REVIEW | Elroy and the Aliens: una entretenida aventura gráfica de ciencia ficción

Elroy and the Aliens, de Motiviti.

Las aventuras gráficas clásicas son un tipo de videojuego que habita en el corazón de muchísimos jugadores sobre todo si tenías la posibilidad de tener una computadora y jugabas en la década de los ‘90. Actualmente, no estamos tan acostumbrados a que haya lanzamientos de este estilo y, por eso, cuando suceden suele llamar la atención.

El 2 de abril fue el lanzamiento de Elroy and the Aliens, una aventura point & click que se ve, se siente y se juega como los clásicos de LucasArts. Desde el mismo nombre del juego que nos lleva a la ciencia ficción como los colores, el humor y las mecánicas rememoran a esas clásicas entregas. Incluso, los acontecimientos del juego ocurren en 1993.

Elroy and the Aliens, de Motiviti.

La piedra angular de las aventuras gráficas es su historia y, en este caso, el título de Motiviti nos cuenta la historia de Elroy, un joven ingeniero fanático del espacio y los cohetes, que descubre que su padre desaparecido hace 18 años en una expedición podría estar vivo. La responsabilidad no cae solamente en él ya que está acompañado de Peggie, una apasionada periodista que desea descubrir los secretos detrás de esa expedición.

Viajes en el tiempo, alienígenas, secretos y misterios son algunos de los temas que presenta el juego. Los sucesos que ocurrieron hace 18 años ponen en peligro al mundo y saber qué ocurrió en la expedición del padre de Elroy son determinantes para cambiar la realidad y salvar a todos.

Elroy and the Aliens, de Motiviti.

Elroy and the Aliens cuenta una linda historia que destaca por la personalidad de los personajes, las situaciones bizarras que suceden y un humor bien aplicado que hasta en los momentos más tensos de la historia se siente alegre. A esto se le suma que las animaciones están hechas a mano y realmente se ven muy bonitas.

Las animaciones y el diseño gráfico del juego en general es uno de los puntos que más disfruté. Las actuaciones de voz de todos los personajes como las animaciones de sus movimientos, incluso cuando están hablando, destacan y le dan mucho color e inmersión al título. Un detalle no menor a decir es que el juego cuenta con el texto traducido a español lo que es un gran acierto teniendo en cuenta que no todas las aventuras gráficas indies lo tienen.

Elroy and the Aliens, de Motiviti.

Elroy and the Aliens es un título muy recomendable para todos los amantes del género siempre que estén interesados, principalmente, en su historia, personajes y ambientación. Menciono esto ya que en cuanto a sus puzzles, nos encontramos con un juego muy lineal y sin demasiada complejidad en lo que hay que hacer. Esto no tiene por qué ser algo negativo pero termina dependiendo más de la experiencia que esté buscando el jugador.

No me considero alguien muy perspicaz para resolver acertijos y en un centenar de juegos me he quedado dando vueltas sin saber que hacer hasta darme cuenta que la resolución era totalmente sencilla. Durante mi experiencia en Elroy and the Aliens, siempre supe qué hacer, a donde ir o a quien hablarle y los pocos momentos donde estuve “perdido” se dieron simplemente porque no había visto y agarrado algún objeto clave en algún escenario.

Elroy and the Aliens, de Motiviti.

El título mecánicamente no busca innovar y nos trae una experiencia clásica de aventura que consiste en recorrer el escenario, agarrar objetos e interactuar con ellos para resolver situaciones. Lo importante de Elroy and the Aliens es que busca contar una historia concisa y directa con personajes carismáticos y eso lo logra de manera sobrada.

7 Una aventura tradicional Elroy and the Aliens es muy recomendable para todos los amantes del género que busquen una divertida historia de ciencia ficción con mucho color, humor, personajes carismáticos y sin tanta complejidad a la hora de resolver puzzles. Revisado en PC Plataformas: PC