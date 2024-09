De ‘The Post’ a ‘Amor sin barreras’: las películas de Steven Spielberg disponibles en Disney+

The Post

Dentro de la historia del cine, hay numerosos cineastas que merecen un lugar en el podio de los realizadores más importantes del séptimo arte. Uno de ellos es Steven Spielberg (Tiburón, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida), el aclamado director de 77 años originario de Ohio, cuyo legado cinematográfico abarca varias décadas y una impresionante cantidad de clásicos. Spielberg ha demostrado una habilidad única para capturar la imaginación del público y llevarlo a lugares tan variados como las profundidades del océano y los vastos horizontes del espacio exterior. Sus películas no solo han dejado una marca en el cine, sino que también han influido en generaciones de cineastas y espectadores.

En esta oportunidad, nos centraremos en explorar el catálogo de Disney+, donde descubriremos tres de sus grandes obras disponibles en la plataforma. A través de estos largometrajes, podremos apreciar diferentes facetas del talento de Spielberg, desde sus emocionantes aventuras hasta sus relatos más conmovedores. Cada película ofrece una experiencia única que destaca la maestría del realizador en la creación de historias memorables y visualmente impactantes.

Meryl Streep – The Post

The Post (también conocida como The Post: los oscuros secretos del Pentágono) es un drama dirigido por Steven Spielberg que se estrenó en 2017. La película aborda los eventos históricos relacionados con la publicación de los Papeles del Pentágono, una serie de documentos clasificados que detallan la implicación del gobierno estadounidense en la guerra de Vietnam. El filme se centra en el esfuerzo de The Washington Post para publicar estos documentos y la batalla legal que enfrentó contra el gobierno para proteger su derecho a informar al público.

La trama sigue a la editora de The Washington Post, Katharine Graham, y al director de la publicación, Ben Bradlee, mientras enfrentan una intensa presión por parte del gobierno para evitar la publicación de los documentos confidenciales. A lo largo de la película, Graham y Bradlee deben tomar decisiones difíciles en un momento crítico para la libertad de prensa y la integridad de la democracia. El filme explora temas de valentía, ética periodística y el papel de los medios de comunicación en la supervisión del poder gubernamental.

El elenco de The Post está encabezado por Meryl Streep (Los puentes de Madison, La muerte le sienta bien, El diablo viste a la moda) y Tom Hanks (Náufrago, Forrest Gump), quienes interpretan a Graham y Bradlee, respectivamente. La película cuenta también con la participación de actores como Bob Odenkirk (Better Call Saul), Sarah Paulson (American Horror Story), Bradley Whitford (Get Out), Tracy Letts (Lady Bird), Bruce Greenwood (El juego de Gerald), Matthew Rhys (The Americans) y Carrie Coon (Ghostbusters: El legado).

Amor sin barreras - West Side Story

Ariana DeBose

Continuamos con Amor sin barreras (West Side Story), una película musical dirigida por Spielberg y estrenada en 2021. Este filme es una reinterpretación del icónico musical de 1961, el cual fue dirigido por Robert Wise (La novicia rebelde) y Jerome Robbins (Un día en Nueva York). Ambientada en el Nueva York de los años 50, la historia aborda el conflicto entre dos pandillas de diferentes orígenes, los Jets y los Sharks, y explora las tragedias que surgen en medio de este enfrentamiento.

La trama sigue a Tony y María, dos jóvenes que desafían las divisiones sociales y raciales de su tiempo al enamorarse profundamente, a pesar de las tensiones entre sus respectivas pandillas. La película no solo presenta una adaptación visualmente rica del musical clásico, sino que también ofrece una perspectiva renovada y contemporánea sobre los temas de amor y conflicto entre diferentes culturas.

El elenco principal de Amor sin barreras está encabezado por Ansel Elgort (Bajo la misma estrella) como Tony y Rachel Zegler (Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes) como María. La película también cuenta con la participación de Rita Moreno (One Day at a Time), que regresa en un papel especial, y una variedad de actores como Ariana DeBose (Wish: el poder de los deseos), Ana Isabelle (El prisionero), Maddie Ziegler (The Fallout), Josh Andrés Rivera (Inhabitants), Corey Stoll (House of Cards), Brian d’Arcy James (Spotlight) y Mike Faist (Desafiantes).

En último lugar, Jurassic Park, una de las películas más emblemáticas de Spielberg y un hito en la historia del cine, está disponible en Disney+. Estrenada en 1993, la película marcó el inicio de una de las franquicias más exitosas centradas en dinosaurios. Basada en la novela de Michael Crichton (Tornado), quien también colaboró en el guion junto con David Koepp (La ventana secreta), la película combina aventura, ciencia ficción y un innovador uso de efectos especiales para crear una experiencia cinematográfica inolvidable.

La trama se desarrolla en una isla donde un millonario ha creado un parque temático con dinosaurios clonados, que, tras un fallo en los sistemas de seguridad, desata el caos entre los visitantes y el personal. El filme sigue a un grupo de personajes, incluidos paleontólogos y científicos, que deben enfrentar los peligros de los dinosaurios mientras intentan sobrevivir y restaurar el orden en el parque.

El elenco de Jurassic Park cuenta con actuaciones destacadas de Sam Neill (Un revés inesperado) como el paleontólogo Alan Grant, Laura Dern (Big Little Lies) como la doctora Ellie Sattler, y Jeff Goldblum (Dia de la Independencia) como el matemático Ian Malcolm. Richard Attenborough (Un puente demasiado lejos) interpreta al visionario creador del parque, John Hammond, mientras que Joseph Mazzello (Bohemian Rhapsody) y Ariana Richards (Cambiadas al nacer) ofrecen interpretaciones memorables como los jóvenes protagonistas. Su actuación, junto con los avanzados efectos especiales de la época, contribuyó al éxito y legado duradero de la película.