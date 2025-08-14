Malditos Nerds

Krafton pone fin al soporte de PUBG: Battlegrounds en PlayStation 4 y Xbox One

Los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One solo podrán acceder al juego desde consolas de nueva generación a partir de noviembre

Por Gustavo Robles

Guardar
PUBG: Battlegrounds, de PUBG Studios.
PUBG: Battlegrounds, de PUBG Studios.

PUBG: Battlegrounds, el conocido juego de batalla real desarrollado por PUBG Studios y publicado por Krafton, finalizará el soporte para las versiones de PlayStation 4 y Xbox One el 13 de noviembre de 2025. A partir de una próxima actualización, el título únicamente estará disponible en consolas PlayStation 5 y Xbox Series.

Krafton sostiene que esta decisión busca garantizar la mejor experiencia posible para los usuarios y eliminar los problemas de memoria y rendimiento que presentaba la generación anterior de consolas. Todos los datos de cuenta, objetos y progreso serán transferibles y se mantendrán cuando los jugadores inicien sesión en las plataformas más actuales.

Antecedentes y justificación técnica de la medida

La decisión de Krafton se fundamenta en la necesidad de adaptar PUBG: Battlegrounds a los requerimientos técnicos de las consolas de última generación. Durante varios años, tanto PlayStation 4 como Xbox One mostraron limitaciones significativas en memoria y capacidad gráfica, dificultando el mantenimiento de un rendimiento óptimo conforme aumentaban las expectativas de los jugadores.

Según el comunicado oficial, las evaluaciones técnicas y pruebas internas confirmaron que solo las consolas modernas ofrecen la estabilidad y optimización necesarias para próximas actualizaciones, especialmente en lo relativo a gráficos y memoria. Krafton reconoce que la medida no fue tomada a la ligera y que fue adoptada tras analizar cuidadosamente su impacto en la comunidad, con el objetivo de que las limitaciones técnicas de las consolas más antiguas no frenen el progreso del juego en consola.

PUBG: Battlegrounds, de Krafton.
PUBG: Battlegrounds, de Krafton.

Consecuencias para los usuarios y trasvase de información

Con la migración de PUBG: Battlegrounds a PlayStation 5 y Xbox Series, la empresa asegura que los jugadores no perderán su avance ni los artículos que hayan conseguido. Todo se conservará y se podrá recuperar automáticamente al iniciar sesión en el nuevo hardware. En el caso de PlayStation, será necesario descargar la versión específica para PlayStation 5 desde la PlayStation Store, mientras que para Xbox la transición ocurrirá automáticamente gracias a la función Smart Delivery.

Además, quienes deseen solicitar algún reembolso deberán hacerlo siguiendo los procedimientos de cada plataforma y contactando con el servicio de atención al cliente correspondiente. Así, aunque el juego dejará de funcionar en PlayStation 4 y Xbox One, la transición de los usuarios está pensada para ser sencilla y sin inconvenientes relevantes.

Mejoras técnicas tras la actualización en las consolas más recientes

La actualización que marcará el final de PUBG: Battlegrounds en consolas de la generación anterior incluirá mejoras técnicas notables para quienes utilicen dispositivos más avanzados. En Xbox Series S, los jugadores podrán escoger entre un modo Resolución (1080p a 60 fps) y un modo Rendimiento (1440p a 30 fps). Para Xbox Series X, PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, se ofrecerán resoluciones dinámicas de hasta 4K con una tasa de refresco estable de 60 fps.

Krafton señala que estos ajustes tienen como objetivo equilibrar la experiencia entre todas las plataformas, facilitando el juego cruzado y asegurando paridad técnica. La configuración de memoria y gráficos ha sido adaptada específicamente para soportar futuras actualizaciones, evitando así cuellos de botella en el rendimiento o restricciones que perjudiquen la jugabilidad. De este modo, se establece un estándar más alineado con las expectativas de la comunidad y el desarrollo de próximos contenidos.

Temas Relacionados

PUBG: BattlegroundsPUBG StudiosKraftonPlayStation 4Xbox OnePlayStation 5Xbox Seriesmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Don’t Kill Rumble desembarca en Gamescom 2025 con demo exclusiva y un modo 1 vs 1

El juego argentino de Scubalight Studios llegará al evento de gaming más importante de Europa

Don’t Kill Rumble desembarca en

Sega presenta Football Manager 26, la próxima entrega de la popular franquicia de gestión deportiva

Desarrollado por Sports Interactive, Football Manager 26 apuesta por el realismo gráfico y emocional

Sega presenta Football Manager 26,

Cillian Murphy retrata la ansiedad de un director de escuela en la nueva película Steve

Con un guion basado en la novela de Max Porter, Steve retrata la vida en una escuela de reeducación para jóvenes en riesgo

Cillian Murphy retrata la ansiedad

Subnautica 2: Krafton responde a los desarrolladores originales que iniciaron la demanda

El desarrollo de Subnautica 2 ha derivado en uno de los litigios más mediáticos de la industria del videojuego

Subnautica 2: Krafton responde a

Arc Raiders confirma que no tendrá más pruebas online antes de su lanzamiento en octubre

La desarrolladora Embark Studios ha decidido cancelar nuevas pruebas públicas de Arc Raiders y ausentarse de Gamescom 2025

Arc Raiders confirma que no

ANIME

REVIEW | Nyaight of the

REVIEW | Nyaight of the Living Cat - Episodios 1 y 2 - La curiosidad mató al gato

REVIEW | My Dress-Up Darling - Temporada 2 - Episodios 1 y 2: Estrenando ropa nueva

Cyberpunk: Edgerunners, el popular anime basado en el juego de CD Projekt Red, anuncia segunda temporada

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc presenta un nuevo tráiler

My Hero Academia anuncia su temporada final con un nuevo tráiler

PELÍCULAS

Cillian Murphy retrata la ansiedad

Cillian Murphy retrata la ansiedad de un director de escuela en la nueva película Steve

Marty Supreme, la película sobre ping-pong protagonizada por Timothée Chalamet, presenta su primer adelanto

Shrek 5 retrasa su estreno hasta mediados del 2027

Brad Pitt vuelve al podio: F1 se convierte en su mayor fenómeno de taquilla global

‘¿Y dónde está el policía?’ debuta con fuerza: éxito en taquilla y en críticas

SERIES

One Piece presenta el primer

One Piece presenta el primer adelanto de la segunda temporada de su adaptación live action

Entrevistamos a Timothy Olyphant, Samuel Blenkin y Babou Ceesay, actores de Alien: Earth

El spin-off de Stranger Things podría inspirarse en Twin Peaks y dejar Hawkins completamente atrás

REVIEW | Eyes of Wakanda - La búsqueda de presentar otras épocas de Marvel

Peacemaker: John Cena desafía su pasado en un nuevo tráiler de la segunda temporada