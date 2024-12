Lucky: Anya Taylor-Joy será la protagonista de la próxima serie dramática de Apple TV+

Anya Taylor-Joy (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Apple TV+ continúa destacándose entre la amplia oferta de servicios de streaming disponibles en la actualidad. En el ámbito cinematográfico, la plataforma cuenta con grandes producciones como Blitz (2024), Lobos (Wolfs - 2024), Napoleón (2023), Plan familiar (The Family Plan - 2023) y Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon - 2023). Además, su catálogo de series incluye títulos reconocidos como Severance, Ted Lasso, Silo y Desprecio (Disclaimer), entre otros. Ahora, la plataforma ha confirmado el desarrollo de una nueva serie que ya tiene su protagonista oficialmente anunciada.

La miniserie Lucky, basada en la exitosa novela de Marissa Stapley, promete captar la atención del público. Próxima a iniciar su rodaje, la historia sigue a una joven que, tras crecer en un entorno marcado por el crimen, intenta rehacer su vida lejos de ese pasado. Sin embargo, se verá obligada a enfrentar su lado oscuro mientras lucha por escapar de las sombras que la persiguen. Con una combinación de drama y una intensa búsqueda de redención, la producción se anticipa como una narrativa cargada de tensión y giros inesperados.

Con respecto a la protagonista, se confirma que será interpretada por Anya Taylor-Joy, quien además cumplirá el rol de productora ejecutiva. En los últimos años, la actriz ha consolidado su lugar en la industria del entretenimiento con destacadas participaciones en títulos como La bruja (The Witch), El misterio de Soho (Last Night in Soho), Gambito de dama (The Queen’s Gambit), El Menú (The Menu - 2022) y Furiosa: de la saga Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga), entre otros. Además, este no será su único proyecto con Apple TV+, ya que el próximo año estrenará The Gorge, donde compartirá pantalla con Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash, Amigos de armas).

Anya Taylor-Joy

El proyecto también cuenta con la participación de Hello Sunshine (Tu casa o la mía), la productora de Reese Witherspoon (Big Little Lies, Legalmente rubia), quien mantiene una relación cercana con la plataforma gracias a su papel protagónico en una de sus series más exitosas, The Morning Show, donde comparte pantalla con Jennifer Aniston (Friends). Witherspoon expresó su entusiasmo por esta adaptación al declarar: “Es increíblemente gratificante poder amplificar estas historias centradas en mujeres y sus autoras, ver a nuestra comunidad conectarse con ellas y luego verlas cobrar una vida completamente nueva en la pantalla”.

Si bien esta noticia es reciente, estaremos atentos a las futuras novedades que surjan sobre esta prometedora producción. En cuanto al equipo detrás de cámaras, Lucky contará con Jonathan Tropper (Hasta que la muerte los juntó, El proyecto Adam) como creador y showrunner de la serie, trabajando junto a Cassie Pappas (Silo, Griselda, El duro), quien también aportará su experiencia en la narrativa y producción.