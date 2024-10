Entrevistamos a Keri Russell y Rufus Sewell, de la serie The Diplomat

The Diplomat. (L to R) Rufus Sewell as Hal Wyler, Keri Russell as Kate Wyler in episode 102 of The Diplomat. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

El año pasado, una de las series más populares de Netflix fue The Diplomat, un drama político que sigue la vida de Kate Wyler, embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido y su marido, y también diplomático, Hal Wyler. Al poco tiempo de terminar su primera temporada, la cual recibió varias nominaciones a premios como los Golden Globe y los Emmy, se confirmó que The Diplomat recibiría una continuación.

A finales de este mes llegará entonces esta nueva temporada a Netflix, y para palpitar su estreno pudimos conversar con Keri Russell y Rufus Sewell, quienes interpretan a la pareja protagónica. Los actores nos contaron detalles sobre la grabación de la primera temporada, qué cambios trajo esta nueva temporada y más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

The Diplomat está por estrenar su segunda temporada en Netflix y tuvimos la oportunidad de conversar con Keri Russell y Rufus Sewell, sus protagonistas.

—Primero que nada, es un placer hablar con ustedes. Quiero decir, “Rufus”, “Dark City”, “Pillars of Earth”... “Carrie”, quiero decir, “Felicity”, ¡”The Americans”! Chicos, son leyendas.

Rufus Sewell: —¡“Leyendas”! ¡Gracias!

Keri Russell: —Gracias, tú eres “la indicada”, la que piensa eso ¡sí!

Rufus Sewell: —Te conservaremos.

Keri Russell: —Bueno, sí, aceptamos.

—Deberían, porque son realmente geniales. Así que… La primera temporada de “The Diplomat” terminó con un gran cliffhanger. Quiero decir, gracias al cielo que ya teníamos confirmada la segunda. ¿Se enteraron antes o se enteraron que estaba confirmada al igual que nosotros?

Keri Russell: —¿Sobre la segunda temporada? Nos lo dijeron.

Rufus Sewell: —Lo sabíamos. Nosotros dos lo sabíamos. Sí. Antes de llegar a ese punto, lo cual estuvo bien.

Keri Russell: —Sí, estábamos muy emocionados, porque este programa es muy divertido y tan bueno. La escritura de Deborah es… Es simplemente un programa tan divertido en el que estar. Y...

Rufus Sewell: —Es muy raro.

Keri Russell: —Lo es.

Rufus Sewell: —No, quiero decir, todos hemos tenido trabajos que nos han encantado, etc. Pero es raro para mí estar en algo que quiero continuar. Normalmente, cuando algo es bueno, quiero que termine antes de que salga mal.

Keri Russell: —Sí. Y esto ha sido bueno, muy bueno.

The Diplomat. (L to R) Ali Ahn as Eidra Park, Keri Russell as Kate Wyler in episode 201 of The Diplomat. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

—Lo es, y lo es para nosotros, también, en este lado de la pantalla. Llegaremos a eso, pero primero, ¿sabían hacia dónde iba la historia mientras se rodaba la primera temporada?

Keri Russell: —Ni idea. Siempre estamos completamente sorprendidos, y dejamos que ella nos sorprenda. Es de lo más divertido.

Rufus Sewell: —Es una cuestión de confianza. El hecho es, porque ahora realmente confiamos en Deborah y en su escritura, y en realidad el equipo de Netflix detrás de ella, ¿sabes? Que se le ha dado el apoyo. No está siendo empujada hacia una… Tu sabes, en una dirección tonta.

—Eso es muy importante.

Rufus Sewell: —Sí, así que significa que donde quiera que vaya, iremos con ella. Terminaré comiéndome mis palabras...

The Diplomat. (L to R) Ali Ahn as Eidra Park, Keri Russell as Kate Wyler in episode 203 of The Diplomat. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

—Parece un gran esfuerzo de equipo. Volviendo a la parte divertida. La primera temporada tenía humor, y tenía romance, e incluso tenía comedia física. Pero esta segunda temporada se vuelve muy real. Quiero decir, sin spoilers, pero… Es como un drama político y un thriller. ¿Cómo han conseguido cambiar el tono?

Keri Russell: —Es un cambio de tono. Quiero decir, creo que eso es lo divertido de la serie, creo que lo que Deborah está… Tratando de hacer es mostrar que puede ser muchas cosas. Y hay un cambio de tono, especialmente al principio. Creo que… Incluso en medio de la historia conductora de esta temporada, especialmente en el principio, y el aspecto de suspenso de la misma, algunos de mis momentos favoritos están dentro de eso, las pequeñas cosas de cuando, tú sabes… Cuando Hal y Kate están teniendo una conversación seria, y entonces arranco tu venda. ¿Has visto esa escena? Es muy divertida. Tú estás como, “¡Ow, ow, ow!” y yo estoy como, “Ya está hecho”.

Rufus Sewell: —Son todas nuestras partes favoritas. Es la tontería en el medio, y es el contraste dinámico entre la seriedad de lo que está en juego y la tontería y el humor de la relación. En lo que a mí respecta, no es tanto un tono, un tono de escritura, es sólo la situación. La situación tiene cierto peso, pero son personas que podrían ser igual de “tontas”... En derecho de, ya sabes, que importa qué… No se trata de sobre qué es la temporada, se trata de la situación. Y me gusta pensar que hay suficiente margen para volver atrás y adelante y, ya sabes, no va a ser simplemente cada vez más oscuro. Va a haber mucha variación en el tono, pero por la forma en que comenzó, lo que había sucedido a ciertas personas, el respeto que hay que tenerle, hay una cierta resaca de tono que es apropiado en esa situación, no sólo en términos de la filmación de la misma, pero sólo en el comportamiento y la...

—La relación...

Rufus Sewell: —Exactamente, la naturaleza de la situación.

The Diplomat. Rufus Sewell as Hal Wyler in episode 204 of The Diplomat. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

—Es asombroso. Chicos, han viajado por, quiero decir, el Reino Unido, Europa… ¿A qué país les gustaría ir después en una potencial tercera temporada?

Keri Russell: —Donde sea, quiero decir, estoy dispuesta. Quiero decir, puede que esto siga y siga ¡y llegaremos a Argentina!

Rufus Sewell: —Sí, los actores realmente nos odiarán...

Keri Russell: —Lo sé, estarán como, “¡Púdrete!”... Pero… Tengo ganas. Hay problemas en todas partes.

Rufus Sewell: —Sí, exactamente.

Keri Russell: —Problemas que resolver en todas partes.

Rufus Sewell: —Para mí lo peor, lo mejor por resolver.

Keri Russell: —Y hay vestidos elegantes para usar en cualquier función en todos los países.

—Bueno, esperamos verlos pronto por aquí. Ahora tendremos que verlos al menos en la pantalla en la segunda temporada, porque es muy buena.

Keri Russell: —Gracias.

—Quiero ver como acaba y felicitarlos por tan buen trabajo.