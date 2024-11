Leonardo DiCaprio producirá un documental sobre Rod Serling, el creador de ‘La dimensión desconocida’

Estrenada en 1959, La dimensión desconocida abordó temas complejos a través de historias que combinaban la ciencia ficción y la crítica social

Leonardo DiCaprio tiene varios proyectos interesantes, tanto como actor como productor, programados para los próximos años. No solo protagonizará The Battle of Baktan Cross, lo nuevo del director Paul Thomas Anderson junto a Sean Penn y Benicio Del Toro, sino que también continúa impulsando diversas producciones a través de su compañía Appian Way. Entre estos proyectos se destacan la adaptación americana de Otra ronda (Another Round) y una versión cinematográfica de Capitán Planeta (Captain Planet) junto a Glen Powell. Ahora, a esta lista se suma un documental biográfico sobre la leyenda televisiva Rod Serling.

Según un reciente informe, el ganador del Oscar producirá un documental autorizado sobre la vida del presentador, narrador, escritor y activista político conocido principalmente por crear y ser el anfitrión de La dimensión desconocida (The Twilight Zone). Este documental, aún sin título oficial, será dirigido por Jonah Tulis (GameStop: Rise of the Players). Tanto Tulis como los productores contarán con el apoyo de las hijas de Serling, quienes también colaborarán en el proyecto.

La película explorará cómo la escritura de Serling ayudó a cambiar la televisión para siempre. Esta también analizará sus primeros pasos en la industria y cómo utilizó su plataforma para influir en el cambio social, tanto dentro como fuera de la pantalla. En particular, abordará sus batallas contra la censura y sus posturas frente a temas como el racismo, la guerra y los peligros de la tecnología.

Rod Serling, el genio detrás de la serie

Una particularidad de este proyecto es que incluirá testimonios del propio Rod Serling mediante material de archivo inédito, haciendo que su voz ayude a guiar el relato. Además, el documental contará con recreaciones en blanco y negro, manteniendo el tono y la estética de su programa más popular.

Estrenada en 1959, La dimensión desconocida abordó temas complejos y profundos a través de historias que combinaban lo sobrenatural, la ciencia ficción y la crítica social. Los episodios solían incluir giros inesperados y una visión crítica de la condición humana, convirtiendo a la serie en un medio para explorar cuestiones como la paranoia de la Guerra Fría, la injusticia social y el miedo a lo desconocido.

La obra de Serling influyó en generaciones de guionistas y directores, demostrando que la televisión podía ser intelectualmente estimulante y artísticamente innovadora. Valiéndose de historias de género y explorando temas controvertidos, el creativo mostró que la televisión era un medio capaz de realizar comentarios sociales profundos además de entretener.