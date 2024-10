‘Gigantes’, ‘La última yarda’ y más: repasamos las futuras producciones que llegarán a Netflix

Captura del tráiler oficial de Chicas Pesadas

Gigantes, una aventura extraordinaria

La última yarda

La diplomática

Chicas pesadas

Netflix continúa fortaleciendo su oferta de contenidos, apostando por una amplia variedad de producciones que incluyen grandes éxitos como El juego del calamar (Squid Game), Heartstopper, Black Mirror y Merlina (Wednesday). Su catálogo se destaca por satisfacer todos los gustos, ofreciendo no solo series populares, sino también largometrajes de distintos géneros, documentales impactantes, cortometrajes innovadores y especiales musicales. Gracias a su diversidad, la plataforma ha logrado mantenerse como una de las opciones preferidas para los amantes del entretenimiento.

En esta ocasión, nos enfocaremos en las próximas novedades que llegarán a Netflix. Desde emocionantes películas de comedia y fascinantes animaciones hasta el tan esperado regreso de una de las series más exitosas de los últimos años.

Gigantes, una aventura extraordinaria

Captura del tráiler oficial de Gigantes

Gigantes, una aventura extraordinaria es una animación familiar que promete llevar a los espectadores a un mundo lleno de desafíos y amistad. Dirigida por Gonzalo Gutiérrez, conocido por su trabajo en proyectos como Ciudad de errantes, la película presenta un elenco de voces que incluye a Karol Sevilla (Soy Luna) y Carla Peterson (No me rompan). La historia se desarrolla en un pintoresco pueblo autosustentable que enfrenta la inminente amenaza de una tormenta descomunal, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes y obligándolos a considerar el exilio.

En el corazón de la trama está Alfonso, un valiente niño de 12 años que se siente llamado a actuar cuando descubre que la tormenta es provocada por un enorme monstruo. Junto a sus leales amigos Pancho y Victoria, se embarcan en una misión épica para proteger su hogar. A través de una serie de emocionantes aventuras, el trío aprenderá sobre la importancia de la unidad y la valentía, mientras se enfrenta a desafíos inesperados y descubren la verdadera naturaleza de la amenaza que acecha su pueblo.

La última yarda - 80 for Brady

Sally Field, Jane Fonda, Rita Moreno y Lily Tomlin protagonizan "La última yarda". (Paramount+)

La última yarda (80 for Brady) es una comedia dramática que se estrenó en 2023 y que se prepara para llegar al streaming el próximo 26 de octubre. La película cuenta la entrañable historia de cuatro amigas en la tercera edad que deciden romper con la monotonía de sus vidas y embarcarse en una aventura inolvidable: asistir al Super Bowl en 2017. Motivadas por su amor por el fútbol y su admiración por Tom Brady, estas mujeres se proponen no solo ver a su ídolo en acción, sino también redescubrir la emoción de vivir plenamente.

Dirigida por Kyle Marvin, conocido por su trabajo en All Wrong, La última yarda ofrece un relato divertido y conmovedor, inspirado en hechos reales. A través de sus peripecias, los protagonistas se enfrentan a una serie de obstáculos que les enseñan que la verdadera amistad trasciende el tiempo y las dificultades. Esta película no solo celebra el deporte, sino que también resalta la valentía y la audacia de las mujeres mayores, recordándonos que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y crear recuerdos memorables.

El elenco de la película brilla con la participación de íconos como Lily Tomlin (Grace and Frankie), Jane Fonda (Barbarella, Cuando ellas quieren), Rita Moreno (One Day at a Time, Amor sin barreras) y Sally Field (Forrest Gump), quienes dan vida a personajes entrañables y carismáticos. Junto a ellas, también se unen el deportista Tom Brady, Billy Porter (Cenicienta, Pose) y Rob Corddry (Un loco viaje al pasado). La combinación de su talento y la química entre las actrices ofrecen momentos de risa y emoción, convirtiendo a La última yarda en una celebración de la vida, la amistad y el amor por el fútbol americano, dejando al espectador con una sonrisa y una sensación de calidez.

La diplomática - The Diplomat (segunda temporada)

Captura del tráiler oficial de La diplomática

En tercer lugar, La diplomática (The Diplomat) hace su esperado regreso con la segunda temporada, que se estrena el 31 de octubre. Esta serie de suspenso político, creada por Debora Cahn (Fosse/Verdon), ha cautivado al público al explorar los dilemas de una embajadora que debe equilibrar su trabajo en medio de una crisis internacional con su tumultuosa vida matrimonial. En esta nueva entrega, Kate Wyler se enfrenta a desafíos aún más complejos, mientras los acontecimientos en el escenario mundial ponen a prueba tanto su habilidad diplomática como su fortaleza personal.

El elenco estelar de La diplomática incluye a Keri Russell (The Americans) en el papel principal, acompañada por Rufus Sewell (El descanso), David Gyasi (Interstellar), Ali Ahn (Agatha en todas partes), Rory Kinnear (Black Mirror) y Ato Essandoh (Chicago Med). Cada actor aporta su propio matiz a la historia, profundizando las relaciones y conflictos que definen la narrativa. Con una mezcla de tensión política y drama personal, esta temporada promete ser más intensa, llevando a los espectadores a un viaje fascinante por el mundo del poder y la lealtad, mientras Kate intenta tomar decisiones cruciales que afectan no solo su carrera, sino también su vida personal.

Chicas pesadas - Mean Girls

El elenco también principal también incluye Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey, Jon Hamm, Ashley Park, Jenna Fischer, Tim Meadows. (Créditos: Paramount Pictures)

Continuamos con Chicas pesadas (Mean Girls), una comedia musical estadounidense que marca el debut como directores de largometraje de Arturo Perez Jr. y Samantha Jayne. Basada en un guión de Tina Fey (Una noche fuera de serie), esta adaptación toma como referencia el clásico de 2000 que catapultó a la fama a actrices como Lindsay Lohan (Juego de gemelas), Rachel McAdams (Diario de una pasión) y Amanda Seyfried (Mamma Mia!). A diferencia de sus predecesoras, esta nueva versión pone un fuerte énfasis en la música, lo que promete ofrecer un enfoque nuevo a la historia que muchos conocen y aman.

La trama sigue la vida de Cady Heron, una adolescente que se enfrenta a los altibajos de la vida escolar tras haber crecido en África con su familia. A medida que Cady se adapta a su nuevo entorno en el instituto, se ve envuelta en un torbellino social que incluye a las populares “Plasticas”, lideradas por la carismática Regina George. Esta historia atemporal explora temas de amistad, traición y la búsqueda de la identidad, todo ello con tintes musicales que seguramente resonarán tanto en nuevos espectadores como en aquellos que crecieron con la versión original.

El reparto de esta emocionante reinterpretación incluye a talentosos actores como Angourie Rice (Spider-Man: Lejos de casa), Reneé Rapp (La vida sexual de las universitarias), John Hamm (Mad Men), Auli’i Cravalho (Moana), Avantika Vandanapu (El año de mi graduación), Bebe Wood (Love, Victor), Christopher Briney (El verano en que me enamoré), Jenna Fischer (The Office), Busy Philipps (Freaks and Geeks) y Ashley Park (Emily en París).