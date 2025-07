Entrevistamos a Matt Shakman, director de ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos’

Julia Garner as Shalla-Bal/Silver Surfer in 20th Century Studios/Marvel Studios' THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS. Photo courtesy of 20th Century Studios/Marvel Studios. © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL.

Después de la expectante conclusión de Thunderbolts*, Marvel Studios estrenó el pasado 24 de julio Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos (The Fantastic Four: First Steps), una película que marca el comienzo de una nueva etapa para la emblemática Primera Familia de Marvel Comics. La historia fusiona acción y ciencia ficción con una estética inspirada en los años 60, lo que aporta una perspectiva innovadora dentro del universo cinematográfico Marvel.

La trama se ambienta en un universo retro-futurista y cuenta con un elenco principal integrado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn. En esta aventura, los héroes deberán enfrentarse a dos poderosos antagonistas: Galactus (Ralph Ineson), una entidad cósmica de inmenso poder, y Silver Surfer (Julia Garner), cuya presencia amenaza la estabilidad del planeta. Esta dupla de villanos eleva la escala del conflicto hacia un enfrentamiento épico y cargado de tensión.

Desde Malditos Nerds | Infobae, tuvimos la oportunidad de conversar con Matt Shakman, director de la película, quien nos compartió detalles sobre la atmósfera retro-futurista inspirada en los años 60, la influencia de su trabajo en WandaVision y el cuidado proceso de construir la dinámica familiar entre los protagonistas. Además, Shakman habló sobre el desafío que implicó traer a Galactus y Silver Surfer a la pantalla, y qué particularidades tiene esta versión del villano cósmico.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

'Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos' es una película de superhéroes basada en cómic de Marvel Comics, dirigida por Matt Shakman, a quien pudimos entrevistar.

—Hola, ¿cómo estás, Matt? ¿Cómo te va?

Matt Shakman: —Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?

—Bien, encantado de hablar contigo. Soy un gran fan de Marvel, pero más específicamente, me encanta “Los Cuatro Fantásticos”, y estoy emocionado con todo lo que se ha adelantado sobre las películas hasta ahora. Así que, Matt, para empezar, quería preguntarte algo que nunca se ha hecho antes en una película de “Los Cuatro Fantásticos” es este estilo retro futurista y el escenario de los años 60, que parece muy acertado teniendo en cuenta que los personajes fueron creados originalmente en aquellos años. ¿Era esta tu visión desde el principio, o hubo otras ideas durante el desarrollo?

Matt Shakman: —Sí, esta era la idea, ya sabes, la idea de ponerlos donde pertenecen, ya sabes, donde fueron creados en los años 60, en medio de la carrera espacial. Ya sabes, su ADN es muy propio de esa época de… Soñar con conquistar lo desconocido y con la idea de que con la tecnología adecuada, el corazón y la mente adecuados, puedes conquistar cualquier cosa.

—Perfecto. Y hablando de este tono retro, trabajas con diferentes épocas y lenguajes visuales en “WandaVisión”, una de las series de televisión más singulares de Marvel. ¿Qué elementos o lecciones de esa experiencia te resultaron útiles a la hora de dar forma a “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”?

Matt Shakman: —En cierto modo, son similares. Ya sabes, “WandaVisión” también trata sobre la familia, sobre un matrimonio, sobre los hijos… Uhm... Y trataba sobre construir un mundo muy específico. Ese mundo era diferente porque se trataba de comedias de situación a lo largo de la historia, pero esta era un retro futuro de los años 60. Creo que lo que aprendí de “WandaVisión” es simplemente… La autenticidad. Ya sabes, ningún detalle es demasiado pequeño. Hay que construirlo todo desde cero, todo. Desde… Los autos y la ropa, los accesorios, los relojes, lo que sea. Todo forma parte de la construcción de un mundo coherente y creíble, y yo quería que se sintiera realista.

Así que lo abordamos de forma práctica, ¿verdad? Construimos… Decorados enormes. Construimos un decorado de Times Square que era dos tercios de su tamaño real. Uhm... Construimos Yancy Street, que era básicamente el Lower East Side de Nueva York. Uhm, rodamos en localizaciones reales tanto como pudimos. Construimos estos magníficos decorados interiores. Cuanto más realista fuera, más creíble podría ser. Uhm, creo que más creíble para nosotros como creadores de la película, pero también para la gente que la ven.

(L-R) Pedro Pascal as Reed Richards/Mister Fantastic, Ada Scott as Franklin Richards and Vanessa Kirby as Sue Storm/Invisible Woman in 20thin 20th Century Studios/Marvel Studios' THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL

—Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene muy buena pinta, así que gracias por ello, y… Ahora quiero entrar en el concepto de familia. Eh... “Los Cuatro Fantásticos” son la primera familia de Marvel, y gran parte del reparto tiene experiencia interpretando personajes en historias centradas en la familia, como Pedro Pascal en “The Last of Us”, Vanessa Kirby en “The Crown” o Ebon Moss en “The Bear”. Ehm... ¿Qué importancia tuvo crear una química familiar? Y, ¿sentiste esa chispa con el reparto desde el principio? ¿O tuvieron que esforzarse para conseguirlo?

Matt Shakman: —Sí, el reparto lo es todo en “Los Cuatro Fantásticos”, y sentir como una familia, una familia creíble, es esencial. Así que necesitaba encontrar a personas que fueran perfectas para sus papeles individuales, pero que también resultaran creíbles como marido y mujer, como hermano y hermana, como mejores amigos. Así que trabajé muy duro para conseguirlo y formé un conjunto que, en mi opinión, tendría la mejor química. Y, por suerte, así fue, e hicimos muchos ensayos para construir esa historia, para crear esos lazos, de modo que cuando empezamos a grabar con las cámaras, ya se sentían como una familia.

—Y, si tuviera que hacer Top 5 de los cinco villanos más emblemáticos de Marvel, Galactus estaría sin duda en ella. Eh... Ahora nos encontramos en un momento en el que el público general ya conoce a villanos legendarios como Thanos o Loki. ¿Qué crees que hace a esta versión de Galactus merecedora de unirse a esta película de fans?

Matt Shakman: —Sí, Galactus es un villano clásico de Marvel y probablemente uno de los dos villanos más importantes de “Los Cuatro Fantásticos”. Es el ser más grande y antiguo del universo, ya sabes. Él es… Impresionante. Es fantástico en todos los sentidos, ¿no? Mide mil pies de altura, tiene 14 millones de años… Y es una fuerza cósmica de la naturaleza. Y me encanta que esta película trate sobre… Ese gigante vampiro cósmico espacial… Uhm, que entra en contacto con el ser más joven e inocente del mundo, que es un bebé, ¿verdad? Lo más nuevo y fresco se encuentra con lo más antiguo y grande… Uhm, y eso es realmente de lo que trata esta película.

—Hablando del universo Marvel… El MCU es actualmente tan grande y lleno de posibilidades, como, tienes a “Spider-Man”, tienes a los mutantes, a “Los Vengadores”, los “Thunderbolts”, y ahora también “Los Cuatro Fantásticos”. ¿A qué personajes te gustaría ver interactuar en el futuro, independientemente de si ya forman parte del MCU o no?

Matt Shakman: —Sí, quiero decir, “Los Cuatro Fantásticos” podrían interactuar con casi cualquiera, ¿sabes? Obviamente, de las páginas de “Los Cuatro Fantásticos” surgieron muchos de nuestros héroes clásicos. Black Panther aparece por primera vez, Wakanda aparece por primera vez en las páginas de “Los Cuatro Fantásticos”. Me encantaría ver eso. “Spider-Man” suele ser miembro de “Los Cuatro Fantásticos”, y él y Johnny Storm son muy buenos amigos. Esa es… Una dinámica que sería maravilloso ver en pantalla. Namor, por supuesto, es un factor que complica las cosas en los Cuatro Fantásticos Cuatro y… En ocasiones, amenaza el matrimonio de Reed y Sue, uhm… Eso sería interesante de ver, quiero decir hay un potencial ilimitado en cuanto a con quién podrían interactuar y sería divertido verlo.

Pedro Pascal as Reed Richards/Mister Fantastic in 20th Century Studios/Marvel Studios' THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL

—Bueno, quiero profundizar más en las páginas de “Los Cuatro Fantásticos”. Marvel ya ha recomendado a los fans que lean el número uno de “Los Cuatro Fantásticos”, “La llegada de Galactus” y “La historia de su vida”. ¿Te gustaría ampliar un poco sobre qué tramas o inspiraciones te han influido más a la hora de hacer esta película?

Matt Shakman: —Esas están sin duda entre las más importantes, junto con la serie de Jonathan Hickman que conduce a “El tiempo Se Acaba” y... “Secret Wars”. Ya sabes, su versión de “Los Cuatro Fantásticos” que presenta la Fundación Futuro, el Consejo de Reeds, ya sabes. Creo que eso también es increíblemente importante, pero… Escucha, hemos revisado… Todos los cómics creados sobre “Los Cuatro Fantásticos” y a gente brillante, brillante, como Byrne, ya sabes, Fraction, Dan Slott, Mark Waid, tanta gente increíble. Pero también… Kirby y Lee, volviendo a esa famosa serie inicial que lanzó la época plateada. Uhm, esa fue probablemente nuestra principal inspiración.

—Perfecto. Y hablando de influencias, la carrera espacial fue una parte importante de la historia mundial, y “Los Cuatro Fantásticos” comenzaron en los cómics durante ese mismo período. ¿Hubo alguna referencia cinematográfica a la hora de retratar el espacio o los astronautas?

Matt Shakman: —Hablamos de nuestra estética como el punto de encuentro entre Kirby y Kubrick, ya sabes, donde Jack Kirby se encuentra con Stanley Kubrick. ¿Cómo podríamos combinar “2001” con “Los Cuatro Fantásticos”? Uhm, me encantaba imaginarlos como los astronautas del Apolo 11, y la idea de que Neil Armstrong y Buzz Aldrin no fueran los primeros en llegar a la Luna, sino “Los Cuatro Fantásticos”. E incluso vemos la Luna en la película, y hay una bandera de la Fundación Futuro plantada allí en lugar de una bandera estadounidense. Uhm, así que me inspiré mucho en “2001”, en… El documental Apolo 11 que se estrenó hace unos años y que es extraordinario. Verlo en IMAX es… Es una revelación.

Y eso fue muy inspirador. “Interestelar”, “Apolo 13”, las referencias correctas. Uhm, hay tantas películas que, ya sabes, realmente tocan esta idea de la conquista de lo desconocido y lo que se necesita para llegar allí e intentar que el espacio parezca real, ¿sabes? Tenemos gravedad cero en nuestro mundo, en este mundo, y en “Los Cuatro Fantásticos”. Me encanta “Guardianes de la Galaxia”. Me encanta… Ya sabes, el espacio Marvel que hemos visto antes, pero ellos caminan por su nave como en “Star Trek”, ¿sabes? Y yo quería que el espacio se sintiera… Mucho más frágil y aterrador, que se pareciera más al Apolo 11.

Ebon Moss-Bachrach as Ben Grimm/The Thing in 20th Century Studios/Marvel Studios' THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL

—Sí, se siente muy bien y muy real. Así que, felicitaciones por esa parte. Matt, esta es mi última pregunta. Has hecho un trabajo increíble antes en series de televisión como “Game of Thrones”, “Succession”, “WandaVisión”, por supuesto, pero este es tu primer largometraje para la gran pantalla. ¿Cómo fue el reto de dar el salto a este formato por primera vez?

Matt Shakman: —Oh, es genial. Sabes, crecí yendo al cine y soñando con… Tener la oportunidad de hacer una película que se estrenara en verano y que la gente fuera a verla de la misma manera que yo fui a ver “Los cazadores del arca perdida” y “Volver al futuro”, ya sabes, y “Star Wars”. Así que soy un gran fan de Marvel desde que era niño. Soy un gran fan del MCU y la oportunidad de contribuir a ello es… Realmente, es un momento en el que tengo que pellizcarme para creerlo. Es increíble.

—Perfecto. Muchas gracias, Matt. Ha sido un verdadero placer. Estoy deseando que salga “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” y espero poder hablar contigo de nuevo en una futura entrevista.

Matt Shakman: —Por supuesto. Muchas gracias.