Capcom reafirma que Onimusha: Way of the Sword no tendrá combate estilo soulslike ni será un mundo abierto

Onimusha: Way of the Sword, de Capcom.

El mundo de los videojuegos se encuentra expectante ante el regreso de una de las sagas icónicas de Capcom, Onimusha. La industria ha evolucionado drásticamente desde la última entrega, y el anuncio de Onimusha: Way of the Sword ha generado numerosas especulaciones sobre si el título adoptará las populares tendencias del mundo abierto y el estilo soulslike.

Con recientes declaraciones, Satoru Nihei, el director del juego, ha despejado las dudas: la franquicia permanecerá fiel a sus raíces.

Conservando raíces e innovando

El equipo detrás de Onimusha: Way of the Sword, liderado por Satoru Nihei, ha dedicado un esfuerzo considerable para crear una experiencia que respete el legado de la saga, que se remonta a principios de los años 2000. Una de las decisiones más relevantes fue evitar el formato de mundo abierto, predominante en la industria actual. Esto permitirá al juego ofrecer una narrativa estructurada, guiando a los jugadores a través de un progreso lineal. “Queremos que la esencia de Onimusha permanezca intacta y, al mismo tiempo, que nuevos jugadores puedan disfrutarla”, explicó Nihei.

La elección de Miyamoto Musashi, inspirado en el legendario actor Toshiro Mifune, como protagonista marca un paso significativo en esta nueva entrega y refleja el compromiso del equipo con la autenticidad. Obtener los derechos de la imagen de Mifune tomó dos años de negociación. Durante ese tiempo, el diseño del juego se definió para ofrecer combates centrados en dos mecánicas clave: Desviar y Redirigir.

La revolución en el sistema de combate

La innovación en Onimusha: Way of the Sword se manifiesta en el desarrollo de un sistema de combate diseñado para atraer tanto a jugadores novatos como a veteranos. El objetivo es ofrecer batallas tácticas que eviten la frustración del ensayo-error típico de los soulslike. Al integrar la mecánica de Desviar y Redirigir, Nihei promete que los enfrentamientos serán más estratégicos.

El nuevo sistema incluye el movimiento Break Issen, que se suma a la ejecución de jefes al agotar su resistencia antes de asestar un golpe decisivo. Esta innovación revitaliza la popular técnica Issen de los juegos anteriores, otorgando mayor profundidad y dinamismo a los enfrentamientos y destacando las habilidades del jugador.

No olvidando los orígenes de la saga

A pesar de incorporar nuevas mecánicas, Onimusha: Way of the Sword no abandona aspectos fundamentales de la saga. Los ataques Issen clásicos, capaces de eliminar enemigos menores con precisión letal, se mantienen. Asimismo, el mítico Guante Oni y su habilidad para absorber almas estarán presentes, preservando así la identidad central de Onimusha.

El juego promete un equilibrio entre innovación y respeto por sus raíces, lo que plantea a Capcom el desafío de satisfacer tanto a los seguidores tradicionales como a los nuevos jugadores. La narrativa lineal y el avance por escenarios concretos permiten a los desarrolladores controlar el ritmo y la atmósfera del juego, asegurando que la esencia de Onimusha no se pierda. La fecha de estreno específica en 2026 adquiere relevancia al reafirmar el compromiso de Capcom con la calidad sobre las tendencias pasajeras.