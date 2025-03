Together: Alison Brie y Dave Franco protagonizan el tráiler de la nueva pesadilla body horror de Neon

Together, la nueva película de Alison Brie y Dave Franco, presenta un adelanto.

Tras el éxito de películas como Inmaculada, Longlegs y El mono, la distribuidora Neon vuelve a apostar por el cine de género con Together. Esta propuesta, protagonizada por Alison Brie (Community) y Dave Franco (21 Jump Street), explora la codependencia de pareja a través del lente del body horror, un subgénero que se centra en la transformación, deformación o degradación del cuerpo humano.

Adquirida por la compañía luego de su estreno mundial en la sección medianoche del Festival de Cine de Sundance —donde fue recibida con entusiasmo por el público y la crítica—, la película tiene asegurado su estreno en Estados Unidos para mediados de este año. Ahora, Neon comienza a levantar el telón de esta nueva propuesta con un perturbador adelanto sin diálogos, que mantiene el misterio en torno a la trama, pero deja entrever su atmósfera inquietante, despertando aún más la curiosidad de la audiencia.

El teaser nos presenta a Tim y Millie (Franco y Brie), una pareja aparentemente afectuosa que empieza a experimentar extraños cambios. En una escena, Tim se arranca un pelo larguísimo de entre los dientes. En otra, las pestañas de Millie parecen querer fusionarse con las de su pareja. El cóctel de lo grotesco se completa con imágenes de convulsiones, ojos en blanco y cuerpos contorsionados.

Together (2025) - Créditos: Neon

Según la sinopsis revelada, la historia seguirá a una pareja que se muda a una zona rural remota con la intención de fortalecer su relación. Sin embargo, un incidente sobrenatural desencadena cambios drásticos en su vínculo, en su existencia y, de manera literal, en sus cuerpos. Un detalle que le agrega una capa extra de interés es que los actores protagonistas son pareja en la vida real desde 2017.

Together representa el debut cinematográfico de Michael Shanks, quien no solo dirigió la película sino que también la escribió. Por ahora, no hay información confirmada sobre su distribución en Latinoamérica ni España, pero en Estados Unidos llegará a los cines el 1 de agosto de 2025.