Nintendo Switch 2: Todos los detalles sobre la nueva consola que Nintendo presentó en su transmisión

Después de meses de anticipación, rumores y algunas que otras filtraciones, finalmente pudimos conocer nuevos detalles sobre la tan esperada Nintendo Switch 2. La nueva consola híbrida de Nintendo ya había sido presentada en sociedad hace un tiempo, pero se había prometido un vistazo más profundo en el futuro.

Ahora, Nintendo llevó a cabo una nueva Nintendo Direct, que en esta ocasión, y por primera vez, se enfocó por completo en su próxima consola. Gracias a eso pudimos conocer varios puntos importantes: fecha de lanzamiento, precio, juegos que estarán disponible, y más. A continuación te presentamos todo lo que la compañía anunció con respecto a la flamante Nintendo Switch 2.

La consola: características y funciones

Quizás lo menos sorpresivo de la consola es algo que en cierta forma ya se sabía: la Nintendo Switch 2 no va a funcionar de manera muy diferente a su predecesora. Esta nueva consola de Nintendo seguirá siendo una máquina híbrida, con sus ya famosos Joy-Con.

Una de las novedades es el misterioso botón C que dio mucho de qué hablar previo a esta transmisión. Finalmente, la compañía reveló que este botón será dedicado a una función de chat online para poder hablar con tus amigos. La consola posee un micrófono integrado, el cual incluso filtrará ruidos para tomar claramente la voz humana. Además, la función de chat nos permitirá compartir nuestra pantalla para que los demás puedan ver qué estamos jugando, así sea el mismo juego o títulos diferentes. La consola también será compatible con una nueva cámara que nos permitirá usar chat en video, la cual se venderá por separado. La función de chat requerirá una suscripción a Nintendo Switch Online.

En cuanto a la consola en sí, Nintendo finalmente presentó algunas de las especificaciones técnicas que tanto se esperaban. En principio, la pantalla de la consola será más grande que su predecesora, llegando a las 7.9 pulgadas. La resolución portátil de la Nintendo Switch 2 será de 1080p, superando los 720p de la anterior, con la posibilidad de correr juegos en hasta 120 FPS en los títulos que lo permitan. En el modo TV, el nuevo Dock de la consola permitirá resoluciones de hasta 4K, y tanto en juego portátil como en TV la consola tendrá la opción de utilizar HDR. Finalmente, el almacenamiento interno llegará a los 256 GB, y en cuanto a almacenamiento externo utilizará tarjetas Micro SD Express, ya que no será compatible con tarjetas regulares.

Lanzamiento: fecha, precio y más

Los dos datos más importantes y esperados de la nueva consola sin dudas eran la fecha de lanzamiento y el precio. Uno de ellos se reveló durante la transmisión, y es que la Nintendo Switch 2 estará disponible el próximo 5 de junio. Los mercados en los que se venderá la consola de manera oficial aún no se han confirmado por completo, pero sí se dio a conocer que en Estados Unidos el precio de la Nintendo Switch 2 será de $450 dólares. La consola estará disponible por sí sola o con un paquete que incluye el nuevo Mario Kart en formato digital por $500 dólares.

Nintendo Switch Online, el servicio de suscripción de la compañía que nos permite jugar de manera online, también será expandido en Nintendo Switch 2. Una de las funciones más solicitadas era la posibilidad de jugar títulos de Nintendo Gamecube, y la empresa finalmente anunció la adición de algunos juegos a la suscripción, aunque no se especificó si también estarán disponibles para la consola anterior. Los títulos presentados fueron The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II y F-Zero GX, con la promesa de más juegos como Super Mario Sunshine en el futuro.

Donkey Kong Bananza (Captura de tráiler oficial)

Juegos: Donkey Kong, Mario Kart, y títulos externos

Ninguna consola llega sola, y los juegos que acompañan un lanzamiento suelen ser casi tan importantes como la consola en sí. Por eso Nintendo presentó varias nuevas propuestas que podremos jugar desde el primer momento en la Nintendo Switch 2.

El primero de los juegos es uno que ya conocíamos: Mario Kart. Esta nueva entrega de la franquicia, que se había mostrado brevemente en el anuncio de la consola, llevará el título de Mario Kart World, y una de las novedades que presentará es la capacidad de que nuestros personajes se transformen en medio de la carrera con diferentes trajes. Además, las carreras presentarán diferentes climas basados en el tiempo del día, y podremos manejar libremente por el mundo del juego. Cabe destacar que este juego será exclusivo de la Nintendo Switch 2, por lo que aquellos que aún posean la consola anterior no podrán jugarlo.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour, de Nintendo.

Uno de los juegos más curiosos que se anunciaron es un título que claramente toma ciertas inspiraciones de Astro Bot, en el sentido que se utilizará para presentar todas las funciones y características de la consola: Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Varios minijuegos nos permitirán probar elementos como la nueva función de mouse presente en los Joy-Con. Sin embargo, hay que resaltar que el juego no será incluido con la consola, sino que será un título digital pago.

También con el objetivo de aprovechar las funciones de los controles que tendrá la Nintendo Switch 2, uno de los nuevos juegos que se mostró está específicamente diseñado para utilizar el Joy-Con como mouse: Drag x Drive. Este título multijugador nos permitirá jugar al básquet con personajes que utilizan sillas de ruedas, y tendremos que arrastrar el Joy-Con de manera física en una superficie para poder avanzar. El juego estará disponible a mediados del año.

Super Mario Party Jamboree, de Nintendo.

Varios juegos de la Nintendo Switch anterior podrán también usarse con la función de retrocompatibilidad, mientras que otros recibirán nuevas versiones tituladas Nintendo Switch 2 Edition. Uno de los ejemplos que se presentaron fue Super Mario Party Jamboree, que en esta versión podrá hacer uso de la nueva cámara y función de chat para que los jugadores en sí estén presentes dentro del juego en nuevos minijuegos pensados exclusivamente para la consola. Esta nueva versión de Super Mario Party Jamboree estará disponible el 24 de julio, y aquellos que posean el título original deberán pagar para conseguir esta nueva versión.

Por supuesto, otros de los títulos que recibirá una Nintendo Switch 2 Edition son los dos juegos de The Legend of Zelda de la Switch original, que con la potencia de la nueva consola presentarán una resolución más alta y mejoras de framerate. Kirby and the Forgotten Land, por su parte, además de las mejoras gráficas incluirá también una nueva historia exclusiva de esta versión para Nintendo Switch 2. Metroid Prime 4: Beyond, juego que todavía no está disponible, tendrá una Nintendo Switch 2 Edition que permitirá jugar en 4K a 60 FPS o 1080p a 120 FPS, además de la posibilidad de usar los Joy-Con como mouse. Pokémon Legends: Z-A también recibirá una edición para la nueva consola con mejoras gráficas.

Elden Ring: Tarnished Edition (Captura de tráiler oficial)

En lo que respecta a títulos externos de Nintendo, varios juegos importantes tendrán una versión para la consola, algunos el día de lanzamiento de la nueva Switch y otros más adelante: Elden Ring, de FromSoftware; Hades II, de Supergiant Games; Street Fighter 6, de Capcom; Split Fiction, de Hazelight; Hogwarts Legacy, de Avalanche; Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, de Iron Galaxy; Hitman: World of Assassination y el futuro juego de James Bond, de IO Interactive; Final Fantasy VII Remake: Intergrade, de Square Enix; Yakuza 0, de Ryu Ga Gotoku Studio; Borderlands 4, de Gearbox; Cyberpunk 2077, de CD Projekt RED; Star Wars Outlaws, de Ubisoft; Fortnite, de Epic Games; y muchos más.

Además, Nintendo presentó un nuevo juego desarrollado en colaboración con Koei Tecmo, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, una nueva entrega de los spin-off al estilo musou que servirá como precuela de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El título no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero estará disponible a finales de este año.

The Duskbloods, de FromSoftware.

Otro de los nuevos títulos que se mostraron también proviene de desarrolladores externos, siendo sorpresivamente FromSoftware el nombre elegido. Bajo el nombre The Duskbloods, este nuevo título llevará la jugabilidad icónica de la empresa a un mundo que mezcla toques de fantasía con steampunk, donde controlaremos a un personaje vampiro teniendo que enfrentarnos, como es costumbre, a un elenco de grotescos monstruos y duros enemigos. El juego estará disponible en 2026 y será exclusivo de Nintendo Switch 2.

Antes de terminar, Nintendo mostró brevemente un nuevo título de uno de sus personajes más queridos: Kirby Air Riders, una secuela del clásico juego de carreras de Nintendo Gamecube que continuará la franquicia después de 20 años desde la última entrega. Esta entrega estará dirigida por el legendario Masahiro Sakurai, creador del personaje.

Donkey Kong Bananza (Captura de tráiler oficial)

Finalmente, y para cerrar la presentación, Nintendo sorprendió con un nuevo juego de Donkey Kong, titulado Donkey Kong Bananza. Este título presentará un mundo amplio para explorar, aunque también contará con segmentos de perspectiva lateral como las aventuras clásicas del personaje, el cual también porta un nuevo diseño visual. El juego estará disponible el 17 de julio, y se darán a conocer más detalles en el futuro.