Only Murders in the Building

Life is Strange: la icónica franquicia de Square Enix confirma que tendrá una serie

The Paper, el spin-off continuación de The Office, confirma que tendrá una segunda temporada

Marvel Zombies estrena su primer adelanto con Capitán América, Namor y Hulk transformados en muertos vivientes

Entrevistamos a Sharon Horgan, actriz de la serie ‘Amanda Knox: Una Historia Retorcida’