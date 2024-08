Your Friendly Neighborhood Spider-Man: el showrunner adelanta lo que podemos esperar de la serie animada

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony Pictures)

Marvel ha estado atravesando dificultades con sus recientes largometrajes live-action, pero el reciente anuncio de que Robert Downey Jr. regresará al Universo Cinematográfico de Marvel como el villano Doctor Doom ha despertado gran interés. A pesar de estos desafíos en el cine, la compañía sigue destacando en el ámbito de las series animadas, con éxitos como X-Men ‘97 y What If...?. Además, Marvel continúa avanzando con el desarrollo de varios proyectos futuros, incluyendo la esperada serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

El creador de la serie, Jeff Trammell (El mundo de Craig, Amphibia), ha revelado recientemente detalles que prometen una emocionante expansión del universo arácnido. Esta nueva historia, ambientada antes de los eventos de Capitán América: Civil War (2016), introduce una intrigante variación en la narrativa: en lugar de Tony Stark, el mentor de Peter Parker será Norman Osborn, y la araña que le otorga sus poderes provendrá de un universo alternativo.

En Your Friendly Neighborhood Spider-Man, el showrunner reveló que el equipo creativo está preparado para ofrecer momentos frescos y emocionantes, tanto para los nuevos admiradores del Hombre Araña como para los seguidores de larga data. Aunque Spider-Man es un personaje muy conocido, están comprometidos en aportar sorpresas que mantendrán a todos, tanto jóvenes como experimentados, intrigados y entretenidos.

En cuanto a lo que podemos esperar, Trammell comentó: “Quiero dar una respuesta cliché de ‘espera lo inesperado’. Pero, honestamente, creo que puedes esperar al Hombre Araña amigable de siempre. Es él, está rondando por Nueva York. No se trata de una gran aventura intergaláctica, es él en su esencia. Y hay muchas cosas que, creo, como base de fans, a veces damos por sentadas a primera vista. Como, ‘Oh sí, sé que esto funciona, sé que eso es parte de la historia”.

A lo largo de los años, el Hombre Araña ha sido interpretado por varios actores, incluyendo a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, quienes han aportado su propia visión al icónico personaje. En esta ocasión, en la versión animada, la voz de Peter Parker será interpretada por Hudson Thames (La lista A). Junto a él, el reparto incluirá a Eugene Byrd (8 Mile: Calle de ilusiones, Spidey y sus sorprendentes amigos), Grace Song (La vida misma), Hugh Dancy (Hannibal), Kari Wahlgren (Rick and Morty) y Zeno Robinson (My Hero Academia).

Your Friendly Neighborhood Spider-Man llegará a Disney+ el próximo 2 de noviembre.