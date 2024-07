‘La guerra de los mundos’, ’La momia’ y más, repasamos los títulos protagonizados por Tom Cruise en Netflix

Captura del tráiler oficial de 'La guerra de los mundos'

No hay dudas de que, si hablamos de estrellas de Hollywood, uno de los primeros nombres que se nos viene a la cabeza es Tom Cruise. A lo largo de su carrera, el actor ha protagonizado una gran variedad de proyectos cinematográficos. Su versatilidad lo ha llevado a destacar en distintos géneros, desde la acción y el drama hasta la ciencia ficción. Con icónicos roles en películas como Top Gun, Al filo del mañana (Edge of Tomorrow - 2014) y la exitosa saga de Misión: Imposible, Cruise ha consolidado su reputación como uno de los actores más influyentes y dedicados de la industria, conocido por realizar muchas de sus propias acrobacias y por su inquebrantable compromiso con sus personajes.

Aprovechando que Netflix ha añadido recientemente a su catálogo Misión Imposible: Sentencia Mortal (Mission: Impossible – Dead Reckoning, 2023), donde Cruise protagoniza la icónica franquicia junto a Rebecca Ferguson (Silo, Dune: parte dos) y Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer, Napoleón, Los cuatro fantásticos), vamos a explorar tres películas protagonizadas por el actor disponibles en la plataforma.

Tom Cruise en La guerra de los mundos - War of the Worlds (Dir. Steven Spielberg - Disponible en Netflix)

Captura del tráiler oficial de 'La guerra de los mundos'

Arrancamos el recorrido de esta selección con La guerra de los mundos (War of the Worlds), la película de ciencia ficción del aclamado cineasta Steven Spielberg (E.T., el extraterrestre, Jurassic Park), que adapta el clásico de H. G. Wells del mismo nombre. Esta versión también rinde homenaje a la película de 1953, protagonizada por Gene Barry (El contrabandista) y Ann Robinson (Imitación de la vida), que fue la primera representación cinematográfica de esta icónica historia.

Tom Cruise interpreta a Ray Ferrier, un padre divorciado con una relación complicada con sus hijos, Robbie y Rachel. Durante un fin de semana que Ray pasa con ellos, se desata una invasión extraterrestre. Gigantescas máquinas extrañas emergen de la tierra, causando destrucción a su paso. La película sigue la desesperada lucha de Ray por mantener a salvo a sus hijos mientras intentan escapar del caos que se desata en su mundo. La narrativa combina la acción frenética con el drama familiar, mostrando cómo esta familia enfrentan situaciones extremas y fortalecen sus lazos en medio de la catástrofe.

Junto a Cruise, el elenco se completa con Dakota Fanning (Observados, Hombre en llamas), Justin Chatwin (Dragonball Evolution, Shameless) y Tim Robbins (The Shawshank Redemption), entre otros

Tom Cruise en La momia - The Mummy (Dir. Alex Kurtzman - Disponible en Netflix)

Captura del tráiler oficial de 'La momia'

En segundo lugar, tenemos La momia (The Mummy), el largometraje dirigido por Alex Kurtzman, conocido por su trabajo en Fringe y Star Trek: Discovery. Estrenada en 2017, esta película marca un intento de reiniciar el Universo Cinematográfico de Monstruos de Universal, trayendo de vuelta a la pantalla grande uno de los monstruos más icónicos del cine. Con Tom Cruise a la cabeza del reparto, la película se adentra en un nuevo enfoque de la legendaria momia.

La película, con un guión de David Koepp (Jurassic Park), Christopher McQuarrie (Misión imposible: protocolo fantasma) y Dylan Kussman (La sociedad de los poetas muertos), narra la historia de Nick Morton, un saqueador de antigüedades que, junto a su compañera Jenny Halsey, desentierra accidentalmente el sarcófago de la antigua princesa llamada Ahmanet. Al despertar, Ahmanet desata una maldición que amenaza con destruir el mundo moderno, obligando a Nick a enfrentarse a fuerzas sobrenaturales mientras intenta detenerla.

Junto a Cruise, La momia también cuenta con las actuaciones de Sofia Boutella (Rebel Moon, Atómica), Annabelle Wallis (Annabelle, Maligno, Peaky Blinders), Russell Crowe (Gladiator, El Exorcista del Papa) y Jake Johnson (Spider-Man: un nuevo universo).

Tom Cruise en Jerry Maguire, seducción y desafío (Dir. Cameron Crowe - Disponible en Netflix)

Por último en esta breve selección, tenemos Jerry Maguire: seducción y desafío (Jerry Maguire), estrenada en 1996 bajo la dirección de Cameron Crowe (Vanilla Sky, Bajo el mismo cielo). La película sigue la historia de Jerry Maguire, un agente deportivo de éxito que, tras una crisis laboral, decide rehacer su vida y carrera con un enfoque más ético. Este cambio lo lleva a perder su trabajo y casi todos sus clientes, quedando solo con un prometedor jugador de fútbol americano.

El elenco de la película incluye a Tom Cruise en el papel principal, cuya actuación le valió una nominación al Oscar. Renee Zellweger (Judy, El diario de Bridget Jones) interpreta a Dorothy Boyd, la asistente que decide seguir a Jerry en su nueva aventura profesional y personal. Cuba Gooding Jr. (Hombres de honor), por su parte, destaca como Rod Tidwell, el jugador de fútbol cuyo carisma y exigencias llevan a Jerry a nuevas situaciones desafiantes, ganando un Oscar por su actuación.