PRIMERAS IMPRESIONES | Harry Potter: Quidditch Champions - El primer tiempo es con buenas intenciones

Harry Potter: Quidditch Champions | Desarrollador: Unbroken Studios | Distribuidor: Warner Bros. Games

El mundo mágico está viviendo tiempos de recambio. Ya con varios años de separación respecto a las películas que hicieron tan masiva a esta saga de libros, estamos a la espera de una nueva serie que vuelva a adaptar la misma historia y sumergirnos nuevamente en el mundo de Harry Potter. En la espera de todo eso, están los videojuegos.

Sin dudas Hogwarts Legacy fue uno de los sucesos más importantes del 2023. Más que nada por su masividad, la cantidad de copias que vendió (más de 20 millones) y que hace mucho tiempo esperábamos un juego del estilo en este universo. Sin embargo, la ausencia más importante en ese título se daba justamente en el deporte que caracteriza al mundo mágico. Partiendo de esa necesidad es que tenemos Quidditch Champions.

Harry Potter: Quidditch Champions está desarrollado por Unbroken Studios y es, posiblemente, la propuesta más ambiciosa que se ha realizado sobre este deporte. La experiencia se reduce íntegramente a disfrutar encuentros y partidas de Quidditch, con mucho foco en el multiplayer pero también con un breve modo carrera, y con la intención constante de convertir esto en una experiencia a largo plazo.

Si bien dentro de poco podrán leer el análisis final en esta misma web, en estas primeras impresiones me enfrenté a varias horas de partidas de Quidditch online y con el modo carrera prácticamente completado a la mitad. Si bien creo que Quidditch Champions está mejor de lo que yo esperaba en la previa, también creo que hubo chances desaprovechadas. Vamos al hueso.

El gameplay general es una adaptación del deporte al videojuego. Tenemos cuatro posiciones y tres pelotas diferentes. Si jugamos solos, podemos rotar de posiciones todo el tiempo y si jugamos multijugador tenemos que empezar seleccionando qué rol vamos a llevar a cabo, muy en línea con el matchmaking que generan los videojuegos del estilo Overwatch.

La posición principal es doble, oficiando de cazadores y guardianes al mismo tiempo. Al mismo tiempo somos el “delantero” y el “arquero” porque al gestionar la quaffle, pelota principal del encuentro, podemos hacer los goles o posicionarnos cerca del arco para evitar que nos conviertan. La segunda posición es la del golpeador, quien se encarga justamente de dañar a los rivales y de arrojarle la bludger, una pelota que resta vida y, por último, pero no menos importante, tenemos al buscador que debe estar atento al encuentro con la Snitch dorada para ganar una buena cantidad de puntos.

La jugabilidad cambia dependiendo el rol que estemos jugando, el vuelo con el cazador es mucho más libre que el del guardián, porque el segundo debe ser más “horizontal” para poder defender los tres arcos. El golpeador tiene mecánicas específicas para complicar a los jugadores como golpear o arrojar la bludger mientras que el buscador tiene mecánicas de escape y velocidad para que la persecución de la Snitch sea mucho más placentera.

En este aspecto, creo que hay un gran trabajo detrás de Quidditch Champions y se nota la intención de hacer un esquema que sea lo suficientemente complicado como para darle rienda suelta al competitivo, pero básico para poder divertir a cualquiera. En mi opinión, gran parte de los problemas que tienen estas mecánicas es que muchas veces se complican más de la cuenta.

Rotar en pleno vuelo es muy difícil y requiere de maniobras con los dos sticks cuando los juegos deportivos suelen utilizar uno solo para el movimiento, lo que hace un poco agobiante la tarea de buscar la pelota cuando no la tenemos. Otro caso claro es la del buscador que, mientras corre la Snitch por la cancha es una cosa, pero cuando la Snitch da la vuelta se vuelve casi imposible seguirle el rastro hasta volver a retomar el camino. Son pequeñas cuestiones que no arruinan la experiencia del partido pero sí que imposibilitan esa sensación que tienen los juegos de deportes de “¿nos jugamos unos Quidditch para pasar el rato?”.

Sí debo decir que me sorprendieron -y me gustaron mucho- todas las referencias a la saga y al mundo mágico. Me esperaba un juego que no abundara en esto y la realidad es que es un sueño de chico estar ganando una copa a Harry Potter o Draco Malfoy sobre mi Saeta de Fuego. Del tutorial en adelante, hay muchísimas cinemáticas e interacciones con todas las casas y personajes reconocidos de la saga, que incluso se pueden desbloquear para utilizarlos si avanzamos mucho en la temporada.

En estos últimos dos puntos quiero detenerme también en estas primeras impresiones: aún siendo un poco extenso, es excelente el tutorial que plantea Quidditch Champions y convierte un deporte súper complicado de entender en un conjunto de dos o tres mecánicas básicas. Muy bien logrado de parte del equipo de Unbroken Studios.

Por otro lado, jugar partidas en cualquiera de los modos de juego te va dando diferentes recompensas. Hay tres monedas diferentes en el juego, todas las fui adquiriendo al pasar los encuentros, y te ayudan a desbloquear personajes y referencias como el Hagrid de PlayStation 1. También se van desbloqueando puntos de habilidad que mejoran a tus personajes, y vas creciendo en la “Carrera”, que es una suerte de ranking que -por lo que entiendo-, definirá tu emparejamiento en el competitivo.

Aún me falta el segundo tramo del modo carrera y quiero perderme unas cuantas horas más en el competitivo. Como último comentario, creo que hoy por hoy el online está muy desbalanceado y se complica un poco jugar (las partidas son 3V3). A futuro, van a introducir un modo 6v6 donde cada uno usará únicamente uno de los roles (3 cazadores, buscador, golpeador y el guardián) y espero con ansias para poder probarlo porque creo que la unificación de los roles hará el competitivo mucho más entretenido.

En estas primeras impresiones, Harry Potter: Quidditch Champions me dio la sensación de que todos sus puntos fuertes, y los no tan agradables, parten de lo mismo: la ambición. Hay una clara intención de hacer un buen juego y, en el camino y en pos de hacerlo lo más completo posible, creo que hay algunas mecánicas que se terminan tornando complicadas sin sentido. Voy a seguir cazando la Snitch por unas cuantas horas más y, en breve, tendrán mi análisis completo.