River City Saga: Three Kingdoms Next confirma su lanzamiento para el 7 de noviembre

River City Saga: Three Kingdoms Next, de Arc System Works.

Arc System Works ha anunciado la fecha de lanzamiento global de River City Saga: Three Kingdoms Next, la secuela del popular beat ’em up ambientado en la China feudal. El título, desarrollado por R-Force Entertainment, se lanzará en noviembre.

En esta nueva entrega, seguiremos la historia de Kunio, interpretando al general militar Guan Yu, mientras atraviesa eventos históricos como la Batalla de los Acantilados Rojos y la Batalla de las Planicies de Wuzhang.

La secuela promete expandir las mecánicas del juego anterior, permitiéndonos montar a Red Hare, que en esta versión no es un poderoso corcel, sino una moto personalizable. También se ha añadido la posibilidad de invocar a generales que ayudaron en batallas anteriores, lo que añade una nueva capa táctica al combate. Las estrategias clásicas como el uso de tácticas de fuego y agua también estarán presentes, dando la posibilidad de despejar hordas de enemigos con espectaculares ataques especiales.

River City Saga: Three Kingdoms Next, de Arc System Works.

Además de la acción frenética que caracteriza a la saga River City, esta nueva entrega contará con más de 100 personajes jugables y una narrativa llena de humor, elementos que ya son parte del ADN de la franquicia. Los amantes del primer título, lanzado en 2022 en occidente, pueden esperar una conclusión divertida y épica en esta reinterpretación del clásico Romance de los Tres Reinos.

Podremos encontrar River City Saga: Three Kingdoms Next en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam a partir del próximo 7 de noviembre.