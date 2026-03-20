Gigabyte afianza su presencia en el gaming competitivo con la Aorus League 2026 en Argentina

Aorus League 2026

Los esports, desde hace años, ya son un fenómeno mundial. Una movida que venía pisando fuerte en EE.UU., varios países de Asia y Brasil, sigue creciendo a paso agigantado por estos destinos, convirtiendo a Latinoamérica en un objetivo a tener en cuenta. Puntualmente, los esports siguen ganando terreno también en Argentina, donde Gigabyte refuerza su posicionamiento en el segmento competitivo tras el cierre de la Aorus League 2026, su torneo de Counter-Strike que, por segundo año consecutivo, convocó a algunos de los equipos más destacados de la región.

El certamen se desarrolló bajo un formato mixto que combinó etapas online con open qualifiers abiertos a la comunidad, en los que participaron más de 60 equipos. La definición tuvo lugar de manera presencial en AfterLan, un centro gaming de alto rendimiento de Buenos Aires, donde la apuesta por el formato es cada vez mayor.

Aorus League 2026

En la instancia final, Shinden, R2, Isurus Gaming y Procyon avanzaron a las semifinales. Finalmente, Shinden se quedó con el título tras imponerse en la etapa decisiva. La competencia también tuvo una fuerte presencia en streaming. Entre la transmisión oficial y la cobertura de creadores de contenido, el evento alcanzó un promedio de 3.000 espectadores en simultáneo.

Uno de los aspectos distintivos de la Aorus League es su impacto en la escena profesional. El torneo otorga puntos clasificatorios para el circuito internacional de Counter-Strike, lo que permite a los equipos regionales acercarse a competencias globales como el Major. En esta edición, además, se distribuyeron USD 15.000 en premios.

Aorus League 2026

Gigabyte acompañó la propuesta con infraestructura orientada al alto rendimiento, afrontando la demanda competitiva. Todas las partidas se jugaron en computadoras equipadas con componentes de la marca, garantizando calidad y rendimiento, mientras que los coaches trabajaron con notebooks especialmente preparadas para la ocasión, en línea con los estándares del nivel profesional.

No hay duda de que el gaming en general, cada vez crece más en el país, pero si hablamos puntualmente de la escena competitiva, nos encontramos con una comunidad cada vez más amplia y activa, que sigue y acompaña a los equipos locales. Es en ese contexto donde Gigabyte apuesta a consolidar su vínculo con los jugadores mediante propuestas que combinan tecnología, competencia y desarrollo del talento local, afianzándose gracias al renombre de la marca y los años de trayectoria.

Aorus League 2026

Para revivir los mejores momentos de la Copa Aorus League 2026 o seguir las próximas competencias y novedades de la marca pueden hacerlo a través de las redes oficiales de @aoruslatam. También es posible conocer más sobre sus productos en el sitio oficial de Gigabyte y consultar el stock actualizado en HardGamers.