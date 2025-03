Until Dawn: luego del lanzamiento del remake, Ballistic Moon habría despedido a casi todo su personal

Andor: la serie de Star Wars con Diego Luna presenta un nuevo adelanto de su segunda temporada La precuela de Rogue One sigue la historia de Cassian Andor y su intensa lucha contra el Imperio

Rainbow Six Invitational 2025: Conversamos con Maxime Vial, director de Esports del juego de Ubisoft Durante el Six Invitational 2025 pudimos conversar con el responsable de esports sobre cómo se gestionan los diversos elementos del ecosistema de la escena competitiva de Rainbow Six Siege