Sugar Mess - Let’s Play Jolly Battle en Steam marca un nuevo hito en la realidad virtual

REVIEW | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Aprovechando el éxito para dar un nuevo salto

El nuevo juego de The Legend of Zelda, que por primera vez tiene a la princesa Zelda como protagonista, combina lo mejor de los elementos clásicos y modernos de la saga para ofrecer una experiencia fresca. Sin embargo, algunas ideas no logran ser aprovechadas por completo