God of War celebra su vigésimo aniversario aniversario con una actualización para God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok, de Santa Monica Studio.

La reconocida franquicia God of War cumple 20 años y PlayStation lo celebra con contenido exclusivo para su última entrega, God of War: Ragnarok. A partir del 20 de marzo, se podrá descargar la actualización gratuita titulada Dark Odyssey, que incluye nuevos aspectos para Kratos, Atreus y Freya, junto con skins para armas y escudos. El parche busca rendir homenaje a los orígenes de la saga por el vigésimo aniversario.

Esta apariencia de Kratos con acabados en negro y dorado se inspira en el icónico diseño que se desbloqueaba al superar God of War 2 en su dificultad maxima. También hay que mencionar que Dark Odyssey fue el primer nombre que se barajó para la franquicia.

Además de la actualización, Santa Monica Studio ha anunciado una serie de productos conmemorativos, como un libro retrospectivo de dos volúmenes, vinilos con la banda sonora de la franquicia y un peluche gigante de Jörmungandr. También habrá una exposición de arte en Los Ángeles con piezas inspiradas en la historia de la serie.

Los usuarios de PlayStation Plus Extra y Premium tienen acceso a God of War (2018) y God of War Ragnarok a través del catálogo de juegos, mientras que en PC se ofrecerán descuentos especiales hasta el 20 de marzo.

A pesar de varios rumores sobre una posible remasterización de la trilogía original, Santa Monica Studio ha confirmado que no habrá anuncios sobre nuevos títulos en esta celebración. Sin embargo, la comunidad aún puede esperar más sorpresas en los días previos al aniversario, el 22 de marzo.