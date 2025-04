‘Star Wars: Historias del Inframundo’ presenta su primer tráiler oficial y fecha de estreno

Star Wars: Historias Del Inframundo presenta su primer tráiler.

Disney+ se prepara para celebrar el Día de Star Wars con un contenido especial para los seguidores de la franquicia. El próximo 4 de mayo llegará a la plataforma de streaming Star Wars: Historias del Inframundo (Tales of the Underworld), un nuevo capítulo de la antología animada creada por Dave Filoni que sucede a Star Wars: Historias de los Jedi (Tales of the Jedi, 2022) y Star Wars: Historias del Imperio (Tales of the Empire, 2024), y del cual tenemos un primer tráiler oficial.

La nueva serie animada se situará durante el reinado del Imperio, con el enfoque puesto en el submundo criminal de la galaxia muy, muy lejana. En esta ocasión, los protagonistas de la entrega serán la exasesina Sith Asajj Ventress y el legendario cazarrecompensas de piel azul Cad Bane, personajes que fueron introducidos en Star Wars: The Clone Wars.

La última vez que se vio a Asajj Ventress en televisión fue durante la última temporada de The Bad Batch. El grupo titular se cruzó con la antigua aprendiz del Conde Dooku durante una peligrosa misión. Era evidente que Ventress ya no era la Sith que el público había conocido durante las Guerras Clon. Ahora, en el adelanto de Star Wars: Historias del Inframundo, se la ve con un sable de luz amarillo, protegiendo a un joven padawan tras la Orden 66, lo que sugiere un posible giro hacia el Lado Luminoso. La historia de Bane, en cambio, parece centrarse en su vida como pistolero en los márgenes del Imperio mientras se reencuentra con una importante figura de su pasado.

Star Wars Historias Del Inframundo | Captura del Tráiler Oficial

Al igual que en las entregas anteriores, Star Wars: Historias del Inframundo constará de seis cortos animados, divididos en dos arcos: tres episodios para Ventress y tres para Bane. Se espera que los capítulos exploren diferentes momentos de sus vidas, posiblemente incluyendo algunas escenas de la era de las Guerras Clon.

Star Wars: Historias del Inframundo, que llegará a Disney+ el 4 de mayo, se perfila como una exploración emocionante del lado más sombrío de Star Wars, con historias frescas y canónicas que enriquecerán el lore de estos dos antihéroes.