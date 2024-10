Ubisoft disuelve el equipo detrás de Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown | Desarrolladores: Ubisoft, Ubisoft Montpellier | Distribuidor: Ubisoft

Ubisoft ha confirmado la disolución del equipo responsable de Prince of Persia: The Lost Crown tras no haber cumplido las expectativas de ventas del juego. Según un informe publicado por un medio francés, el equipo de desarrollo, que trabajó en Ubisoft Montpellier, ha sido reasignado a otros proyectos de la compañía. Esta información ha sido verificada por recientes declaraciones del productor Abdelhak Elguess.

Elguess expresó su orgullo por el esfuerzo y la pasión del equipo en la creación del juego, el cual recibió buenas críticas pero no alcanzó las expectativas comerciales. A pesar de contar con tres actualizaciones gratuitas y un DLC lanzado en septiembre, la baja recepción del título llevó a Ubisoft a no considerar una secuela, alegando que podría afectar las ventas del juego original.

El equipo intentó asegurar más contenido post lanzamiento, pero la compañía decidió enfocar sus esfuerzos en proyectos con mayor potencial de éxito. Ubisoft continúa trabajando en otros proyectos de la franquicia, como el esperado remake de Prince of Persia: Sands of Time, cuya fecha de lanzamiento está prevista para 2026, o su experimental roguelike The Rogue Prince of Persia que se lanzó en mayo de este año.

Actualmente, Prince of Persia: The Lost Crown junto a todo su contenido, están disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.