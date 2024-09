‘Palm Springs’, ‘Quiz Lady’ y más: repasamos las comedias ocultas en Disney+

Palm Springs

Desde la integración con Star+, el catálogo de Disney+ ha crecido exponencialmente. Ahora, la plataforma de The Walt Disney Company ofrece una amplia variedad de títulos, incluyendo producciones argentinas como El Encargado, series galardonadas como El oso (The Bear) y Only Murders in the Building, la franquicia de El Planeta de los Simios (Planet of the Apes), entre muchos otros contenidos destacados.

En esta ocasión, exploraremos el catálogo de Disney+ para descubrir esas joyas ocultas de comedia que la plataforma ofrece, con personajes entrañables y situaciones divertidas que aseguran una buena dosis de risas.

Quiz lady (Dir. Jessica Yu)

Quiz Lady Star+

Quiz Lady (2023), también conocida como La reina del concurso, es una comedia dirigida por Jessica Yu, reconocida por su trabajo en series como Fosse/Verdon y 13 Reasons Why. El guión, escrito por Jen D’Angelo, autora de Abracadabra 2, ofrece una combinación de humor y una narrativa que explora los lazos familiares y el autodescubrimiento, brindando una propuesta fresca y entretenida en el género.

La historia sigue a una mujer apasionada por los concursos de preguntas y a su hermana, con quien ha perdido el contacto. Ambas deben colaborar para resolver una crisis familiar: saldar las deudas de juego de su madre. A lo largo del film, se enfrentan a diversas situaciones tanto cómicas como conmovedoras, abordando el conflicto y la reconciliación entre hermanas mientras resaltan la importancia de los vínculos familiares.

El elenco principal está liderado por Awkwafina (Jackpot, Locamente millonarios) y Sandra Oh, quien ganó su primer premio Emmy en 2024 por su actuación en esta película. A pesar de haber sido nominada en varias ocasiones por sus papeles en Grey’s Anatomy y Killing Eve, este reconocimiento marca un hito en su carrera. El reparto también incluye a Will Ferrell (Hermanastros), Holland Taylor (Legalmente rubia), Jason Schwartzman (El fantástico Sr. Zorro), Tawny Newsome (Fuerza espacial) y Paul Reubens (La gran aventura de Pee-Wee).

Falsa influencer - Not Okay (Dir. Quinn Shephard)

Seguimos con Falsa influencer (Not Okay - 2022), una película satírica dirigida y escrita por Quinn Shephard (Amor a medianoche, Culpa), que explora la obsesión contemporánea con la fama en las redes sociales. La trama sigue a una joven que, en su desesperación por ser reconocida y querida en Internet, se convierte accidentalmente en una figura pública al hacerse pasar por sobreviviente de una tragedia. La película ofrece una crítica mordaz de la autenticidad y la imagen pública en la era digital, revelando los peligros y las presiones asociadas con el deseo de notoriedad en el mundo virtual.

El filme cuenta con un elenco destacado que incluye a Zoey Deutch (Set It Up: El plan imperfecto, Mi abuelo es un peligro), Mia Isaac (Materia gris), Dylan O’Brien (Love and Monsters, Teen Wolf, The Maze Runner), Nadia Alexander (La oscuridad), Embeth Davidtz (Matilda, La lista de Schindler) y Karan Soni (Deadpool). A través de sus interpretaciones, el reparto da vida a una narrativa que combina humor oscuro con una incisiva reflexión sobre la cultura de la fama. Falsa influencer proporciona una mirada aguda sobre cómo la búsqueda de aceptación puede llevar a decisiones cuestionables y a la construcción de una identidad falsa en el ámbito digital.

Palm Springs (Dir. Max Barbakow)

Finalmente, Palm Springs (2020) es una película que, aunque pasó desapercibida para algunos, se destaca por su innovadora combinación de géneros como la ciencia ficción, la comedia y el romance. Bajo la dirección de Max Barbakow (Brothers), la película ofrece una refrescante perspectiva al mezclar elementos de viajes en el tiempo con un relato romántico y cómico. La trama sigue a dos personajes atrapados en un bucle temporal durante una boda en Palm Springs, quienes deben confrontar sus propias vidas y sentimientos mientras intentan escapar de la repetición interminable de su día.

El guión, escrito por Andy Siara (El Resort), explora temas como la inevitabilidad y el autodescubrimiento a través de un enfoque ingenioso y entretenido. La dinámica entre los protagonistas añade una capa de profundidad emocional, a la vez que mantiene el tono ligero y divertido. La película no solo juega con los tropos del género de viajes en el tiempo, sino que también ofrece una reflexión sobre el amor y las segundas oportunidades.

El elenco incluye a Andy Samberg (Hotel Transylvania, Brooklyn Nine-Nine) y Cristin Milioti (El Pingüino, How I Met Your Mother) en los papeles principales. Junto a ellos, el reparto se completa con Meredith Hagner (Amigos de las vacaciones), Camila Mendes (Riverdale, Ascenso), Tyler Hoechlin (Superman y Lois), Peter Gallagher (The O.C.) y J.K. Simmons (Whiplash, El hombre araña).