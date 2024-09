Profesores en el cine: de Severus Snape a Dewey Finn, los docentes que marcaron generaciones

Alan Rickman fue el encargado de dar vida en la gran pantalla a Severus Snape en Harry Potter

Los profesores, fundamentales en nuestro camino académico, han sido retratados de manera memorable en la historia del cine. Desde la rigurosidad de Whiplash hasta la conmovedora narrativa de La lengua de las Mariposas, el cine ha explorado diversas facetas de la docencia, reflejando tanto sus desafíos como sus inspiraciones. Además, películas como Ni uno menos (Not One Less - 1999) y Una flor en el barro ofrecen perspectivas únicas sobre la enseñanza en contextos diferentes, mostrando el impacto de los educadores en la vida de sus estudiantes y en la sociedad en general.

El 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor en Argentina, una fecha ideal para reflexionar sobre los docentes más icónicos del séptimo arte que han dejado una huella en varias generaciones. A través de estos personajes cinematográficos, podemos apreciar cómo el cine ha representado el papel crucial de los profesores, capturando sus momentos de tensión, compromiso y transformación, y cómo sus historias siguen resonando con el público hasta hoy.

Dewey Finn en Escuela de Rock (School of Rock)

En primer lugar, tenemos a Dewey Finn, el carismático protagonista de Escuela de Rock (School of Rock), una película estrenada en 2003 y producida por Paramount Pictures y Nickelodeon Movies. Interpretado por Jack Black (Kung Fu Panda, Minecraft), Dewey es un músico de rock desempleado que, tras ser despedido de su banda, se infiltra en una escuela privada para enseñar música, haciéndose pasar por su mejor amigo y sustituto docente. Su enfoque poco convencional para la enseñanza y su pasión por la música transforman a un grupo de estudiantes en una banda prometedora, brindando una lección de vida sobre el poder del arte.

La película, dirigida por Richard Linklater (Cómplices del Engaño, Antes del amanecer), destaca por su energía contagiosa y su humor irreverente, a la vez que ofrece una reflexión sobre la importancia de seguir los propios sueños. Junto a Jack Black, el elenco incluye a Miranda Cosgrove (iCarly, La madre de la novia), quien hace su debut como actriz, así como a Mike White (The White Lotus), Joan Cusack (Shameless), Amy Sedaris (BoJack Horseman) y Sarah Silverman (Ralph, el demoledor).

Escuela de Rock no solo es un tributo a la música rock, sino también una celebración del poder transformador de la educación cuando se aborda con pasión y autenticidad. Dewey Finn, con su estilo desinhibido y su entusiasmo contagioso, demuestra cómo la enseñanza puede ir más allá de los métodos tradicionales para inspirar y motivar a los jóvenes.

Severus Snape en Harry Potter

En la historia del cine y la literatura, pocos profesores han dejado una impresión tan duradera como Severus Snape en la icónica saga Harry Potter. Interpretado por Alan Rickman (Duro de matar, Sentido y sensibilidad), Snape es un personaje que despierta sentimientos encontrados: desde la desconfianza y el temor hasta la admiración y el respeto. A primera vista, su rol como el severo profesor de Pociones parece encajar con el arquetipo del antagonista, pero a medida que avanza la trama, se revela la complejidad de su carácter. Su enigmática lealtad y las profundidades emocionales de su pasado aportan una capa adicional de intriga, convirtiéndolo en uno de los personajes más complejos y memorables de la saga.

La interpretación de Alan Rickman eleva a Snape a un nivel de profundidad que lo distingue entre los profesores icónicos de la cultura pop. Con su distintiva voz y su presencia intensa, Rickman captura perfectamente la dualidad del personaje: un hombre dividido entre la oscuridad de su pasado y la luz de una misión redentora.

John Keating en La sociedad de los poetas muertos (Dead Poets Society)

La sociedad de los poetas muertos

Continuamos con John Keating en La sociedad de los poetas muertos (Dead Poets Society), un personaje que impacta profundamente a sus estudiantes en la estricta academia preparatoria llamada Welton. Bajo la dirección de Peter Weir, conocido por su trabajo en The Way Back y The Truman Show, la película sigue la historia de Keating, un profesor de inglés poco convencional que inspira a sus alumnos a pensar por sí mismos y a apreciar la poesía. Enfrentado a un sistema educativo rígido y tradicional, Keating utiliza métodos innovadores para motivar a los estudiantes a buscar su propio camino y desafiar las expectativas sociales y académicas.

Keating fue interpretado por Robin Williams, el actor detrás de títulos como En busca del destino (Good Will Hunting - 1997), Jumanji y Patch Adams. Junto a Williams, el reparto se completa con Robert Sean Leonard (Dr. House), Ethan Hawke (El teléfono negro), Josh Charles (Tres formas de amar), Gale Hansen (La hora de la verdad), Allelon Ruggiero (Poseídos), James Waterston (Wedding Daze) y Norman Lloyd (Una mujer espera).

Paul Hunham en Los que se quedan (The Holdovers)

“Los que se quedan” busca lograr un impacto significativo en una de las etapas más definitivas del cine: la competencia por la estatuilla dorada. (Créditos: Universal Pictures)

Si hablamos de profesores en los últimos años de la gran pantalla, no podemos dejar de mencionar a Paul Giamatti (Billions, Entre copas) en el papel de Paul Hunham, un profesor de estudios clásicos en el internado Barton Academy en Los que se quedan (The Holdovers). Bajo la dirección de Alexander Payne, conocido por Nebraska y Los descendientes, la película narra la historia de Hunham, un educador con una personalidad áspera que se ve obligado a quedarse en la escuela durante las vacaciones de invierno, mientras enfrenta sus propios desafíos personales y encuentra inesperadas conexiones con otros personajes que también se quedan atrás en el internado.

Paul Giamatti ha recibido elogios por su interpretación de Hunham, que le valió un Premio Globo de Oro por su destacada actuación. El elenco de apoyo incluye a Dominic Sessa (Tow), Da’Vine Joy Randolph (Only Murders in the Building), Carrie Preston (The Good Fight), Gillian Vigman (Hermanastros) y Tate Donovan (The O.C.). Juntos, crean una narrativa conmovedora que explora temas de soledad, redención y las complejas relaciones humanas en un entorno inusual.

Sharon Norbury en Chicas Pesadas (Mean Girls)

Captura del tráiler oficial de Chicas pesadas

Finalmente, tenemos a Sharon Norbury en Chicas Pesadas (Mean Girls), una comedia de 2004 dirigida por Mark Waters (Como si fuera cierto). En esta película, Norbury, interpretada por la actriz y comediante Tina Fey (Saturday Night Live), es una profesora de matemáticas que desempeña un papel crucial en la vida de las protagonistas. La trama sigue a Cady Heron, quien se adapta a la vida en la secundaria después de haber sido educada en casa en África. A medida que se involucra en la dinámica social de la escuela, especialmente con el grupo de chicas populares conocidas como “las plásticas”, Norbury actúa como una voz de sensatez y apoyo, tratando de guiar a los estudiantes a través de las complicadas relaciones sociales y la presión de la adolescencia.

El guión de Chicas Pesadas, escrito por Tina Fey y basado en la novela Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman, ofrece una mirada ingeniosa y satírica a la vida en la secundaria. El elenco incluye a Lindsay Lohan (Juego de gemelas, Un viernes de locos), Rachel McAdams (Diario de una pasión), Amanda Seyfried (Mamma Mia!, Diabólica tentación) y Lacey Chabert (Party Of Five), quienes aportan actuaciones memorables que complementan el agudo sentido del humor de Fey. La película explora temas de amistad, autoestima y las complejidades de la vida adolescente, con Sharon Norbury sirviendo como un recordatorio de la importancia de tener adultos comprensibles y accesibles en el entorno escolar.