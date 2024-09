Amos del universo: la nueva película de He-Man podría contar con Jared Leto como Skeletor

He-man

He-Man es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop. Tras varias cancelaciones y años de desarrollo, su nueva película parece estar avanzando rápidamente bajo el título de Amos del Universo (Masters of the Universe). Con Amazon MGM Studios a cargo de la producción, la película está tomando forma, y entre las últimas novedades se rumorea que podrían estar a punto de fichar a un importante actor para el papel principal. Esta incorporación podría ser clave para revitalizar y dar nueva vida a esta icónica franquicia.

Según un informe reciente de un experto en la industria, se ha revelado que a Jared Leto se le habría ofrecido el papel del temible Skeletor en la próxima película de acción real producida por Amazon MGM Studios y Mattel Films. Leto, conocido tanto por su icónica banda musical 30 Seconds to Mars como por su variada trayectoria cinematográfica, ha participado en destacados filmes como Blade Runner 2049, Morbius, Escuadrón Suicida (The Suicide Squad - 2016) y La Casa Gucci (House of Gucci - 2021).

Si esto se concreta, Jared Leto se uniría al elenco ya confirmado, con Nicholas Galitzine en el papel de He-Man. Galitzine ha estado ganando reconocimiento en la industria con sus actuaciones en comedias románticas como La idea de ti (The Idea of You - 2024) y Rojo, Blanco y Sangre Azul (Red, White & Royal Blue - 2023). Además, recientemente se ha confirmado la participación de Camila Mendes (Riverdale, Ascenso y Revancha Ya) en el rol de Teela. También se ha sumado Alison Brie (famosa por Community y GLOW), quien interpretará a Evil-Lyn, la mano derecha de Skeletor.

Jared Leto attends the 81st Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills, California, U.S., January 7, 2024. REUTERS/Mike Blake

Aunque aún no se ha revelado información detallada sobre la trama, está confirmado que la película se estrenará en exclusiva en cines de todo el mundo el 5 de junio de 2026. Anteriormente se había mencionado que la historia seguirá a Adam, un niño que llega a la Tierra tras estrellarse en una nave espacial y separarse de su Espada Mágica, el único vínculo con su hogar en Eternia. Después de localizar la espada casi dos décadas más tarde, Adam regresa a su planeta natal para enfrentarse a las fuerzas malignas de Skeletor y proteger su mundo de la amenaza que se avecina.

Detrás de cámaras, la película estará liderada por Travis Knight, presidente y director principal del estudio de animación Laika, propiedad del cofundador de Nike, Phil Knight. Knight, conocido por su trabajo en Kubo y la búsqueda del samurái (Kubo and the Two Strings - 2016) y la próxima Wildwood, se alejará nuevamente de la animación con este proyecto tras su experiencia dirigiendo Bumblebee. Este cambio de rumbo marca un regreso significativo para el realizador, quien ha demostrado su versatilidad como cineasta en diferentes géneros y formatos.