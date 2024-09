Los juegos del hambre: Mike Faist, actor de Desafiantes, podría ser el nuevo Haymitch en la próxima película

Mike Faist

Los juegos del hambre (The Hunger Games), desde su debut en 2012, ha cautivado a una audiencia global, convirtiéndose en un fenómeno de la cultura pop juvenil. La adaptación de los libros de Suzanne Collins en cuatro películas no sólo consolidó la saga como un éxito de taquilla, sino que también lanzó a Jennifer Lawrence (Los juegos del destino), Josh Hutcherson (Five Nights at Freddy’s) y Liam Hemsworth (Rescate imposible) al estrellato internacional. La historia, que sigue a Katniss Everdeen en un futuro distópico donde debe luchar en unos mortales juegos de supervivencia, ha resonado profundamente con el público por su poderosa combinación de acción y crítica social. Con una nueva película en desarrollo, la saga se aproxima a encontrar a su próxima protagonista, prometiendo continuar su impacto.

Hace unos meses, se anunció que Suzanne Collins está trabajando en una nueva novela dentro de este universo, titulada The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (la traducción sería Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha). Esta noticia ha sido acompañada por la confirmación de que la productora Lionsgate (Borderlands) está desarrollando una adaptación cinematográfica basada en el próximo libro. La trama de esta nueva entrega se enfocará en una versión joven de Haymitch Abernathy, un personaje conocido por su papel como mentor cínico y desilusionado en los juegos, interpretado por Woody Harrelson (True Detective, Zombieland) en las películas originales. La novela explorará los eventos que forjaron su carácter y lo llevaron a convertirse en la figura crucial que conocemos.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, varios informes sugieren que Mike Faist podría estar en conversaciones para interpretar a Haymitch en el proyecto. Faist, quien ha ganado notoriedad en la industria, recientemente protagonizó el drama erótico Desafiantes (Challengers, 2024), compartiendo pantalla con Zendaya (Euphoria, El gran showman) y Josh O’Connor (The Crown). Además, el actor ha tenido papeles destacados en el musical de Steven Spielberg titulado Amor sin barreras (West Side Story, 2021) y en la película dramática El club de los vándalos (The Bikeriders), demostrando su versatilidad y creciente presencia en el cine.

El personaje de Haymitch Abernathy, interpretado originalmente por Woody Harrelson, será el centro de una próxima película de la franquicia. (Créditos: Lionsgate)

Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha se estrenará en cines el 20 de noviembre de 2026, bajo la dirección de Francis Lawrence, quien tomó las riendas de la franquicia a partir de la segunda película. Mientras tanto, los fanáticos pueden disfrutar de las películas originales y de la precuela Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, 2023). Ambientada en un Panem en ruinas, la historia se desarrolla décadas antes de la saga de Katniss Everdeen y sigue al joven Coriolanus Snow, quien actúa como mentor de Lucy Gray Baird, una tributo del Distrito 12.