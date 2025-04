Supermassive Games, estudio de Until Dawn, habría cancelado un proyecto basado en Blade Runner

Until Dawn, de Supermassive Games.

Supermassive Games, la desarrolladora conocida por su contribución al género de terror con juegos como Until Dawn y The Quarry, tuvo que cancelar su último proyecto, Blade Runner: Time to Live. Este título, que se encontraba en una fase avanzada de preproducción, estaba previsto para lanzarse en 2027 en las principales plataformas, incluidas las consolas de próxima generación de PlayStation y Xbox. Según diversas fuentes, la decisión de cancelarlo surgió por desacuerdos con Alcon Entertainment, dueña de los derechos de la franquicia Blade Runner.

El origen del proyecto

La idea de Blade Runner: Time to Live comenzó en septiembre de 2024. Con un presupuesto cercano a los $45 millones de dólares, Supermassive Games planeaba crear una experiencia ambiciosa que destacara por su narrativa y jugabilidad. El juego aprovecharía el universo de Blade Runner, fusionando sus temas filosóficos con mecánicas cinemáticas de acción y aventura.

La trama, situada en un escenario futurista del año 2065, seguiría a So-Lange, un replicante modelo Nexus-6 que sobrevive misteriosamente más allá de su fecha de caducidad. En un viaje desde las zonas marginales de New Zurich hasta los restos de un mundo abandonado, los jugadores enfrentarían desafíos como combate, sigilo, exploración y resolución de puzzles.

El desarrollo interrumpido de Blade Runner: Time to Live

El proyecto había alcanzado una etapa clave, donde la preproducción avanzada daba paso a prototipos funcionales. No obstante, la colaboración entre Supermassive Games y Alcon Entertainment, vital para el juego, se fracturó. Los desacuerdos sobre elementos esenciales, como la dirección creativa y la narrativa, llevaron a ambas partes a separarse.

Un punto de conflicto fue el sistema de interacción con personajes, que según informes internos era una de las mecánicas más innovadoras. Este sistema incluía diálogos intensos con personajes en un mundo hostil y decadente. A pesar del potencial del concepto, la falta de acuerdo sobre la visión final terminó por precipitar la cancelación.

El futuro de Supermassive Games

Pese a este revés, Supermassive Games mantiene planes sólidos. Directive 8020, su próximo título de survival horror ambientado en el espacio, está programado para el 2 de octubre de 2025 y busca reforzar su posición en la industria.

Además, Little Nightmares 3 continúa en desarrollo para su lanzamiento este año, ampliando la exitosa saga de plataformas de terror. Estos proyectos reflejan la determinación de la desarrolladora por mantenerse relevante, demostrando que, aun con la pérdida de Blade Runner: Time to Live, su trayectoria sigue enfocada en la innovación.