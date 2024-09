Jon Bon Jovi: repasamos sus papeles en el cine con películas como ‘Vampiros: los muertos’ y ‘Cry Wolf’

Thank you, goodnight la historia de Bon Jovi - Star+

Jon Bon Jovi, conocido mundialmente por su icónica banda de rock y éxitos como Livin’ on a Prayer y You Give Love a Bad Name, ha demostrado su versatilidad al incursionar en el mundo del cine. A lo largo de su carrera, ha explorado diferentes facetas de la actuación, desde papeles secundarios hasta protagónicos, dejando una marca distintiva en cada proyecto en el que participa. Su habilidad para adaptarse a diversos géneros ha sido un testimonio de su talento y ha enriquecido su legado más allá del ámbito musical.

Por eso, en esta ocasión, vamos a centrarnos en tres de los largometrajes en los que Jon Bon Jovi ha participado. Cada uno de estos filmes ofrece una visión única de su capacidad actoral y contribuye a su interesante trayectoria cinematográfica.

Jon Bon Jovi en Vampiros: los muertos

Captura del tráiler oficial de Vampiros: los muertos

Jon Bon Jovi tuvo una participación destacada en Vampiros: los muertos (2002), una película que, aunque no es una secuela directa, se sitúa en el mismo universo que la exitosa cinta de 1998, Vampiros, dirigida por John Carpenter (Halloween, La cosa). En esta entrega, Bon Jovi interpreta a Derek Bliss, un cazador de vampiros de Texas, en lugar del personaje que fue el protagonista de la primera película, interpretado por James Woods (Hércules).

En Vampiros: los muertos, el Grupo Van Helsing, una organización que financia la lucha contra los vampiros, contrata a Derek Bliss para erradicar un nido de vampiros en México dirigido por la poderosa maestra llamada Una, quien planea infiltrarse en los Estados Unidos. Para enfrentar esta amenaza, Bliss busca al Padre Adam, un experimentado cazador y único superviviente del legendario Equipo Crow. La película se centra en la batalla épica entre los cazadores y los vampiros, destacando la habilidad de Bon Jovi para interpretar a un hombre marcado por su pasado y comprometido con la erradicación de las fuerzas oscuras.

Dirigida por Tommy Lee Wallace (Fright Night II, It), Vampiros: los muertos cuenta con un elenco que incluye a Natasha Gregson Wagner (Two Girls and a Guy), Cristián de la Fuente (Infidelidad), Arly Jover (El imperio de los lobos), Darius McCrary (Una banda de dos), Diego Luna (Y tu mamá también, Rogue One, Andor) y Geraldine Zinat (No negociable).

Jon Bon Jovi en Mujeres bajo la Luna (Moonlight and Valentino)

Captura del tráiler oficial de Mujeres bajo la Luna

En segundo lugar, tenemos Mujeres bajo la Luna (Moonlight and Valentino), una película que se estrenó en 1995 y explora las complejidades de la vida y las relaciones de un grupo de mujeres en medio del duelo y el descubrimiento personal. La historia sigue a Rebecca, interpretada por Elizabeth Perkins (Sharp Objects, Quisiera ser grande), quien enfrenta la reciente pérdida de su esposo y encuentra consuelo en la compañía de sus amigas más cercanas. Juntas, navegan por los altibajos emocionales de la vida, desde el amor hasta la pérdida, mientras intentan reconstruir sus vidas y encontrar un nuevo sentido de normalidad.

Jon Bon Jovi hace una aparición especial en el filme como un personaje llamado Eddie, un encantador pintor que juega un papel crucial en la vida de Rebecca. Su presencia en la trama introduce un nuevo elemento de romance y esperanza, proporcionando un contrapunto refrescante al viaje emocional de la protagonista.

Bajo la dirección de David Anspaugh, conocido por su trabajo en Rudy y Fresh Horses, la película combina un enfoque sensible y emotivo con una narrativa que profundiza en el valor de la amistad. La película cuenta con la participación de un elenco destacado, incluyendo a Kathleen Turner (La guerra de los Rose), Whoopi Goldberg (El color púrpura) y Gwyneth Paltrow (Se7en: los siete pecados capitales).

Jon Bon Jovi en La batalla del Atlántico (U-571: La batalla del Atlántico)

Captura del tráiler oficial de U-571: La batalla del Atlántico

Seguimos con el músico en La batalla del Atlántico (U-571), una película de 2000 que mezcla acción y drama bélico en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En esta película, Bon Jovi se une al elenco como uno de los miembros de la tripulación de un submarino estadounidense encargado de una misión crucial para capturar una máquina de codificación alemana.

Dirigida por Jonathan Mostow (Terminator 3: La rebelión de las máquinas), bajo un guión de David Ayer (Escuadrón Suicida, Beekeeper: sentencia de muerte), La batalla del Atlántico se destaca por sus intensas escenas de combate y su atención al detalle histórico. El filme cuenta con un elenco que incluye a Matthew McConaughey (Interstellar, True Detective, Cómo perder a un hombre en 10 días), Bill Paxton (Tornado, Mentiras verdaderas), Harvey Keitel (Pulp Fiction, Perros de la calle) y Jon Bon Jovi. Mostow y Ayer colaboran para ofrecer una experiencia cinematográfica que captura la tensión y el drama de las operaciones submarinas en tiempos de guerra, con Bon Jovi contribuyendo al impacto general de la película con su presencia en pantalla.

Jon Bon Jovi en Cry Wolf

Captura del tráiler oficial de Cry Wolf

En último lugar, en esta selección tenemos Cry Wolf (también conocida como La próxima víctima), lanzada en 2005 bajo la dirección de Jeff Wadlow, conocido por su trabajo en Verdad o reto (Truth or Dare - 2018) e Imaginario: Juguete diabólico (Imaginary - 2024). La trama de la película se centra en un grupo de estudiantes de secundaria que se involucran en un juego de engaños y mentiras que eventualmente lleva a una serie de asesinatos. La historia explora cómo las falsedades y los secretos pueden tener consecuencias graves y cómo los personajes intentan resolver el misterio detrás de los crímenes.

Jon Bon Jovi interpreta al profesor Rich Walker, un personaje que juega un rol significativo en la trama del filme. El elenco principal de Cry Wolf incluye a Julian Morris (New Girl, The Presence of Love), Lindy Booth (Camino hacia el terror), Jared Padalecki (Gilmore Girls, Supernatural), Paul James (El arquitecto) y Kristy Wu (Flight 29 Down).