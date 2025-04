Entrevistamos a Neil Druckmann y Halley Wegryn Gross, creador y guionista de la segunda temporada de ‘The Last of Us’

The Last of Us (Créditos Max)

El próximo 13 de abril se estrena la esperada segunda temporada de The Last of Us, la aclamada serie postapocalíptica basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog. Tras una primera entrega que conquistó a la crítica y al público, la historia vuelve a centrarse en el viaje emocional de Joel y Ellie en un mundo devastado por la infección, ahora con nuevos personajes, escenarios y desafíos que pondrán a prueba sus vínculos más profundos.

La producción está liderada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes regresan a sus icónicos roles en una etapa mucho más intensa y compleja de sus personajes. Detrás del proyecto se encuentran Neil Druckmann, cocreador del juego y productor ejecutivo, y Halley Gross, guionista clave en la segunda temporada. Juntos enfrentan el desafío de adaptar una historia arriesgada que dejó una marca profunda en la industria del gaming, llevándola ahora a un nuevo formato audiovisual sin perder su esencia.

Con el estreno cada vez más cerca, desde Malditos Nerds tuvimos la oportunidad de hablar con ambos sobre el proceso de adaptación, las decisiones creativas más desafiantes y lo que representa esta nueva temporada para quienes siguen la historia desde sus orígenes. A continuación, compartimos la entrevista completa con Neil Druckmann y Halley Wegryn Gross.

-Hola Halley y Neil, encantada de conocerlos. Soy una gran fan de sus trabajos. Bueno, ¿hubo una línea o una escena del juego que les hizo estar en desacuerdo o discutir sobre si mantenerla o no en el show?

Neil Druckmann: —Estoy seguro de que hubo… Uhm… Porque en la forma en que trabajamos, cuestionamos casi todo. Me cuesta pensar en alguna…

Halley Wegryn Gross: —Bueno, se me ocurre una cosa, pero no podemos hablar sobre ello. Así que la respuesta es sí, pero hay secretos...

Neil Druckmann: —Pero la forma en que trabajamos es… nosotros acordamos en que a veces estaremos en desacuerdo. Y entonces acordamos que nuestro proceso, ya sabes, estaremos en una sala y discutiremos todas las opciones, los pros y los contras. Y luego tomamos la mejor decisión para esta historia. A veces eso significa mantenerla exactamente como era en el juego y a veces significa, “Hey, este cambio es más apropiado para esta versión.”

—Genial. Y, ¿cuál fue el mayor desafío para ustedes, como escritores, para adaptar la segunda parte a la acción real? Porque, quiero decir, en el juego hay un cambio de tono, así que esperamos lo mismo en la serie.

Neil Druckmann: —¿Cuál es el mayor desafío a la hora de escribir?

Halley Wegryn Gross: —Creo... Creo que lo reformularía como “oportunidades”, ¿no? Uhm.. Con nosotros, nunca está terminado. Es solo que llegan los plazos y te comprometes a ciertas elecciones. Esto nos dio la oportunidad de tener una nueva grieta en los personajes que amamos, en las escenas que amamos, en los mundos que amamos. Y, como Neil dijo antes, realmente cuestionarlos y ver si no había formas de añadirles algo más. Así que fue solo una segunda oportunidad.

(HBO/Max)

—Bien. Y, ¿cuál es la escena del primer episodio que los hace más orgullosos como guionistas?

Halley Wegryn Gross: —Mmm... No sé si es una escena, pero la dinámica entre Ellie y Dina. Para mí, mirarla... Su actuación fue explosiva. Puedes sentir el amor, la amistad, la tensión. Y podría mirar a esos dos todo el día. Uhm… Ya sabes, nosotros les damos, junto con Craig Mazin, Uhm… Las palabras, las formas, pero ellas realmente traen tanta vida a estos personajes y tanto de sí mismas a estos personajes. Así que, yo estaba realmente emocionada de ver cómo ellas ponían su propio giro a las cosas.

—Y bueno, ya sabes que el juego, es bastante violento e intenso. Entonces... ¿Hay alguna escena o momento en el que sintieran que es más pesado en la acción en real que en el juego?

Halley Wegryn Gross: —Sí

Neil Druckmann: —Sí. Y lo verás en el episodio siete.

—Oh, Dios mío.

Neil Druckmann: —Lo que no pensé que podríamos hacer más pesado... Y de alguna manera lo hemos hecho más pesado.

The Last of Us (Créditos: Max)

—De acuerdo. Lo estoy deseando. Uhm, sobre Abby, quiero decir... ¿Por qué sintieron que Kaitlyn no necesitaba tener la misma apariencia física que el personaje?

Neil Druckmann: ——No es tanto que no pensáramos que Kaitlyn Dever no necesitara el mismo aspecto físico. Es solo que nosotros, cuando hacemos el casting, siempre hay compensaciones. Es como, ¿cuánto se parecen a los personajes...? Uhm… ¿Cuál es su disponibilidad?, ¿es fácil trabajar con ellos?, ¿son amables?

Porque solo queremos trabajar con gente que, ya sabes, vamos a pasar años con la gente. Quieres asegurarte de que es alguien que no es un idiota. Pero lo más importante es... ¿Cuán talentosos son? ¿Cuán buenos actores son? ¿Qué tipo de actuación hacen, sabes...? Porque Abby requiere cierta ferocidad, cierta vulnerabilidad, una cierta compasión. Así que es un personaje muy complejo que, en mi opinión, muy pocos actores pueden interpretar.

Laura Bailey lo interpretó en el juego. Laura Bailey no tiene el físico de Abby. Pero en el juego, podemos empujar y tirar píxeles al deseo de nuestro corazón y hacer que el personaje, como... Podemos retocarlo todo. En la acción real, no puedes hacer eso. Así que tan pronto como tuvimos la posibilidad de trabajar con Kaitlyn, nos reunimos con Kaitlyn... Y hablamos con ella sobre el papel. Y así, primero, ya sabes… conozco a Kaitlyn desde hace años y sé que es una fan de The Last Of Us. Uhm... Estaba emocionada por venir a trabajar con nosotros. Pero en realidad, ella estaba entusiasmada con este personaje y lo que podía aportar a este personaje.

Y para mí, tan pronto como tengas la oportunidad de trabajar con Kaitlyn Dever para traer a la vida a Abby, aprovecha esa oportunidad. Uhm... Y cada vez que elegimos a alguien, no sabemos al 100% si va a funcionar o no. Te arriesgas. Corrimos ese riesgo con Kaitlyn. Y cuando la ves en pantalla... Ella es Abby.

—Encantada de conocerlos, chicos. Muchas gracias.