REVIEW | MySims: Cozy Bundle - Una colección que da accesibilidad, pero no beneficios

MySims: Cozy Bundle, de EA.

Si lo miramos en retrospectiva, la década pasada en videojuegos fue bastante diferente a los casi cinco años que hemos vivido desde que arrancó la actual. Los videojuegos digitales aún no estaban tan establecidos en el mercado, y muchos de los videojuegos que salieron en esa época quedaron encapsulados en plataformas que hoy ya no son tan accesibles. En el caso de Nintendo, eso se profundiza mucho más.

Es por eso que Nintendo, aprovechándose de la situación, está remasterizando y rehaciendo mucho de ese extenso catálogo que hoy no está disponible para su base de usuarios. El tema es que no solo Nintendo publicaba en esas plataformas y muchos de esos videojuegos van quedando en el tintero. Ese era el caso de MySims (2007) y MySims Kingdom (2008), por lo menos hasta 2024.

MySims: Cozy Bundle, de EA.

Electronic Arts anunció hace pocos meses que ambos juegos, lanzados originalmente para Nintendo Wii y Nintendo DS, serían lanzados en MySims: Cozy Bundle. Esta colección que une a los dos juegos en uno busca rescatar estos títulos de las antiguas consolas de Nintendo y ofrecerle a los más de 100 millones de usuarios de Nintendo Switch jugarlos de la mejor manera. Si bien ese objetivo de accesibilidad se cumplió, hay poco más para resaltar del trabajo de revisión de estos títulos.

Por si no conocías los títulos originales, MySims es una experiencia muy similar al Sims clásico. En este universo ficticio, hay ciertos Sims que tienen “esencia”, lo que les permite ser constructores de su mundo. Así es como nuestro protagonista es el delegado de ir construyendo los edificios más importantes para la ciudad y los objetos requeridos por sus habitantes con el fin de repoblar el lugar en donde viviremos. Al ser jugable desde el punto de vista de un personaje y no desde la omnipresencia del Sims, por momento este título se asemeja más a un Animal Crossing, lo que lo hace encajar perfecto en Nintendo Switch.

MySims Kingdom, por su parte, es un videojuego lanzado un año después y, si bien la premisa es la misma, lógicamente está ambientado en un reino de la edad media lo que hace que todo tenga una estética acorde a eso. En esta ocasión seremos Wandoliers, unos personajes con varitas especiales que en base a pergaminos que nos dan los habitantes debemos ir solucionando los problemas (muchas veces relacionado a lo edilicio, ahí la parte de MySims) de la población y devolviéndole la felicidad al Rey y su pueblo.

MySims: Cozy Bundle, de EA.

Ambos videojuegos, salvando sus diferencias, son prácticamente iguales en concepto. Quizás Kingdom termina siendo un poco más complejo en ejecución ya que al haber salido después se nota que hubo un trabajo extra. El MySims por ejemplo tiene un problema de ritmo muy grande al hablar con los personajes, mientras que Kingdom es mucho más dinámico. El primero es un Sims hecho y derecho para plataformas Nintendo, mientras que el segundo tiene una narrativa un poco más interesante lo que lo termina haciendo mucho más aventura. Ambos títulos tienen la intención de que, a medida que vayas consiguiendo tareas (o pergaminos, dependiendo cual juegues), cada vez hagas cosas más complejas hasta que termines creando tu ciudad o tu reino.

Audiovisualmente nos encontramos con las mismas experiencias. Es cierto que hay un lavado de cara, pero es mínimo y necesario para poder traerlo a estas consolas. Se celebra que tenga la opción de jugar con botones y también con la pantalla táctil, algo poco usado en Nintendo Switch y muy acertado ya que estos títulos salieron en Nintendo Wii y Nintendo DS; pero de la misma forma, es una lástima que no hayan aprovechado el control de movimiento de los joycons para darnos la experiencia definitiva de los dos mundos.

La progresión es bastante similar en ambos títulos, que son entretenidos y no muy largos (durará un promedio de 8 horas por experiencia). No es la primera vez que una empresa decide sacar un videojuego muy similar a otro exitoso de Nintendo en exclusiva para Nintendo Switch, lo ha hecho Square Enix con Chocobo GP, por ejemplo. Sin embargo, me cuesta entender cuál es la investigación de mercado para intentar posicionar estos videojuegos en una consola donde existe Animal Crossing: New Horizons.

MySims: Cozy Bundle, de EA.

Esta colección vuelve a traerme una dualidad respecto a cómo preservar videojuegos del pasado en la actualidad. Por un lado, realmente se celebra que muchas personas que querían disfrutar de esta experiencia ahora puedan hacerlo de una manera más accesible (MySims: Cozy Bundle no es un lanzamiento de precio completo), pero no deja de parecer extraño el hecho de traer una obra casi con trabajo nulo.

El ritmo de MySims, a diferencia de Kingdom, es muy lento. Si estuviésemos en una Nintendo DS hace 15 años no daría esta sensación, pero este no es el caso. Las visuales tiene un trabajo muy básico de remasterización que es lo minimo para portearse a unas consolas de la actualidad. Todos estos elementos hacen que la experiencia de juego sea prácticamente idéntica a su fecha de lanzamiento, algo que a títulos como Metroid Prime Remastered o Resident Evil (2002) los deja bien parados pero a otros, como es este caso, les expone sus obsolescencias de época.

Esta dualidad no hace que MySims o MySims Kingdom sean mejor o peor, ni que sea una buena o mala decisión traerlos de vuelta de esta fórmula. Los argumentos pueden convivir: es bueno tener acceso a estos títulos y siempre hay que apoyar la preservación, algo siempre difícil en la industria de los videojuegos. Pero no deja de ser cierto que pagar nuevamente por algo que salió hace casi 20 años sin ningún tipo de actualización, ni trabajo pareciera ser un movimiento simplemente de venta.

MySims: Cozy Bundle, de EA.

Por todos estos motivos, creo que revisar (y más en profundidad, puntuar) videojuegos de otras épocas que vuelven de esta manera siempre es un desafío bastante complejo. No estamos puntuando a la obra sino su regreso, pero su regreso tiene poco más que ofrecer que la obra original.

MySims: Cozy Bundle es, sobre todo, una buena oportunidad para aquellos que ya conocían estos títulos y quieren volver a disfrutarlos, ya que sin dudas será la mejor versión de hacerlo. No obstante, no creo que haya una motivación lo suficientemente fuerte para poder recomendarle este paquete que todo el tiempo te deja en claro que son videojuegos de otra época a una audiencia nueva.

6 Una colección sin beneficios Si estás interesado en estos títulos, jugarlos en Switch siempre es un plus, pero MySims: Cozy Bundle es una colección que tiene muy poco trabajo encima. Revisado en Nintendo Switch Plataformas: Nintendo Switch