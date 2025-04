REVIEW | The First Berserker: Khazan - El soulslike mejor guardado

The First Berserker: Khazan, de Neople.

La influencia de la obra de FromSoftware en la industria es indiscutible. Incluso desde el lanzamiento de Dark Souls, cientos de estudios han intentado capturar la esquiva esencia que le da identidad a la franquicia. A finales de la década pasada se publicaron algunos soulslike geniales y hoy en día es un género establecido, pero junto con los buenos intentos también hemos tenido que jugar algunas imitaciones paupérrimas. The First Berserker: Khazan no viene a reinventar la rueda ni a proponer nada demasiado innovador, pero todo lo que propone lo hace bien. Es una experiencia sólida que no duda un instante sobre lo ofrece ni se queda a medias tintas a la hora de implementar sus mecánicas.

The First Berserker: Khazan nos pone en la piel de héroe de guerra difamado, traicionado y condenado a muerte. En medio de su traslado, luego de haber sido torturado hasta el borde de la muerte, será poseído por una legión de espíritus que le otorgará poderes extraordinarios y propiciará su escape. A partir de ese momento comenzará el viaje de venganza de Khazan, que celebrará un pacto con los espíritus que intentan poseerlo para que todos obtengan lo que desean. Por un lado, la revancha contra el emperador y vengar a su mejor amigo asesinado, por el otro algo que prefiero que descubran ustedes mismos el resto de la historia. No es maravillosa ni demasiado innovadora, pero cumple su función y nos mantiene interesados para ver qué sucede a continuación.

Neople presenta su juego como un RPG de acción hardcore y no podría estar mejor definido. En The First Berserker: Khazan no tendremos un minuto de paz ni una batalla tranquila contra un jefe. No hay un tutorial sencillo para ir aprendiendo paso a paso y aún en el primer nivel, que contaría como un paso de aprendizaje, vamos a morir y morir hasta entender los fundamentos del combate. La acción comienza apenas quedamos “poseídos” y, luego de matar algunos soldados regulares, ya nos encontraremos con una bestia grande y violenta. Los primeros minutos serán la antesala de una seguidilla de batallas encarnizadas y sangrientas. Los enemigos comunes pueden hacer un daño descomunal si fallamos al defendernos, pero nuestro personaje también hará lo propio.

El planteamiento de la aventura es sencillo. Los niveles están aislados entre sí y son absolutamente lineales, pero tienen secretos y atajos para desbloquear como todo buen soulslike. Los seleccionamos desde un mapa y al finalizarlos volveremos a “La Grieta”, una suerte de nexo entre el mundo espiritual y el físico. El diseño de los mapas es simple pero el apartado estético siempre está cuidado, con escenarios de temática variada y visualmente espectaculares. Desde bosques gélidos, pasando por castillos en ruinas, mazmorras, calabozos, cuevas, pantanos y pueblos arrasados. Es tan divertido ir explorando y derrotando cuidadosamente a los enemigos que en ningún momento extrañaremos la ausencia de un mundo interconectado. Neople fue a lo seguro y le salió muy bien.

El sistema de progresión tampoco sobresale de la norma pero, una vez más, está muy bien implementado. Khazan gana experiencia al derrotar enemigos que utilizaremos para mejorar sus estadísticas en los puntos de control y que, a su vez, mejorarán nuestro desempeño en batalla. Así, la Fuerza aumentará el daño con las armas pesadas como los espadones y a su vez reducirá la penalidad por utilizar armadura pesada. Mientras tanto, la Destreza hará lo propio con las lanzas y la Resistencia o Vitalidad aumentará respectivamente la cantidad de energía que tenemos o puntos de vida. Lo interesante es que, a diferencia de otros títulos del género, mejorar la vitalidad o resistencia también aumenta levemente el daño en general. Esto se debe a que la propuesta está muy enfocada en las batallas contra los jefes, de hecho cada intento fallido nos dará un monto de experiencia equivalente a la cantidad de daño que llegamos a hacerle. Así, por más que sigamos perdiendo una y otra vez, podremos seguir subiendo de nivel sin tener que salir a “farmear” enemigos.

El otro costado del sistema de progresión queda en manos del equipamiento. La gran mayoría de las armas y armaduras pertenecen a un set, tienen una apariencia en particular y otorgan beneficios pasivos dependiendo de la cantidad de partes que tengamos equipadas. Así tendremos ciertos sets más apropiados para enfrentar daño de veneno, fuego, agua o cualquiera de los elementos, y a su vez otros que aumentan el porcentaje de probabilidad de que los enemigos dejen objetos especiales o ganemos experiencia extra. A veces es necesario combinar varios sets para enfatizar ciertos beneficios: con dos partes ya tendremos el primer nivel de bonificaciones por lo que (contando el arma) podemos mezclar hasta tres sets a la vez. Es un sistema atractivo que ofrece variedad, pero le resta importancia a las armas que terminan teniendo todas las mismas características. Da lo mismo tener una lanza de un set que una de la misma calidad genérica, el daño de ambas escala de la misma forma y pueden tener las mismas bonificaciones al azar. Más allá de lo estético, lo único que cambia es que una forma parte de un set y la otra no.

Lo mejor de The First Berserker: Khazan, y la razón por la que no podremos dejar de jugarlo, es su fantástico sistema de combate. La mejor forma de describirlo sería decir que es una amalgama de todas las mecánicas que hacen a la esencia de los soulslike de FromSoftware, pero funcionando en completa armonía. Lo bueno es que, aunque al comienzo la variedad de comandos pueda resultar abrumadora, en realidad nos permite enfocarnos en nuestra propia forma de jugar. Podemos esquivar corto y a último momento, como en Bloodborne, negar el daño a la vitalidad y aguantar con la energía a través del parry perfecto, y hasta repeler y desbalancear al enemigo en un contraataque como en Sekiro: Shadows Die Twice. Lo lindo es que es un verdadero “vale todo”, y Khazan es tan ágil que podemos salir corriendo en medio de un jefe para esquivar una seguidilla de golpes o esperar para esquivar a último momento un ataque en zona.

La acción es frenética y los jefes no nos darán descanso. Utilizarán su propia barra de resistencia al límite y, si sobrevivimos a su combo, podremos aprovechar para romperles la postura y ganar un contraataque brutal. Es un juego en el que el manejo de la energía es vital, pero que a la vez nos permite cubrirnos con el arma como si tuviéramos un escudo: mientras tengamos resistencia vamos a poder negar el daño a la vida completamente. A todo esto debemos sumarle un ingrediente más, y no menor, a la fórmula que son los tres tipos de armas que podemos utilizar. El espadón, que ataca lento a cambio de un daño espectacular, la lanza que propicia ataques rápidos y a distancia que rompen fácilmente la guardia de los enemigos, y la doble arma (hacha y espada corta) que ofrece una experiencia más balanceada pero orientada a abrumar a los enemigos con una lluvia de ataques incesante.

Cada tipo de arma tiene su propio árbol de habilidades que desbloquearemos con puntos, que a su vez conseguiremos simplemente utilizando el arma en batalla. Khazan no nos penalizará por probar nuevas combinaciones, y de hecho podemos resetear los puntos sin costo alguno ni necesidad de algún vendedor en especial. Ni siquiera necesitamos estar en un punto de control para hacerlo. Los puntos son compartidos entre todos los árboles de habilidad, inclusive con el de habilidades generales, por lo que es posible resetear todo e invertirlos en un sólo tipo de arma. Esto será práctica común a medida que vayamos enfrentando a los jefes más complicados que, además, nos darán más de un dolor de cabeza.

El mayor desafío de The First Berserker: Khazan son sus jefes. Ostentando un diseño espectacular y extendiendo la batalla a través de varias fases, estas batallas son el alma de la experiencia. Por lo general se desarrollan en escenarios amplios, muchas veces interactivos, con lugar suficiente para que los jefes desplieguen su arsenal de ataques con patrones complicados y un par de injusticias bajo su manga. Cada uno tiene su punto débil, sus combos pueden ser esquivados, cubiertos o inclusive contraatacados si lo hacemos en el momento adecuado. Salir victorioso de estos combates será un ejercicio de observación, memoria, paciencia y muchísima velocidad de reacción. Hay que probar las distintas armas, tener en cuenta su velocidad y hasta las habilidades desbloqueables para ver cuál resulta más útil.

Como si todo esto fuera poco, también tenemos la posibilidad de invocar un espectro aliado para que nos asista. Siempre habrá una señal de invocación antes de la puerta de un jefe detallando el tipo de arma que utilizará el espíritu, que a su vez irá rotando con cada muerte. Para llamarlo deberemos tener una orbe espiritual que sólo se puede conseguir si derrotamos un espíritu agresivo, que dejan señales de duelo en ubicaciones aleatorias por el nivel. Estos desafíos son ideales para conseguir equipamiento actualizado, almas y recursos además de las orbes de invocación, y parecen una versión simplificada de la mecánica implementada en Nioh. Si con todo eso seguimos teniendo problemas contra un jefe, siempre nos queda la opción de reducir permanentemente la dificultad del juego. Esta decisión no se puede deshacer, con la excepción de restaurar una partida guardada de la nube en PlayStation 5, y si bien atenúa la dificultad Khazan nunca será un título “fácil”.

The First Berserker: Khazan es un juego divertido, desafiante, visualmente hermoso y muy completo. Su punto fuerte son los combates contra los jefes que ofrecen una experiencia violenta y espectacular, pero todos los otros aspectos cumplen con creces su función. Su punto débil es que construye su dificultad artificialmente sin necesidad alguna, dotando a los jefes de una cantidad desorbitante de puntos de vida que los transforman en esponjas de daño. Las épicas batallas se alargan por demás, sin importar el nivel recomendado, y muchas veces se terminan por cansancio. La diferencia es que ellos sí hacen daño de verdad, entonces un par de descuidos pueden resultar en una muerte segura, y al tener tantos puntos de vida estos errores tienen demasiadas chances de suceder. Tampoco ayuda lo tarde que llegan a la experiencia el herrero y la posibilidad de mejorar el equipamiento, que será de vital importancia hacia el final del juego y el New Game Plus pero cuando más lo necesitamos no estarán disponibles. Es un soulslike extremadamente desafiante que será más que disfrutable para los habilidosos y fans más masoquistas del género, pero que podría haber sido verdaderamente glorioso si hubiera ofrecido una experiencia más balanceada en los jefes.

8 Inicia una nueva saga The First Berserker: Khazan es tan desafiante como divertido, e implementa bien mecánicas que otros han establecido anteriormente. Una danza de gloria y frustración, que podría haberse evitado, pero que vale la pena. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PC PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X