Amos del universo: la nueva película de He-Man ficha a Camila Mendes de Riverdale

Camila Mendes se incorpora al reparto de Amos del Universo

Tras varios años en desarrollo y, con una cancelación previa por parte de Netflix, en mayo pasado se confirmó que la película de acción real de Amos del universo (Masters of the Universe) se había puesto en marcha y que había encontrado a su He-Man en Nicholas Galitzine. Ahora una actualización confirma que Camila Mendes de Riverdale acompañará al intérprete de La idea de ti (The Idea of You) en su aventura por Eternia.

Según un reciente informe, Mendes dará vida a Teela en esta nueva adaptación cinematográfica a cargo de Amazon MGM Studios y Mattel Films. Se trata de un rol central ya que, como Capitana de la Guardia Real, es responsable de proteger tanto al Príncipe Adam como a su entorno.

Además de participar en siete temporadas de la serie de The CW, Camila Mendes también tuvo participaciones en la comedia con bucles temporales, Palm Springs y en Revancha ya (Do Revenge) de Netflix. Próximamente, la actriz también participará en el reboot de Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer) junto a Madelyn Cline, Sarah Pidgeon y Jonah Hauer-King.

La actriz de Revancha Ya y Riverdale dará vida a Teela en la película de acción real

Una sinopsis previa del estudio, mencionaba que la trama de Amos del universo giraría en torno a Adam, un niño que se estrella en la Tierra en una nave espacial y es separado de su Espada Mágica, el único vínculo con su hogar en Eternia. Tras localizarla casi dos décadas después, este viaja a su planeta natal para luchar contra las fuerzas malignas de Skeletor. Sin embargo, para poder derrotar a un villano tan poderoso, primero tendrá que hacer su propio camino del héroe y convertirse en He-Man.

Esta nueva adaptación tiene como director a Travis Knight que, además de haber trabajado en Bumblebee (2018) el exitoso spin-off de la saga Transformers, es uno de los principales responsables de Laika, el estudio de animación conocido por películas como Coraline (2009). El libreto de Amos del universo se encuentra en manos de Chris Butler, colaborador de recurrente de Knight.

Amos del universo tiene previsto estrenarse en cines el 5 de junio de 2026.