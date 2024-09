De ‘El niño y la garza’ a ‘Self Reliance’: las próximas películas que llegarán a Netflix

Imagen de 'El hoyo 2'

Netflix continúa ampliando su catálogo con una gran variedad de producciones recientes que han capturado la atención del público. Entre las series destacadas, se encuentra la exitosa producción argentina Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani (Educando a Nina) y Martín Garabal (Culpa cero), que ha conquistado el top de lo más visto en la plataforma. Junto a ella, otras series como Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez (Monsters: The Lyle and Erik Menendez), La pareja perfecta (The Perfect Couple) y la popular Emily in Paris también figuran entre las preferidas por los usuarios. Además, Netflix no deja de sorprender con su oferta de películas, como Un don excepcional (Gifted - 2017), Rebel Ridge y Las tres hijas (His Three Daughters - 2023), entre otras.

A pesar de las opciones actuales, la plataforma ya está generando expectativas por los próximos largometrajes que prometen continuar esta tendencia de éxito. Entre ellos, destacan tres películas que vamos a profundizar a continuación.

El niño y la garza - The Boy and the Heron

En primer lugar, tenemos la llegada a Netflix de El niño y la garza (The Boy and the Heron) el próximo 7 de octubre, la más reciente película del prestigioso Studio Ghibli. Esta producción, dirigida por el legendario Hayao Miyazaki, quien salió de su retiro para realizarla, sigue el estilo característico del estudio, famoso por obras como El viaje de Chihiro (Spirited Away, 2001) y Mi vecino Totoro (1988). La cinta ha generado gran expectativa tanto entre los fanáticos del estudio como entre los críticos, destacándose como una de las apuestas más importantes de la animación japonesa de los últimos tiempos.

La película narra la historia de Mahito, un joven de 12 años que lucha por adaptarse a su nueva vida tras la muerte de su madre en el Japón de la década de 1940. Su vida cambia cuando una garza parlante le informa que su madre podría estar viva, lo que lo lleva a explorar una misteriosa torre abandonada y a emprender un viaje a otro mundo lleno de criaturas fantásticas. Con esta premisa, Miyazaki combina temas profundos de duelo y crecimiento personal con su habitual maestría visual, creando una experiencia inolvidable para el espectador.

A nivel internacional, El niño y la garza ha sido un éxito rotundo, tanto en taquilla como entre la crítica. La película se consagró como ganadora del premio Oscar a Mejor Película Animada, superando competidores como Spider-Man: A través del Spider-Verso (Spider-Man: Across the Spider-Verse), Nimona y Elementos (Elemental). Este reconocimiento reafirma la posición de Studio Ghibli y de Miyazaki como pioneros indiscutibles en el arte de la animación.

El hoyo 2

Seguimos con El Hoyo 2, la esperada secuela de la película de Netflix que atrapó a millones de espectadores en 2019. Esta segunda entrega llega a la plataforma el 4 de octubre y retoma la aterradora prisión vertical donde los reclusos luchan por sobrevivir mientras una plataforma con alimentos desciende a través de los diferentes niveles. El elenco cuenta con nuevos rostros como Milena Smit (La chica de nieve, Madres paralelas), Hovik Keuchkerian (La casa de papel), Natalia Tena (Harry Potter y la Orden del Fénix) y Óscar Jaenada (Luis Miguel, la serie, Miedo profundo), quienes darán vida a los personajes que deberán enfrentar no solo el hambre, sino también un nuevo orden dentro de la prisión, liderado por una figura enigmática que desafiará las reglas establecidas.

La película sigue fiel a la crítica social de su predecesora, abordando temas de desigualdad y la naturaleza humana en situaciones extremas. Esta vez, los personajes no solo intentarán sobrevivir, sino también cambiar el sistema que los oprime, enfrentándose a decisiones morales y a sus propios demonios internos. El Hoyo 2 promete intensificar la experiencia distópica, combinando terror y ciencia ficción, y consolidándose como uno de los estrenos más impactantes de Netflix en el 2024.

Self Reliance

En último lugar, llega a Netflix el próximo 3 de octubre Self Reliance, una película que combina drama y comedia, dirigida por Jake Johnson (conocido por Spider-Man: Un nuevo universo y New Girl). La historia sigue a Tommy, un hombre que, tras una ruptura amorosa y atrapado en una vida monótona, es invitado a participar en un peligroso reality show de la dark web. En esta intensa competencia, Tommy debe sobrevivir durante 30 días mientras es perseguido por asesinos a sueldo. La única regla es que no puede estar solo si quiere mantenerse con vida, lo que lo lleva a una serie de eventos inesperados y situaciones de alta tensión.

El elenco de Self Reliance cuenta con la participación de Anna Kendrick (Pitch Perfect, Un pequeño favor), Natalie Morales (No Hard Feelings), Andy Samberg (Palm Springs, Brooklyn Nine-Nine), Mary Holland (La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana) y Emily Hampshire (Schitt’s Creek). Cada uno de estos personajes añade humor y dinamismo a una historia que, aunque cargada de tensión, también ofrece momentos de comedia absurda. A medida que Tommy intenta reclutar aliados para sobrevivir, se enfrenta tanto a la incredulidad de su entorno como a sus propios miedos.