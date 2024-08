Wildwood: el estudio detrás de ‘Coraline’ presenta el primer vistazo a su nuevo proyecto de fantasía

En LAIKA, nuestras películas nacen de la imaginación, se convierten en historias y son creadas por artistas apasionados que dan vida a personajes inolvidables. Fundada en 2005 y situada a las afueras de Portland (Oregón), las cinco películas de LAIKA han sido nominadas a los Oscar y a los premios PGA a la mejor película de animación.

Laika Studios es reconocido internacionalmente por su maestría en animación stop-motion, una técnica que implica animar de manera artesanal cuadro a cuadro. Entre sus destacados trabajos se encuentran películas aclamadas como Los Boxtrolls, ParaNorman y Kubo y la búsqueda del samurái (Kubo and the Two Strings - 2016). Este meticuloso proceso de animación requiere una gran cantidad de paciencia y esfuerzo, lo que ha permitido a Laika crear obras únicas y visualmente impactantes.

Actualmente, Laika vive un momento de gran éxito, especialmente con el relanzamiento en cines de Coraline por su 15° aniversario. La película, que narra la historia de una niña insatisfecha que descubre un mundo alternativo a través de una puerta secreta, ha regresado a la pantalla grande como un fenómeno de culto, atrayendo a nuevas audiencias y consolidando su estatus como un éxito de taquilla. Además, la compañía ha generado expectativas con el reciente lanzamiento de un teaser para su próxima película, Wildwood, que promete continuar la tradición de innovación en animación.

Por lo que se puede apreciar en el pequeño adelanto, la película nos llevará a una historia de fantasía oscura ambientada en un peligroso bosque. Según su sinopsis oficial: “Más allá de los límites de la ciudad de Portland se encuentra Wildwood. No se supone que debas ir allí. Pero Prue McKeel está a punto de entrar en este mundo encantado. Su hermano pequeño, Mac, ha sido llevado por una bandada de cuervos a las profundidades del bosque, y ella, junto con su desafortunado compañero de clase Curtis, va a recuperarlo. Prue podría pensar que es demasiado mayor para los cuentos de hadas, pero acaba de encontrarse en el centro de uno lleno de extraños animales hablantes y figuras poderosas con las intenciones más oscuras.”

Captura del tráiler oficial de Wildwood

Wildwood es una creación de dos figuras clave en Laika Studios: Travis Knight y Chris Butler. Knight, fundador del estudio y conocido por su dirección en exitosos proyectos como Kubo and the Two Strings, asumirá el rol de director en esta nueva producción. Además, Knight ha trabajado en otros proyectos de la empresa y también en la película Bumblebee. Por su parte, Butler se encargará del guion de Wildwood, después de haber dirigido el reciente título de Laika, Missing Link (Sr. Link - 2019).

La película, cuya fecha de estreno aún no ha sido anunciada, contará con las voces de Peyton Elizabeth Lee (La Guardia del León), Carey Mulligan (Hermosa venganza), Mahershala Ali (True Detective), Jacob Tremblay (La habitación) y Angela Bassett (Black Panther), entre otros.