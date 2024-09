Harry Potter: la serie basada en el mundo de J.K. Rowling inicia el casting para los nuevos protagonistas

La nueva serie de 'Harry Potter' busca a sus próximos protagonistas

Warner Bros. ha confirmado que está preparando un reboot en formato de serie de la icónica saga de Harry Potter, y recientemente ha lanzado un llamado a casting abierto para los personajes principales. La historia, que marcó un hito en la cultura popular gracias a los libros escritos por J.K. Rowling y sus ocho adaptaciones cinematográficas, sigue las aventuras de Harry Potter, un niño mago que descubre su lugar en un mundo mágico lleno de peligros y amistad. Junto a él, personajes inolvidables como Ron Weasley y Hermione Granger acompañaron a los espectadores desde Harry Potter y la piedra filosofal (Harry Potter and the Philosopher’s Stone - 2001) hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 - 2011). Esta nueva adaptación promete dar un nuevo aire a la franquicia, atrayendo tanto a antiguos fanáticos como a una nueva generación.

Recientemente, se publicó una convocatoria de casting abierto para encontrar a los nuevos actores que interpretarán a Harry, Hermione y Ron, roles emblemáticos que en su momento fueron llevados a la pantalla por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. En este proceso, han puesto un fuerte énfasis en la diversidad e inclusión, alentando a niños de entre 9 y 11 años de Reino Unido e Irlanda a participar en las audiciones para estos papeles protagónicos. Según la convocatoria, los actores deberán cumplir con este rango de edad a partir de abril de 2025, lo que podría sugerir el inicio de la producción para esa fecha.

La cadena también subrayó su compromiso con la diversidad en el casting, destacando la importancia de seleccionar intérpretes basándose únicamente en su talento. En el comunicado oficial se lee: “Estamos comprometidos con un casting inclusivo y diverso. Para cada papel, por favor envíen a intérpretes calificados, sin importar etnia, sexo, discapacidad, raza, orientación sexual, identidad de género u otro motivo protegido por la ley, a menos que se indique específicamente lo contrario.”

Harry Potter (Warner Bros.)

Si bien aún no se han confirmado muchos detalles, hay dos aspectos que ya están claros. En primer lugar, Francesca Gardiner y Mark Mylod, conocidos por su trabajo en la galardonada Succession, han sido seleccionados como guionista y director, respectivamente, tras una extensa búsqueda de showrunner para la serie de Harry Potter. En segundo lugar, la producción ha sido descrita como una adaptación “fiel” de los libros de J.K. Rowling, con la intención de que cada temporada cubra una de las novelas, lo que llevaría a un total de siete temporadas.

Sin duda, las expectativas son altas para esta serie, ya que Harry Potter es una de las historias más queridas por los fans. Aunque apenas están comenzando con la búsqueda del elenco, aún falta tiempo antes de que podamos ver el proyecto disponible en el catálogo de Max.