‘Blade Runner 2049’, ‘Un despertar glorioso’ y más: un vistazo a las películas de Harrison Ford en Netflix

Días atrás, durante la celebración del D23, el evento de Disney que presentó grandes avances de sus producciones relacionadas con Pixar, Marvel, Star Wars y más, también hubo un espacio para Harrison Ford. El actor de 82 años recibió el título de Disney Legend, junto a Miley Cyrus (Hannah Montana, La última canción) y Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo, Un viernes de locos).

A lo largo de su extensa carrera, Ford ha dejado una huella imborrable en la industria del cine. Es conocido por su icónico papel como Indiana Jones, un arqueólogo aventurero que enfrenta peligrosos desafíos en busca de tesoros históricos. Además, interpretó al carismático y audaz Han Solo en la saga de Star Wars. Su filmografía también incluye otros títulos destacados como Blade Runner, El fugitivo (The Fugitive, 1993), Avión presidencial (Air Force One, 1997) y Enemigo íntimo (The Devil’s Own, 1997), entre muchos otros.

En esta ocasión, exploraremos las películas protagonizadas por Harrison Ford que están actualmente disponibles en Netflix.

En primer lugar, Harrison Ford regresa a su icónico papel como Rick Deckard en Blade Runner 2049. Esta película, lanzada en 2017, es una secuela de la influyente película de ciencia ficción Blade Runner (1982). Ambientada en un futuro distópico, la trama sigue la vida de Deckard, un ex cazador de replicantes, que ha estado en busca del propósito de su propia existencia en un mundo donde la tecnología y la humanidad se entrelazan de formas complejas.

La secuela, dirigida por Denis Villeneuve, es conocida por su impresionante estética visual, que ha sido ampliamente elogiada. Villeneuve, quien también ha dirigido películas notables como Duna, Sicario y La llegada (Arrival - 2016), aporta una visión única y cinematográfica a la narrativa. El guion de Blade Runner 2049 fue escrito por Hampton Fancher, quien coescribió el original, y Michael Green, conocido por su trabajo en American Gods y Samurái de ojos azules. Juntos, crean una historia que expande el universo de Blade Runner mientras mantiene la esencia de la obra original.

El elenco de este largometraje se completa con una destacada alineación de actores, incluyendo a Ryan Gosling (Drive, La La Land), Ana de Armas (Entre navajas y secretos), Sylvia Hoeks (La chica en la telaraña), Robin Wright (Forrest Gump), Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia) y Jared Leto (Escuadrón Suicida).

Continuamos con la participación de Ford en Un despertar glorioso (Morning Glory), una comedia dramática lanzada en 2010 que sigue la historia de Becky Fuller, una joven productora de televisión que lucha por revitalizar un programa matutino en declive. La trama se centra en los esfuerzos de la protagonista por revivir el éxito del show mientras enfrenta desafíos tanto profesionales como personales, incluyendo la difícil tarea de trabajar con el temperamental presentador de noticias interpretado por Harrison Ford.

Dirigida por Roger Michell, conocido por Notting Hill y La decisión, y con un guión de Aline Brosh McKenna (El diablo viste a la moda), Un despertar glorioso cuenta con un elenco estelar que incluye a Rachel McAdams (Diario de una pasión, Chicas pesadas) como Becky, Diane Keaton (Alguien tiene que ceder, El padrino) como la co-anfitriona del programa, Jeff Goldblum (Jurassic Park) como el jefe de la red y Patrick Wilson (El conjuro, Aquaman) en un papel secundario. La película combina humor y drama para ofrecer una visión entretenida de los desafíos en el mundo de la televisión, destacando la química entre los actores y la habilidad de Ford para interpretar a un personaje complejo y con matices.

En último lugar, tenemos a Ford en Juegos del destino (Random Hearts), un drama romántico estrenado en 1999 que explora la vida de dos personas que se encuentran unidas por una tragedia inesperada. La historia sigue a un policía y una funcionaria gubernamental que descubren que sus respectivos cónyuges, que murieron en un accidente aéreo, estaban involucrados en una relación secreta.

A medida que ambos intentan desentrañar los detalles de la vida oculta de sus parejas, desarrollan una conexión inesperada que desafía sus vidas y creencias personales.

Con respecto al equipo detrás de cámaras, tenemos la dirección de Sydney Pollack (África Mía, Tootsie, The Way We Were) con un guión de Kurt Luedtke (Ausencia de malicia) y Darryl Ponicsan (El último deber, Me quieren volver loca), basado en la novela homónima de Warren Adler. Con respecto al elenco de actores y actrices que actúan junto a Ford, tenemos a Kristin Scott Thomas (El paciente inglés, Cuatro bodas y un funeral), Charles S. Dutton (Un tipo duro, Justo a tiempo), Bonnie Hunt (Jumanji, Más barato por docena, Toy Story 4) y Dennis Haysbert (Obsesión secreta), entre otros.