REVIEW | South of Midnight: Nadie escapa de su pasado

South of Midnight, de Compulsion Games.

Este 2025 se perfila interesante para Xbox ya que cuenta con varios lanzamientos importantes e interesantes a lo largo de todo el año. Uno de los que más me llamaron la atención desde su anuncio fue South of Midnight, el nuevo juego de Compulsion Games que saldrá oficialmente el 8 de abril pero que ya puede ser jugado por quienes lo hayan pre comprado.

Las principales razones por las que el título me sedujo desde su anuncio fueron su ambientación, su estilo gráfico en stop motion y un enfoque original en su historia que no me sentía tan acostumbrado a ver en el mundo de los videojuegos. Además, Compulsion Games son los creadores de We Happy Few, un título que por más de que falló mucho tiene cierta aura de originalidad.

A grandes rasgos, el juego cumplió esas expectativas y lo disfruté mucho pero cuenta con algunas cuestiones que vale la pena desarrollar. South of Midnight brilla en cuanto a su narrativa, su estilo visual y su potencia gráfica. Hace unas semanas tuve la oportunidad de jugar una versión de prueba que me había dejado dudas en cuanto a su rendimiento pero que fueron disipadas totalmente con esta versión final. El juego se ve y se juega lindo, y no hay ningún choque gráfico negativo con su stop motion.

Dicho eso, el título se queda corto en cuanto a su jugabilidad con un sistema de combate y plataformas muy simplificado y repetitivo. No es que funcione mal sino que no cuentan con mucha profundidad. Hay poca variedad de enemigos, pocos estilos de combate y combos para utilizar, y las secciones de plataformas son muy similares y nada innovadoras.

El juego nos pone en la piel de Hazel, una joven que habita en el sur de los Estados Unidos. Debido a un huracán, su casa es destruída y su madre se encuentra desaparecida. En su camino por recuperar su hogar, Hazel descubre que tiene poderes mágicos y que es una tejedora, una persona capaz de ver los hilos del mundo más allá de la vida. Los secretos más oscuros de la gente generan corrupción en el mundo y la joven protagonista es capaz de verlos y sanarlos.

Aquí yace la esencia del título que se basa en la mitología del sur de los Estados Unidos y que, al menos en mi caso, me pareció un enfoque novedoso. De esta forma, hay un montón de situaciones que me resultaron realmente interesantes como la construcción de las criaturas mágicas que conocemos como así también reflexiones sobre la vida, el pasado, la muerte y distintas cuestiones metafóricas.

Más allá de la historia de Hazel, los capítulos nos cuentan historias de distintos personajes que, en su mayoría, son oscuras y turbias. Esto produjo nudos de corrupción que será nuestro trabajo resolver. Cada situación está muy bien desarrollada, la ambientación es muy interesante y, sobre todo, la música y las actuaciones de voz brillan. En determinados momentos, hay canciones que hablan en específico de lo que estamos viviendo y de la historia de un personaje y me pareció un recurso muy positivo y que da un diferencial y un aporte de identidad a la entrega.

Es evidente que la propuesta de South of Midnight es contar historias y traer elementos mitológicos que habitan en esa región por sobre todo lo demás. Es un juego que parece construído alrededor de esa esencia y, a mi criterio, lo logra. Hay algunos escenarios puntuales, canciones y criaturas que se sienten muy bien reflejadas y te hacen querer saber más. Incluso, los animales presentes en todo el juego le dan un tono muy atractivo.

Ahora bien, como mencioné anteriormente, si uno busca destacar su lado mecánico las cosas se vuelven un poco más complicadas. La estructura del juego es repetitiva ya que siempre estamos haciendo la misma sucesión de acontecimientos y lo que cambia es la historia de fondo que estamos deshilando y sanando. De todas maneras, los jefes están bien y hay algunos capítulos puntuales que son memorables pero en su gran mayoría se tratan de un loop.

No está mal que el juego sea simple y directo pero se nota que, por momentos, está incompleto. Algunos capítulos son extremadamente cortos y otros son similares en cuanto a los combates, el mapa y las plataformas por lo que es difícil no imaginar que hubo ciertos recortes en estos apartados. South of Midnight es claramente un juego construído sobre las historias y el universo que se quería contar y es lo que funciona realmente.

Así y todo, es un juego que va de menor a mayor debido a que capítulo a capítulo iremos descubriendo nuevas armas y nuevas formas de desplazarnos por el mapa. Esto hace que en los momentos finales de la entrega tengamos más elementos a disposición y la historia misma evoluciona de tal forma que pone los últimos compases de la entrega en un escalón más alto.

Por otro lado, estamos hablando de un juego corto en cuanto a su duración (unas 8 horas) lo que hace que tenga un buen ritmo y poco relleno. Cada momento narrativo vale la pena jugarlo no solo por lo que se cuenta sino también por su ambientación y convierte a toda la entrega en una experiencia recomendable que sabe lo que quiere contar y lo hace de buena manera. Obviamente, South of Midnight está dentro del servicio de suscripción de Xbox Game Pass lo que también lo revaloriza.

En definitiva, los puntos altos que dan la esencia de lo que es South of Midnight cumplieron mis expectativas e hicieron que la totalidad del título me gustara más allá de sus limitaciones jugables. El título muy posiblemente no esté en la lista de mis juegos favoritos del año pero sí es una entrega muy disfrutable por la mitología, narrativa y ambientación que presenta.

8 Belleza Stop motion South of Midnight brilla en cuanto a su narrativa y estilo visual pero que queda opacado si lo analizamos desde lo mecánico ya que cuenta con una estructura muy repetitiva y poca profundidad en sus elementos jugables. Revisado en PC Plataformas: PC Xbox Series S Xbox Series X