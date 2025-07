Dead by Daylight revela su colaboración con The Walking Dead que suma a Rick y Michonne

Dead by Daylight, de Behaviour Interactive.

Behaviour Interactive presentó nuevos detalles de su próxima colaboración, que será con la serie The Walking Dead, basada en el cómic de Robert Kirkman. En la actualización 9.1.0, prevista para el 29 de julio, Rick Grimes y Michonne se unen al elenco de supervivientes de Dead by Daylight. Aunque la inclusión de estos personajes se anunció hace tiempo, las expectativas eran altas debido a la popularidad de la serie. La integración no se limita a la introducción de los personajes, sino que presenta habilidades inéditas que reflejan sus experiencias en el mundo apocalíptico.

Habilidades de Rick Grimes

Rick, conocido por sus tácticas de supervivencia, aporta al juego habilidades que enfatizan su rol de líder y estratega. Una de sus destrezas, Apocalyptic Ingenuity, permite reparar objetos rotos, brindando una ventaja significativa durante la partida. Con Come and Get Me, Rick puede atraer al asesino hacia su posición, sacrificándose por el equipo pero asegurando que sus compañeros heridos se desplacen sin ser detectados.

Estas habilidades están diseñadas para reforzar la dinámica del equipo y enriquecer la experiencia con un nuevo nivel de estrategia. Además, su presencia promete mantener a los jugadores en constante tensión, respondiendo a las narrativas que The Walking Dead siempre ha planteado.

Dead by Daylight, de Behaviour Interactive.

Habilidades y desafíos de Michonne

El personaje de Michonne viene con habilidades que reflejan su esencia luchadora. Su habilidad Last Stand le proporciona la capacidad de enfrentarse al asesino cara a cara, con la oportunidad de recuperarse de una posición desventajosa.

Sin embargo, su debut no está exento de problemas. Fallos técnicos han afectado su implementación completa, retrasando la experiencia íntegra del personaje en el juego. Behaviour Interactive ha garantizado que resolverá estos problemas antes del lanzamiento en todas las plataformas.

Impacto en la comunidad de jugadores

El anuncio de esta colaboración ha tenido gran repercusión en la comunidad de jugadores, que espera con interés experimentar el choque de universos en sus consolas y PC. La inclusión de figuras tan queridas de The Walking Dead no solo añade un toque de nostalgia para los fans de la serie, sino que también dinamiza la rutina de Dead by Daylight.

La respuesta inicial en los servidores de prueba ha sido positiva, a excepción de los inconvenientes con Michonne. Los jugadores esperan soluciones rápidas para disfrutar de una experiencia sin interrupciones, mientras que las nuevas habilidades suponen un desafío incluso para los más veteranos.

Con esta actualización, los desarrolladores aseguran que Dead by Daylight siga siendo un título relevante que se adapta y evoluciona al incorporar elementos de la cultura pop contemporánea. A pesar de los problemas técnicos, Rick y Michonne prometen ser adiciones valiosas a este universo.