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Adorable Adventures confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril

El juego de exploración Adorable Adventures llega a múltiples plataformas el 30 de abril

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Adorable Adventures, de Wild Sheep
Adorable Adventures, de Wild Sheep Studio.

El próximo 30 de abril se lanzará Adorable Adventures, una nueva propuesta de Wild Sheep Studio y PQube que busca transformar la experiencia de los videojuegos de exploración. Dirigido tanto a jugadores casuales como a quienes prefieren historias cálidas, el juego sitúa al usuario en el papel de Boris, un joven jabalí decidido a reencontrarse con su familia después de un incendio forestal, utilizando su agudo sentido del olfato.

Ritmo relajado y naturaleza interactiva

Adorable Adventures se distingue de otros títulos de aventura por su ritmo pausado y mecánicas centradas en la exploración no violenta. El jugador recorre praderas onduladas, senderos boscosos, cuevas profundas y altiplanos escarpados, todos ellos inspirados en los paisajes del Parque Nacional Cévennes, una región protegida del sur de Francia famosa por su biodiversidad. Siguiendo el comportamiento natural de los jabalíes, Boris debe identificar, seguir y filtrar diversos aromas para avanzar y descubrir pistas, así como secretos ocultos en cada rincón del parque.

La interacción con el entorno se caracteriza por la capacidad de Boris de ampliar su biblioteca de olores, lo que le permite recordar y reconocer rutas previamente visitadas. Este enfoque educativo y sensorial busca fomentar la valoración de la fauna y la flora, alineándose con una tendencia creciente en la industria de videojuegos que aborda temas medioambientales y promueve el respeto por los ecosistemas.

Adorable Adventures, de Wild Sheep
Adorable Adventures, de Wild Sheep Studio.

Vínculo familiar y comunidad virtual

El objetivo principal de la aventura es lograr la reunificación de Boris con sus hermanos y hermanas, quienes se han dispersado tras el incendio. Cada uno plantea desafíos y rompecabezas adaptados a sus personalidades, por lo que la estrategia del jugador debe adaptarse a la individualidad de cada miembro perdido de la familia. Maxime, el guardabosques del lugar, actúa como mentor en este viaje de autodescubrimiento, narrando y guiando el progreso de la historia a través de un sistema de narración adaptativa con voz completa, un elemento poco frecuente en juegos del género.

Las actividades secundarias complementan la experiencia. El usuario puede participar en carreras contrarreloj, desafíos de fotografía y tareas de limpieza, además de resolver una leyenda local. Estas misiones adicionales ofrecen distintos niveles de dificultad y permiten personalizar la experiencia según los intereses del jugador, reflejando una tendencia en la industria de ofrecer rutas abiertas y diversas formas de interacción.

Narrativa de impacto intergeneracional

Adorable Adventures destaca el potencial de los videojuegos como herramienta intergeneracional y educativa. Aunque su aspecto visual y tono buscan atraer a un público joven, las mecánicas de exploración detallada, el énfasis en el valor de la familia ante la adversidad y la ambientación sonora naturalista también pueden atraer a jugadores adultos y fomentar momentos de juego compartido en familia.

Los desarrolladores de Wild Sheep Studio han señalado que diseñaron los escenarios con gran atención al detalle, recurriendo a imágenes y sonidos reales de los bosques franceses para crear un entorno inmersivo y creíble. El sistema de progresión incentiva la observación y la memoria, y la posibilidad de coleccionar aromas desbloquea entradas manuscritas en el diario de Maxime, lo que añade profundidad narrativa y un componente educativo.

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