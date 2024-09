Professor Layton and the New World of Steam, la próxima entrega de la franquicia, presenta un nuevo tráiler

Professor Layton and the New World of Steam presenta un nuevo tráiler.

Dentro del marco de la Tokyo Game Show 2024, Level-5 anunció que el renombrado arqueólogo y su joven asistente Luke regresan en Professor Layton and the New World of Steam, una nueva aventura que promete ser la entrega “con más puzles de la historia de la serie”.

Durante el evento Level-5 Vision 2024, la compañía presentó un extenso tráiler que revela un gameplay renovado, con un estilo visual más detallado y una ambientación steampunk que destaca por su encanto. El juego llegará exclusivamente a Nintendo Switch en 2025, aunque sin una fecha exacta de lanzamiento confirmada.

La gran novedad de esta entrega es su jugabilidad en 3D, un cambio importante respecto a las entregas anteriores de la saga. En el tráiler, se puede ver a Layton y Luke explorando la ciudad de Steam Bison, un escenario lleno de detalles que podremos recorrer en tercera y primera persona. Esta evolución permite una mayor interacción con el entorno, lo que añade una capa de profundidad a la experiencia de resolver misterios y puzzles en un mundo ahora tridimensional.

Professor Layton and the New World of Steam, de Level-5.

La historia se sitúa un año después de los eventos de The Unwound Future y sigue a Luke, quien ha crecido y se enfrenta a un nuevo misterio en Norte América. Layton recibe una carta de su antiguo asistente, ahora viviendo en Steam Bison, donde un enigmático pistolero conocido como Joe “el rey pistolero” amenaza con detener el progreso industrial de la ciudad.

Para aquellos que puedan asistir al evento, Level-5 ofrecerá una demo exclusiva en el Tokyo Game Show 2024, con la esperanza de que más adelante también sea lanzada en la eShop de Nintendo Switch. Professor Layton and the New World of Steam busca combinar la nostalgia de la serie con nuevas mecánicas, trayendonos un nuevo título original para la franquicia luego de más de diez años.