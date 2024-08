‘Jurassic World: Rebirth’: la película con Scarlett Johansson revela su título oficial y detalles de la trama

JURASSIC WORLD - DOMINION (Captura del tráiler oficial)

Desde su estreno en 1993, Jurassic Park ha dejado una huella imborrable en la historia del cine, consolidándose como una de las franquicias más queridas del séptimo arte. Bajo la dirección de Steven Spielberg (Tiburón), la película no solo revolucionó el cine de aventuras con sus innovadoras técnicas de efectos visuales, sino que también capturó la imaginación del público con su historia sobre un parque temático habitado por dinosaurios. El largometraje presentó un elenco memorable y una trama que combinaba maravilla y peligro en igual medida.

Con el paso de los años, Jurassic Park ha expandido su universo a través de secuelas y cortometrajes animados. La franquicia continuó con la trilogía Jurassic World, protagonizada por Bryce Dallas Howard (La dama en el agua, Argylle) y Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia, Pasajeros), que exploró el emocionante mundo de los dinosaurios con tintes modernos.

Ahora, después de rumores y misterio, finalmente tenemos nuevos detalles sobre Jurassic World: Rebirth. La película, que llegará en julio de 2025, ha confirmado su título oficial y ha revelado detalles de la trama, prometiendo añadir nuevas capas a la saga y seguir cautivando a generaciones con sus emocionantes aventuras.

Nuevos detalles de la trama de Jurassic World: Rebirth

JURASSIC WORLD - FALLEN KINGDOM (Captura del tráiler oficial)

Universal Pictures (Mi villano favorito) y Amblin Entertainment (Tornados) han confirmado que la nueva película de la saga se llamará Jurassic World: Rebirth. Aunque previamente solo se sabía que la película inauguraría una “nueva era jurásica” sin la participación de Dallas Howard y Pratt, ahora se han revelado más detalles. La historia sigue a un valiente equipo que compite para obtener muestras de ADN de las tres criaturas más grandiosas del planeta.

Cinco años después de los eventos de Jurassic World: Dominio, el entorno global ha demostrado ser en gran medida inhóspito para los dinosaurios, quienes ahora sobreviven en áreas ecuatoriales aisladas que replican sus antiguos climas. Dentro de estos hábitats tropicales, las tres criaturas más imponentes poseen la clave para un avance médico que podría tener un impacto revolucionario en la humanidad. La nueva película promete explorar estas nuevas aventuras y ofrecer una perspectiva innovadora en la saga.

Un gran atractivo de este proyecto es Scarlett Johansson, quien será la protagonista. La actriz, famosa por sus papeles en Perdidos en Tokio (Lost in Translation) y Black Widow, interpretará a Zora Bennett, una especialista en operaciones encubiertas asignada para liderar una misión secreta con el objetivo de obtener material genético de los tres animales. La historia toma un giro inesperado cuando la misión de Zora se cruza con una familia civil cuya excursión en bote se ve interrumpida por dinosaurios acuáticos agresivos. Todos se encuentran varados en una isla, donde se enfrentan a un sorprendente y oscuro descubrimiento que ha estado escondido del mundo durante años.

Elenco y fecha de estreno de Jurassic World: Rebirth

Scarlett Johansson

Jurassic World: Rebirth contará con un elenco destacado que incluye a Jonathan Bailey, conocido por su papel en Bridgerton, quien interpretará a un paleontólogo clave para la trama. Junto a Bailey, el reparto se enriquecerá con las actuaciones de Mahershala Ali (Dejar el mundo atrás, Green Book), Rupert Friend (Homeland, Un pequeño favor) y Manuel García-Rulfo (Escuadrón 6, Los siete magníficos).

La historia estará respaldada por David Koepp, el guionista detrás de los icónicos Jurassic Park y El mundo perdido: Parque Jurásico (The Lost World: Jurassic Park - 1997). Koepp, conocido por su habilidad para crear guiones que dejan huella, colaborará con Gareth Edwards, el cineasta responsable de Rogue One: Una historia de Star Wars y Resistencia (The Creator - 2023). Juntos, prometen ofrecer una narrativa que expandirá el universo jurásico de manera innovadora y emocionante.

La esperada película está programada para su estreno mundial el 2 de julio de 2025. Sin embargo, enfrentará una competencia notable durante el mismo mes, ya que se lanzarán The Fantastic Four: First Steps y una nueva versión de Superman bajo la dirección de James Gunn. Este competitivo mes promete ofrecer a los fanáticos una variedad de opciones emocionantes en el cine.