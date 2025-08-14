Krafton pone fin al soporte de PUBG: Battlegrounds en PlayStation 4 y Xbox One

PUBG: Battlegrounds, de PUBG Studios.

PUBG: Battlegrounds, el conocido juego de batalla real desarrollado por PUBG Studios y publicado por Krafton, finalizará el soporte para las versiones de PlayStation 4 y Xbox One el 13 de noviembre de 2025. A partir de una próxima actualización, el título únicamente estará disponible en consolas PlayStation 5 y Xbox Series.

Krafton sostiene que esta decisión busca garantizar la mejor experiencia posible para los usuarios y eliminar los problemas de memoria y rendimiento que presentaba la generación anterior de consolas. Todos los datos de cuenta, objetos y progreso serán transferibles y se mantendrán cuando los jugadores inicien sesión en las plataformas más actuales.

Antecedentes y justificación técnica de la medida

La decisión de Krafton se fundamenta en la necesidad de adaptar PUBG: Battlegrounds a los requerimientos técnicos de las consolas de última generación. Durante varios años, tanto PlayStation 4 como Xbox One mostraron limitaciones significativas en memoria y capacidad gráfica, dificultando el mantenimiento de un rendimiento óptimo conforme aumentaban las expectativas de los jugadores.

Según el comunicado oficial, las evaluaciones técnicas y pruebas internas confirmaron que solo las consolas modernas ofrecen la estabilidad y optimización necesarias para próximas actualizaciones, especialmente en lo relativo a gráficos y memoria. Krafton reconoce que la medida no fue tomada a la ligera y que fue adoptada tras analizar cuidadosamente su impacto en la comunidad, con el objetivo de que las limitaciones técnicas de las consolas más antiguas no frenen el progreso del juego en consola.

PUBG: Battlegrounds, de Krafton.

Consecuencias para los usuarios y trasvase de información

Con la migración de PUBG: Battlegrounds a PlayStation 5 y Xbox Series, la empresa asegura que los jugadores no perderán su avance ni los artículos que hayan conseguido. Todo se conservará y se podrá recuperar automáticamente al iniciar sesión en el nuevo hardware. En el caso de PlayStation, será necesario descargar la versión específica para PlayStation 5 desde la PlayStation Store, mientras que para Xbox la transición ocurrirá automáticamente gracias a la función Smart Delivery.

Además, quienes deseen solicitar algún reembolso deberán hacerlo siguiendo los procedimientos de cada plataforma y contactando con el servicio de atención al cliente correspondiente. Así, aunque el juego dejará de funcionar en PlayStation 4 y Xbox One, la transición de los usuarios está pensada para ser sencilla y sin inconvenientes relevantes.

Mejoras técnicas tras la actualización en las consolas más recientes

La actualización que marcará el final de PUBG: Battlegrounds en consolas de la generación anterior incluirá mejoras técnicas notables para quienes utilicen dispositivos más avanzados. En Xbox Series S, los jugadores podrán escoger entre un modo Resolución (1080p a 60 fps) y un modo Rendimiento (1440p a 30 fps). Para Xbox Series X, PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, se ofrecerán resoluciones dinámicas de hasta 4K con una tasa de refresco estable de 60 fps.

Krafton señala que estos ajustes tienen como objetivo equilibrar la experiencia entre todas las plataformas, facilitando el juego cruzado y asegurando paridad técnica. La configuración de memoria y gráficos ha sido adaptada específicamente para soportar futuras actualizaciones, evitando así cuellos de botella en el rendimiento o restricciones que perjudiquen la jugabilidad. De este modo, se establece un estándar más alineado con las expectativas de la comunidad y el desarrollo de próximos contenidos.