Carrie: Milly Shapiro de Hereditary negocia su participación en la nueva serie de Mike Flanagan

Xbox y su exclusividad: Cinco juegos que podrían llegar a PlayStation 5 en el futuro cercano Con el próximo lanzamiento de Indiana Jones and the Great Circle en la consola de Sony, se abre el interrogante: ¿qué más puede llegar a la PlayStation 5?

Nintendo Direct | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, la mejor forma de traer el mundo de Zelda en otro formato Batallas intensas, oleadas de enemigos inmensas, en un título que se presenta como la precuela de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom